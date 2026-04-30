Choque múltiple y tragedia en Corrientes: un muerto y dos heridos por el impacto entre dos camiones y un auto

Uno de los camiones involucrados en el choque sobre la Ruta Nacional 14 volcó y se incendió completamente, generando una densa columna de humo

Un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes, dejó al menos un muerto y al menos dos heridos. El siniestro se produjo cerca de las 15 horas a la altura del kilómetro 776, en la zona conocida como Vichadero o Bichadero, en inmediaciones de la localidad de Colonia Liebig y a pocos kilómetros de Gobernador Virasoro.

Según consignó el portal El Litoral, la colisión, que ocurrió el miércoles, involucró a dos camiones —uno marca Volvo y otro Ford— y un automóvil Chevrolet Sprint. El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos de gran porte volcaron.

PUBLICIDAD

Uno de los camiones perdió el control, cayó sobre la banquina y, minutos después, se incendió por completo, generando una espesa columna de humo negro visible a varios kilómetros a la redonda.

El vehículo de menor porte también terminó completamente destruido. Uno de los camiones quedó atravesado sobre la calzada, lo que dificultó las tareas de asistencia y peritaje en el lugar. La combinación del incendio y la obstrucción de la vía obligó a interrumpir de forma total la circulación sobre ese tramo de la Ruta 14 durante varias horas.

PUBLICIDAD

Entre las víctimas fatales se identificó a Andrés Chilavert, conductor oriundo de la ciudad de Candelaria —en la provincia de Misiones— que falleció en el lugar a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con el portal El Territorio, las demás personas que participaron del siniestro resultaron con heridas de consideración. Una de ellas fue trasladada en estado crítico. Los heridos fueron derivados de urgencia al hospital Dr. Miguel Sussini de Gobernador Virasoro.

Dotaciones de bomberos voluntarios, efectivos policiales y equipos de salud trabajaron en el sitio para asistir a los heridos, sofocar las llamas y asegurar el área. La Fiscalía en turno tomó intervención en la causa e investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente sobre uno de los corredores viales más transitados de la región.

PUBLICIDAD

Choque múltiple entre 7 autos en la autopista General Paz

En los últimos tiempos, la autopista General Paz registra varios accidentes de tránsito múltiples, algunos con heridos graves y traslados de urgencia en helicóptero

Semanas atrás, un choque múltiple que involucró a siete vehículos sobre la autopista General Paz, en dirección al Riachuelo y a la altura del puente Zapiola, provocó la intervención inmediata de los servicios de emergencia y causó importantes demoras en el tránsito. AUSOL confirmó que dos personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 1,5, donde se encuentra el Estadio Ciudad de Vicente López, sede de Platense.

PUBLICIDAD

El choque en cadena se produjo cuando los autos disminuyeron la velocidad, dejando un total de doce personas afectadas. Personal médico asistió a los involucrados en el sitio.

Entre los heridos, una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con traumatismo craneoencefálico, mientras que otra mujer fue derivada al Hospital Argerich con politraumatismos. Ninguna de las dos corría riesgo de vida.

PUBLICIDAD

Las otras diez personas, incluyendo una adolescente de 15 años, recibieron atención médica en el lugar y no fue necesario su traslado, según informaron profesionales del SAME, que se presentaron con un helicóptero para reforzar la asistencia.

El accidente bloqueó dos carriles lentos y motivó la intervención de bomberos GER Saavedra, agentes de Tránsito, operarios de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes desplegaron un operativo especial para ayudar a las víctimas y ordenar el flujo vehicular.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de las tareas de rescate y auxilio, se solicitó a los automovilistas que circularan con precaución por el área afectada.

El corte de tránsito en los dos carriles persistió hasta pocos minutos antes de las 16.30, cuando finalmente se restableció la circulación en la autopista.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, la General Paz registró varios accidentes similares. El más reciente, también múltiple, ocurrió este verano a comienzos de febrero, en la zona del barrio porteño de Villa Lugano, y dejó ocho heridos.

Ese hecho se produjo a las 6.50 en la intersección con la avenida Fernández de la Cruz, sentido al Puente La Noria, e involucró un Ford Fiesta, una Renault Kangoo y un Fiat Siena.

PUBLICIDAD

El episodio se desencadenó cuando el Ford Fiesta quedó detenido cerca de la banquina. El conductor de la Renault Kangoo bajó para asistirlo y empujarlo, instantes en que un Fiat Siena colisionó contra ambos vehículos e impactó al hombre que estaba ayudando. Debido a la gravedad de sus lesiones, el SAME lo trasladó de urgencia en helicóptero.

El choque ocasionó considerables daños en el Ford Fiesta, lo que activó un rápido despliegue de bomberos y personal médico para socorrer a los afectados. Las primeras imágenes mostraron el vehículo con la parte delantera destruida y varias personas atrapadas en su interior, escenario que obligó a usar herramientas hidráulicas para liberarlas.