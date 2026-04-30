Crimen y Justicia

El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

El sospechoso, un comerciante de nacionalidad china de 38 años, fue indagado este jueves y recuperó la libertad mientras avanza la investigación judicial

Guardar
El momento de las pintadas en el supermercado chino de Mar del Plata

El acusado por las pintadas en la persiana de un supermercado chino en Mar del Plata fue indagado este jueves y negó que el mensaje haya sido una amenaza de muerte contra otro comerciante de la misma colectividad. Ante la fiscalía, explicó que la frase escrita en la persiana no tenía ese sentido y dio su versión sobre lo ocurrido.

Se trata de Ni Fei (38), un ciudadano de nacionalidad china y con documentación argentina, quien se presentó ante la fiscal Florencia Salas para explicar los motivos que lo llevaron a escribir el mensaje en el local de la calle Fleming al 100.

PUBLICIDAD

Según fuentes judiciales, el acusado reconoció que hizo la pintada, pero rechazó haber amenazado de muerte al otro supermercadista. Dijo que lo que escribió no contenía ninguna referencia a matar a nadie y que el texto tenía otro significado, algo así como “acá no podés abrir”.

El denunciante, por su parte, aseguró que la advertencia era clara y decía: “Si abrís el local, te matamos”

PUBLICIDAD

La fiscalía ahora aguarda el análisis de un traductor especializado para determinar con precisión qué dice la frase, que fue escrita en chino.

Amenaza Mafia China Mar del Plata
La fiscalía ahora aguarda el análisis de un traductor especializado para determinar con precisión qué dice la frase

Siempre de acuerdo a la investigación, Ni Fei explicó que la pintada se relaciona con una norma interna que suele respetarse entre supermercadistas chinos, la cual establece una distancia mínima de 500 metros entre comercios de la misma colectividad.

Según su versión, el nuevo supermercado iba a abrir a menos de esa distancia de su local, lo que generó el conflicto.

En la indagatoria, el sospechoso también presentó documentación para respaldar la tenencia legal de las armas encontradas en su comercio (son de su padre) y justificar el origen de los 184 millones de pesos (aportó facturas de dos negocios familiares) secuestrados durante el operativo.

A partir de esos elementos y de que Ni Fei no registra antecedentes penales, la fiscalía decidió no pedir la conversión de su aprehensión en detención.

De esta manera, el proceso judicial seguirá con el imputado en libertad.

Amenaza Mafia China Mar del Plata
El allanamiento al local de Ni Fei

El caso

Todo comenzó el pasado 23 de abril a partir de una denuncia presentada por Chen Jian Iao, otro ciudadano chino con DNI argentino, tras haberse sorprendido con las pintadas con aerosol rojo sobre la persiana de su negocio, próximo a abrir sus puertas.

Según indicó el comerciante, el rojo es utilizado por la “mafia china” para simbolizar la sangre de las víctimas. De acuerdo con su hipótesis, los autores buscaban que no abriera el supermercado o que pagara por protección.

En el marco de un expediente por el delito de “coacción”, agentes de la DDI Mar del Plata analizaron cámaras de seguridad, realizaron seguimientos y revisaron movimientos en la zona. Tras identificar a Ni Fei, fueron a buscarlo a su supermercado localizado sobre la calle Cerrito.

Amenaza Mafia China Mar del Plata
Durante el operativo se secuestraron más de 180 millones de pesos

En el operativo se secuestró el mencionado monto millonario de dinero en efectivo, las dos pistolas calibre 9 milímetros y también teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux SW4 negra. Además, fue detenido otro sospechoso, Liao Deping de 36 años, liberado horas después.

Migraciones constató que ambos tenían su documentación en regla, y la Municipalidad de General Pueyrredón clausuró el comercio allanado por cuestiones edilicias y de seguridad.

Temas Relacionados

Mar del PlataMafia ChinaAmenazasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”

En la tercera audiencia del juicio oral, Facundo Verdini relató que el acusado cerró el local, disparó contra Germán Medina y apuntó contra él, mientras se escondía en el baño para llamar al 911

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”

Córdoba: una mujer se subió a un colectivo, insultó al chofer, a los pasajeros y al ser detenida agredió a un policía

El agente lesionado sufrió un corte en una de sus manos. El conductor del vehículo los había alertado por la violencia expresada por la pasajera

Córdoba: una mujer se subió a un colectivo, insultó al chofer, a los pasajeros y al ser detenida agredió a un policía

“No cobré un peso, quería ayudarlo”: el psicólogo imputado por la muerte de Maradona se defendió en el juicio

Se trata de Carlos Díaz, el especialista en adicciones a cargo del tratamiento de Diego por su consumo de alcohol. Declaró por primera vez. Los puntos clave

“No cobré un peso, quería ayudarlo”: el psicólogo imputado por la muerte de Maradona se defendió en el juicio

Condenaron a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un country en Salta

Para la Justicia, la mujer fue víctima de un homicidio doblemente calificado, en contexto de violencia de género. Las últimas palabras del imputado antes de conocer el veredicto

Condenaron a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un country en Salta

Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo

En el lugar, hallaron desde mesas de póker y gran cantidad de mazos de cartas hasta terminales tecnológicas preparadas para captar apuestas de casinos virtuales y eventos deportivos

Desarticularon un casino clandestino en Villa Riachuelo
DEPORTES
El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero: el once que eligió Úbeda

Guido Andreozzi y la dupla Andrés Molteni y Máximo González avanzaron a las semifinales del Madrid Open: habrá un argentino en la final

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk: guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

INFOBAE AMÉRICA

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Seguros sostenibles en Colombia: cómo funcionan y por qué son clave para el agro

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

Condenaron a 10 años de cárcel a Fernández Albín, extraditado desde Argentina, por narcotráfico y lavado de activos

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones