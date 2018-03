Fueron seis meses de lucha incesante, con altibajos y agotamientos de todo tipo, físicos, mentales, espirituales… Pero siempre te reponías y te disponías a jugar un rato más. Mamá te preparaba la pilcha y nosotros te llevábamos adonde sea, pero ya no hubo más freno ni más enganche que hiciera pasar de largo a esta enfermedad de mierda; y después de tanto el jueves 22 (que justo) decidiste no sufrir más y dijiste basta. Aunque nos duela debemos entender que fue lo mejor porque ya no sufrís.