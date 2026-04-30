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El conflicto entre Claudia Chacón y Almudena Porras marca una de las rupturas más notorias de ‘Supervivientes’: “Como amiga has dejado mucho que desear”

La nueva dinámica de contraalegatos expuso el distanciamiento definitivo entre las concursantes y alteró la convivencia en el reality

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La dinámica de contraalegatos evidenció el distanciamiento definitivo entre las concursantes
Claudia Chacón y Almudena Porras protagonizan una confrontación que pone fin a su amistad en pleno directo (Supervivientes)

El enfrentamiento público entre Claudia Chacón y Almudena Porras durante la última gala de Supervivientes ha dejado una de las rupturas más llamativas de la presente edición, marcando un antes y un después en la convivencia del reality.

La introducción de una nueva dinámica, en la que los concursantes defienden abiertamente la expulsión de sus compañeros a través de contraalegatos, ha servido de escenario para que ambas rompieran su vínculo forjado en La isla de las tentaciones.

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Las razones detrás de la ruptura entre Claudia Chacón y Almudena Porras giran en torno al reciente conflicto que Claudia mantuvo con Gerard Arias, tras el cual esperaba el apoyo incondicional de su amiga.

Claudia ha reprochado a Almudena su falta de respaldo en un momento emocionalmente crítico, subrayando que “después de escuchar lo que una persona me ha llamado, no has venido ni a darme un abrazo”. Este desencuentro se suma a varios encontronazos previos, deteriorando una amistad que venía de fuera del concurso y dejando a ambas concursantes en bandos opuestos.

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Contraalegatos y ruptura en directo

Durante la emisión, la mecánica habitual del programa ha cambiado y los nominados –Alba Paul, Almudena Porras y Toni Elías– han perdido la opción de defender su permanencia. En lugar de ello, Supervivientes ha instaurado los contraalegatos, solicitando a sus compañeros que expliquen por qué cada nominado debería abandonar la isla.

La concursante sostiene que la ausencia de respaldo de Almudena fue el motivo principal de su distanciamiento
“Me duele muchísimo en el corazón, pero si no haría esto, no estaría siendo real”, expresa Claudia ante la ruptura (Supervivientes)

Claudia Chacón ha asumido el papel protagonista en el turno de Almudena, justificando su posicionamiento con una de las declaraciones más contundentes de la noche: “Me he puesto aquí aun sabiendo que es una de las decisiones más difíciles de mi concurso. Estoy aquí porque tengo que ser sincera conmigo misma”, ha manifestado Claudia.

Posteriormente, ha añadido: “La semana pasada lo pasé muy mal, yo jamás te haría lo que yo he sentido y lo que me has hecho tú a mí”, insistiendo en que el mayor dolor provino de la falta de apoyo de Almudena en una situación especialmente dura para ella. Finalmente, la concursante ha sentenciado: “Me duele muchísimo en el corazón, pero si no haría esto, no estaría siendo real. Como amiga has dejado mucho que desear”.

Ante la intervención de Claudia, Almudena inicialmente ha optado por guardar silencio y evitar responder. Sin embargo, tras la insistencia del presentador Jorge Javier Vázquez, ha acabado respondiendo con ironía: “No quiero contestar porque me voy a guardar mi opinión. Yo he venido a concursar y no a poner aquí a prueba mi amistad con ella. Pues seré la amiga más mala de España”.

La concursante admite su desgaste físico y emocional tras 45 días en la isla y prioriza su permanencia en el reality
“He venido a concursar y no a poner aquí a prueba mi amistad con ella”, afirma Almudena (Supervivientes)

Además, ha concluido que, dada su debilidad física y el desgaste emocional acumulado tras 45 días de concurso, “si yo aquí no tengo fuerzas ni para defenderme a mí misma, no sé qué espera de mí”. Porras, que la semana anterior tuvo que recibir asistencia médica por molestias derivadas del hambre y la fatiga, ha dejado claro que su prioridad es garantizar su permanencia en el reality, alejándose así emocionalmente de su antigua aliada.

Tensión entre nominados

El resto de la gala también ha estado marcado por momentos de tensión entre otros nominados. Darío Linejo ha argumentado su contraalegato para pedir la expulsión de Alba Paul, asegurando que “es una superviviente muy buena, pero es con la que más problemas he tenido”.

Alba ha respondido utilizando el reconocimiento de Darío como fortaleza: “Para mí es un honor que me digas que soy buena superviviente. Creo que quieres que me vaya porque soy una rival fuerte”. Desde el plató, la hermana de Alba ha intervenido para defender su candidatura.

Por otro lado, Nagore Robles ha sido contundente con Toni Elías, criticando su bajo perfil: “Si juntamos todas las palabras que ha dicho Toni en el concurso no da ni para formar una frase”. El propio Toni ha defendido que ha hecho lo posible dados sus límites, y su madre también ha intervenido para apoyarle desde Madrid.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La gala ha demostrado que el concurso entra en una etapa decisiva, según ha avisado Jorge Javier Vázquez: “Ya no hay segundas oportunidades para vosotros, uno de vosotros se vuelve hoy para España”.

Paralelamente, la organización ha confirmado el cierre definitivo de la denominada ‘Zona Parásito’. Tras la expulsión de Ingrid Betancor el domingo anterior, se ha eliminado ese espacio, donde concursantes podían optar a una segunda oportunidad, acelerando así el avance hacia el desenlace del reality.

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