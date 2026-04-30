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Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El actor se refirió en Los profesionales de siempre a su relación con Mateo Lofeudo, luego de una fuerte versión de ruptura

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El hijo de Flor Peña confirmó que se tomó un tiempo con su pareja (Video: Los profesionales de Siempre- El Nueve)

Juan Otero se refirió públicamente a los rumores sobre su separación de Mateo Lofeudo, luego de que Pepe Ochoa informara en LAM (América TV) que la pareja había puesto fin a su relación. En una entrevista al aire de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el hijo de Flor Peña aclaró la situación con humor y dio detalles sobre el presente de la pareja.

“Estoy como en un tiempo. No me separé del todo, chicos. Es una pausa”, explicó Otero ante la consulta directa de Flor de la V. “Algo sano, lindo, porque nos amamos. Lo amo a Mateo, lo amo”. Sobre las versiones que circularon, señaló: “Ay, amo que hoy vi cuatro notas que decían: las razones por las que Juan y Mateo se separaron. O sea, yo no conté que me separé y yo no conté ninguna razón. O sea, no entiendo eso”.

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Sin dar detalles específicos sobre el motivo de la pausa, insistió: “No nos separamos por nada puntual”. Además, se refirió a las versiones que comenzaron a circular: “En una nota que yo di en Infobae hace un año hablé de la toxicidad en la relación, pero fue en joda”.

Juan otero mateo lofeudo
Juan contó que no se separaron de manera definitiva sino que se trata de una pausa

Sobre el futuro y la posibilidad de conocer a alguien, Otero fue tajante: “No, no, no, que no tengo ganas de conocer a nadie. Porque estoy divino. La estoy pasando increíble con mi vida, chicos. No necesito a nadie”. Al hablar de la dinámica de la relación, sostuvo: “Tengo una relación cerrada y hermosa”. Al ser consultado sobre una relación abierta, respondió entre risas: “No, me mato. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Estamos todos locos.” Y sumó: “Mi mamá es repartidaria de todo lo que yo elija y me ayuda en todo. Pero yo no estoy con la relación abierta”. Aclaró además que tampoco su pareja quería una relación abierta: “No, no, no. Ninguno de los dos”.

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Consultado sobre la dinámica diaria, Otero contó: “Hacemos llamadas todas las noches, siempre”. Sobre la duración de este período de pausa, aclaró: “Creo que tipo tres días, pero nada”. A modo de cierre, bromeó sobre la intensidad del vínculo: “Lo peor de todo es que yo tengo dos tatuajes con él, entonces yo no me voy a separar nunca en la vida porque tengo dos tatuajes”.

De este modo, Juan Otero despejó dudas sobre su situación sentimental, minimizó los rumores y dejó en claro que, más allá de la pausa, el vínculo persiste y el cariño permanece intacto.

juan otero Mateo lofeudo
Hace un año que Juan y Mateo están juntos (Instagram)

En enero, celebraron sus 11 meses de noviazgo y compartieron públicamente el buen momento que atravesaban. Fue Mateo quien subió una imagen a sus historias, donde ambos aparecen abrazados y a punto de besarse, junto al mensaje: “11. Te amo”, acompañado por un emoji de corazón. La reacción de Otero no tardó en llegar: replicó la dedicatoria en su propia cuenta, multiplicando el alcance de la foto y dejando en claro que el romance se vivía sin reservas ni ocultamientos.

A sus 17 años, Juan Otero presentó por primera vez a un novio en público y, en diversas entrevistas, reconoció su costado celoso: “No estoy orgulloso de eso y la gente me empezó a decir que vaya al psicólogo, que voy dos veces por semana”. Además, admitió su faceta controladora y autocrítica: “Soy una persona tóxica”, aunque aclaró que no es algo que le genere orgullo.

El monitoreo mutuo a través de una aplicación de rastreo se volvió eje de debate y polémica. El joven actor defendió la práctica y explicó: “Entro a la aplicación y veo que está en su casa. Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa o que está trabajando”. Aseguró que se trata de un acuerdo de pareja y, en tono honesto, sumó: “Yo soy la persona más tóxica del mundo” y “él aprendió a ser tóxico por mí, él no era tóxico… Un bajón, lo reenfermé”.

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