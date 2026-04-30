El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

El histórico Toleman TG184 que utilizó Ayrton Senna (Photo by Eric Gaillard and Gabriel DUVAL / AFP)

Hay autos que ganan carreras. Y hay autos que cambian la historia para siempre. El Toleman Hart TG184 reconocido como chasis 5, monoplaza con el que Ayrton Senna inició su transformación de promesa a figura central de la Fórmula 1, será exhibido en el Gran Premio de Miami. Este vehículo —presentado por la empresa Curated, especializada en automóviles exclusivos— ocupará un espacio destacado dentro del paddock, ubicado en el mítico Hard Rock Stadium, el área más exclusiva del evento, donde se prevé la asistencia de personalidades del automovilismo, coleccionistas y figuras del espectáculo.

Treinta y dos años después de la muerte de Senna en Imola — el viernes 1 de mayo se cumplirá el 32° aniversario de su fallecimiento—, el Toleman retornará a la escena para ocupar su lugar como objeto de culto entre los aficionados y conocedores del deporte motor. El TG184-05 es el auto con el que un joven brasileño llamado Ayrton Senna dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno inevitable.

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Con apenas 24 años, alcanzó su primer podio en la máxima categoría: finalizó tercero en el Gran Premio de Portugal de 1984, solo detrás de Niki Lauda y Alain Prost, dos campeones mundiales, en una etapa dominada por equipos mucho más poderosos que el modesto Toleman.

El significado histórico del TG184-05 radica en su papel dentro de la temporada 1984: Senna se enfrentó a escuderías con recursos técnicos significativamente mayores al conducir un monoplaza desarrollado por Rory Byrne y propulsado por un motor Hart turbo. Ese resultado marcó para el automovilismo el nacimiento de una leyenda que trascendería el deporte y daría origen a una de las trayectorias más reverenciadas de la Fórmula 1, ya que el brasileño logró tres títulos mundiales de la mano de McLaren.

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Ayrton Senna debutó en la Fórmula 1 con el Toleman Hart TG184

La reincorporación del Toleman en la edición de Miami no se concibe como una simple exhibición. Esto se proyecta como un homenaje no solo al tricampeón mundial, sino a la intensidad y dedicación que definieron la carrera de Senna. Según especialistas del automovilismo, Ayrton no representa solamente títulos o victorias, representa algo mucho más profundo: pasión absoluta, obsesión por la perfección, sensibilidad, espiritualidad y una intensidad humana que trascendió el deporte.

El público que asista al paddock tendrá la oportunidad de observar el monoplaza que marcó el inicio del legado de Senna, cuyo debut destacado alteró la apreciación general sobre el potencial de los pequeños equipos frente a las grandes estructuras de la Fórmula 1. El TG184-05 es considerado una “reliquia”, testigo de una era caracterizada por el riesgo, la destreza mecánica y la competencia. Muchos asistentes lo identificarán como el vehículo de las jornadas memorables narradas bajo la lluvia de Mónaco y como el punto de partida del casco amarillo que distinguió a Senna desde su aparición.

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El retorno de este Toleman en el Gran Premio de Miami de 2026 representa para la Fórmula 1 y sus admiradores la restauración de un fragmento esencial de la memoria colectiva: el instante en el que se forjó la leyenda de Ayrton Senna. Se trata de una presentación de Curated, compañía especializada en curar autos ultra exclusivos.

La actividad en Miami iniciará el viernes a las 13:00 (hora argentina) con las únicas prácticas libres, que serán de una hora y media. La clasificación para la Sprint será a las 17:30, mientras que la carrera dará inicio a las 13:00 del sábado. La qualy principal se llevará a cabo a las 17:00, misma hora en la que será la gran atracción del domingo.

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