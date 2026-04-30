El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

El momento de las pintadas en el supermercado chino de Mar del Plata

El acusado por las pintadas en la persiana de un supermercado chino en Mar del Plata fue indagado este jueves y negó que el mensaje haya sido una amenaza de muerte contra otro comerciante de la misma colectividad. Ante la fiscalía, explicó que la frase escrita en la persiana no tenía ese sentido y dio su versión sobre lo ocurrido.

Se trata de Ni Fei (38), un ciudadano de nacionalidad china y con documentación argentina, quien se presentó ante la fiscal Florencia Salas para explicar los motivos que lo llevaron a escribir el mensaje en el local de la calle Fleming al 100.

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Según fuentes judiciales, el acusado reconoció que hizo la pintada, pero rechazó haber amenazado de muerte al otro supermercadista. Dijo que lo que escribió no contenía ninguna referencia a matar a nadie y que el texto tenía otro significado, algo así como “acá no podés abrir”.

El denunciante, por su parte, aseguró que la advertencia era clara y decía: “Si abrís el local, te matamos”

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La fiscalía ahora aguarda el análisis de un traductor especializado para determinar con precisión qué dice la frase, que fue escrita en chino.

La fiscalía ahora aguarda el análisis de un traductor especializado para determinar con precisión qué dice la frase

Siempre de acuerdo a la investigación, Ni Fei explicó que la pintada se relaciona con una norma interna que suele respetarse entre supermercadistas chinos, la cual establece una distancia mínima de 500 metros entre comercios de la misma colectividad.

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Según su versión, el nuevo supermercado iba a abrir a menos de esa distancia de su local, lo que generó el conflicto.

En la indagatoria, el sospechoso también presentó documentación para respaldar la tenencia legal de las armas encontradas en su comercio (son de su padre) y justificar el origen de los 184 millones de pesos (aportó facturas de dos negocios familiares) secuestrados durante el operativo.

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A partir de esos elementos y de que Ni Fei no registra antecedentes penales, la fiscalía decidió no pedir la conversión de su aprehensión en detención.

De esta manera, el proceso judicial seguirá con el imputado en libertad.

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El allanamiento al local de Ni Fei

El caso

Todo comenzó el pasado 23 de abril a partir de una denuncia presentada por Chen Jian Iao, otro ciudadano chino con DNI argentino, tras haberse sorprendido con las pintadas con aerosol rojo sobre la persiana de su negocio, próximo a abrir sus puertas.

Según indicó el comerciante, el rojo es utilizado por la “mafia china” para simbolizar la sangre de las víctimas. De acuerdo con su hipótesis, los autores buscaban que no abriera el supermercado o que pagara por protección.

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En el marco de un expediente por el delito de “coacción”, agentes de la DDI Mar del Plata analizaron cámaras de seguridad, realizaron seguimientos y revisaron movimientos en la zona. Tras identificar a Ni Fei, fueron a buscarlo a su supermercado localizado sobre la calle Cerrito.

Durante el operativo se secuestraron más de 180 millones de pesos

En el operativo se secuestró el mencionado monto millonario de dinero en efectivo, las dos pistolas calibre 9 milímetros y también teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4 negra. Además, fue detenido otro sospechoso, Liao Deping de 36 años, liberado horas después.

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Migraciones constató que ambos tenían su documentación en regla, y la Municipalidad de General Pueyrredón clausuró el comercio allanado por cuestiones edilicias y de seguridad.