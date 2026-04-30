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“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

La Universidad César Vallejo (UCV) fue escenario del V Coloquio “Balance de la primera vuelta electoral: camino a la segunda vuelta”

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UCV: V Coloquio académico. Foto: Difusión
UCV: V Coloquio académico. Foto: Difusión

En un contexto marcado por la incertidumbre política tras la primera vuelta electoral del 12 de abril, especialistas en derecho, periodismo y análisis político coincidieron en subrayar la centralidad del voto como pilar de la democracia y la necesidad de fortalecer la legitimidad del proceso electoral de cara a la segunda vuelta. Las reflexiones se dieron en el V Coloquio “Balance de la primera vuelta electoral: camino a la segunda vuelta”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo (UCV), que reunió a expertos y estudiantes para examinar los desafíos institucionales y ciudadanos del Perú.

El voto como pilar de la democracia y eje del debate electoral

Durante el encuentro, el experto en derecho electoral José Manuel Villalobos remarcó que el sufragio constituye un derecho esencial para la vida democrática. “El derecho de sufragio es un derecho fundamental, tan importante como el derecho a la vida, a la libertad”, afirmó, al tiempo que instó a valorar su rol como mecanismo que permite a los ciudadanos decidir quiénes los representan. En esa línea, advirtió que el análisis del proceso electoral debe ir más allá de los resultados y considerar si las irregularidades registradas afectaron tanto el ejercicio del voto como la confianza en el sistema. “Una elección democrática no solo debe producir resultados computables, sino que debe producir confianza”, sostuvo.

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El debate también abordó las condiciones en las que se desarrolló la primera vuelta. Villalobos señaló que corresponde evaluar, desde el plano legal, si las irregularidades electorales pudieron incidir en los resultados y si el marco normativo vigente contempla mecanismos de corrección. En ese punto, explicó que el Jurado Nacional de Elecciones no dispuso comicios complementarios al regirse por el principio de legalidad y la Constitución, que no prevén esa posibilidad.

Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV. Foto: Difusión
Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV. Foto: Difusión

Desafíos institucionales y legitimidad de cara a la segunda vuelta

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCV, Aníbal Quiroga, destacó el alto nivel de participación ciudadana, especialmente de los jóvenes. “Hemos ido a votar con el mejor entusiasmo… dos coma siete millones de jóvenes que han votado por primera vez”, indicó. No obstante, advirtió que el proceso presentó deficiencias que deben ser corregidas. “El proceso ha sido deficitario… tiene que mejorar de cara a la segunda vuelta”, señaló, al enfatizar la necesidad de garantizar un proceso electoral legítimo.

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Quiroga también hizo hincapié en la necesidad de asegurar la legitimidad del próximo gobierno, en un contexto que calificó como inédito. “Estamos enfrentando el sexto recambio constitucional consecutivo”, afirmó, al subrayar la urgencia de una mayor consolidación institucional y democrática y de alejar el fantasma de fraude.

El coloquio incluyó además intervenciones sobre la fragmentación política en el Perú y la desconfianza ciudadana en la democracia. El periodista Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que “el Perú es un país fragmentado”, mientras que la analista Mabel Huertas analizó los retos de gobernabilidad y la necesidad de consensos en un Congreso bicameral.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

En paralelo, los especialistas coincidieron en que la calidad de la democracia está vinculada al nivel de información de la ciudadanía. “La información es poder”, afirmó Quiroga, quien reconoció brechas en educación, conectividad e informalidad. Villalobos, en tanto, advirtió que aún un porcentaje significativo de electores decide su voto en la fila, reflejando una débil cultura político-electoral.

Finalmente, los participantes coincidieron en la importancia de promover el voto informado, el respeto a los resultados electorales y el rol de los organismos como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones para garantizar el ejercicio del sufragio. En ese marco, la Universidad César Vallejo (UCV) reafirmó su apuesta por impulsar el análisis político riguroso y la formación de ciudadanos críticos.

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