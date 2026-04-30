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Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

A través de tres unidades móviles de salud, la compañía petrolera llevó atención médica y servicios de prevención a comunidades en condición de vulnerabilidad social y económica

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Médico y paciente en consulta. Sobre la mesa, viales, jeringas y geles de testosterona. Una tableta muestra iconos de posibles efectos secundarios.
Las brigadas médicas de Ecopetrol se desplegaron en zonas rurales de Cartagena, Meta y el Magdalena Medio, llevando servicios de salud básicos donde el acceso es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, acceder a servicios médicos básicos sigue siendo un reto para miles de familias rurales, debido a las largas distancias, la limitada infraestructura y los altos costos de traslado.

Como parte de los esfuerzos para reducir estas barreras, Ecopetrol informó que 47.287 personas en condición de vulnerabilidad recibieron atención gratuita a través de tres unidades móviles de salud en 2025, cifra que superó en más del doble la meta prevista para el año. Estas brigadas médicas se desplegaron en regiones como Cartagena, Meta y el Magdalena Medio, donde el acceso a centros médicos sigue siendo limitado.

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Las jornadas hacen parte de una estrategia de impacto social en salud orientada a cerrar brechas en la atención médica y acercar servicios esenciales a poblaciones que enfrentan mayores dificultades de acceso.

Las unidades móviles de salud ejemplifican cómo la infraestructura móvil puede convertirse en una solución innovadora para cerrar brechas y mejorar el bienestar en comunidades rurales.
Las unidades móviles de salud ejemplifican cómo la infraestructura móvil puede convertirse en una solución innovadora para cerrar brechas y mejorar el bienestar en comunidades rurales. (Ecopetrol)

¿Qué servicios ofrecen las unidades móviles?

Las unidades móviles funcionan como centros de atención viajeros equipados para brindar servicios de promoción, prevención y atención básica. Entre los principales servicios se incluyen:

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  • Consultas de medicina general
  • Atención odontológica
  • Toma de pruebas diagnósticas
  • Citologías
  • Entrega de medicamentos

Según la compañía, estos vehículos cuentan con personal capacitado, equipos tecnológicos y recursos logísticos, lo que permite garantizar una atención de calidad en cada jornada. Además, el enfoque preventivo facilita la detección temprana de enfermedades, reduciendo riesgos en poblaciones vulnerables.

Primer plano de dos manos entregando y recibiendo un frasco de medicamentos y un blíster de pastillas en el mostrador de una farmacia.
Ecopetrol proyecta beneficiar a 112.000 personas para 2040 mediante un modelo de atención basado en la prevención y la promoción de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención médica para población vulnerable

El programa está dirigido principalmente a comunidades clasificadas en los niveles A, B y C del Sisbén, es decir, población con mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica. En estos territorios, este tipo de ayuda humanitaria en Colombia resulta determinante para mejorar indicadores de salud y calidad de vida.

Esta iniciativa comenzó en febrero de 2023 en el Magdalena Medio, posteriormente, se expandió a otras regiones gracias a alianzas estratégicas como la establecida con la Unión Sindical Obrera, lo que permitió ampliar la cobertura y fortalecer las brigadas de salud.

La implementación de estas unidades móviles ha sido identificada como una solución efectiva para ampliar la cobertura sanitaria en territorios donde la presencia institucional es limitada.

El programa de salud móvil incluye consultas médicas generales, atención odontológica, toma de pruebas diagnósticas, citologías y la entrega de medicamentos gratuitos.
El programa de salud móvil incluye consultas médicas generales, atención odontológica, toma de pruebas diagnósticas, citologías y la entrega de medicamentos gratuitos. (Ecopetrol)

A futuro, Ecopetrol proyecta beneficiar a 112.000 personas para el año 2040, con un enfoque centrado en la promoción y prevención. La meta es consolidar este modelo como una referencia de innovación en salud y un ejemplo de cómo la infraestructura móvil puede responder a las necesidades específicas de cada territorio.

“La salud hace parte del cambio”, señalan desde la compañía, destacando que este tipo de estrategias no solo llevan atención médica, sino que también contribuyen a cerrar brechas sociales y mejorar el bienestar de comunidades históricamente desatendidas.

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