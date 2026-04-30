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Guido Andreozzi y la dupla Andrés Molteni y Máximo González avanzaron a las semifinales del Madrid Open: habrá un argentino en la final

El tenis argentino vivió una jornada histórica en el cuadro de dobles del Masters 1000 español

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Máximo González Andrés Molteni ATP Santiago
Andrés Molteni y Máximo González, una de las duplas más sólidas del circuito

El Madrid Open tendrá presencia argentina en la final del cuadro de dobles masculino. En una jornada brillante para el tenis nacional, Guido Andreozzi y Manuel Guinard por un lado, y Andrés Molteni junto a Máximo González por el otro, sellaron sus respectivos pasajes a las semifinales y protagonizarán un duelo albiceleste con pasaje directo al partido por el título.

Primero fue Andreozzi (16° del ranking mundial de dobles) junto a su compañero francés Guinard (20°) quienes sellaron la clasificación al vencer a los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot por 6-4, 3-6 y 10-6 en el super tie-break de un partidazo.

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Con decisión y buen juego, Andreozzi y Guinard se sobrepusieron a un desarrollo adverso tras haber ganado el primer set y construyeron una victoria merecida. Arneodo y Vacherot venían de eliminar a la mejor pareja de la actualidad, la que conforman el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, en los 32avos de final. Si bien dieron pelea, no supieron aprovechar el impulso tras haberse quedado con la segunda manga.

Para Andreozzi, especialista consolidado en dobles, el resultado confirma su presente de lujo en una temporada en la que viene logrando actuaciones destacadas en los principales torneos del circuito. Además, el argentino ratificó la solidez de una sociedad que creció notablemente junto a Guinard en los últimos meses. En marzo, la dupla se consagró en el Masters 1000 de Indian Wells, justamente ante Arneodo y Vacherot en la definición.

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Allí levantaron un trofeo de primer nivel apenas unos meses después de haber comenzado a competir juntos. El debut de la dupla fue en el US Open del año pasado. Desde entonces, ambos jugadores construyeron una química que dio sus primeros frutos en el desierto californiano. Y van por más.

Guido Andreozzi en Indian Wells
Guido Andreozzi y Manuel Guinard se consagraron el mes pasado en Indian Wells

Otra actuación arrolladora de Andrés Molteni y <i>Machi</i> González

Del otro lado del cuadro, y a continuación del encuentro de Andreozzi en el Arantxa Sánchez Stadium, Molteni (38° del mundo en dobles) y Machi González (50°) demostraron una vez más que son una de las parejas más confiables del circuito. Los argentinos avanzaron a semifinales tras imponerse en sets corridos sobre el sueco Andre Goransson y el estadounidense Evan King por 7-6 (6) y 6-2, en otra actuación de alto nivel.

La dupla venía de dejar en el camino con autoridad a los séptimos preclasificados, el portugués Francisco Cabral y el británico Joe Salisbury, por un contundente 6-0 y 6-4 en el encuentro de octavos de final.

Este jueves, Molteni y González mostraron oportunismo para capitalizar sus oportunidades en el primer set y luego fueron absolutos dominadores. Goransson y King nunca pudieron incomodar a los argentinos.

El cruce entre Andreozzi-Guinard y Molteni-González garantizará la presencia de un representante nacional en la final del Masters 1000 español, cuarto del año y segundo sobre polvo de ladrillo.

El partido se jugará este viernes en el Arantxa Sánchez Stadium. Será en el segundo turno de la jornada que arrancará a las 8.30 (hora argentina) con el otro duelo de semifinales. Allí se enfrentarán el británico Henri Patten y el finlandés Harri Heliovaara -terceros preclasificados- ante el británico Luke Johnson y el polaco Jan Zielinski.

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