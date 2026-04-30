La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

El festival ofrecerá tres escenarios activos –Jumbo, El Jimador y Coke Studio– con una programación continua desde las 2:00 pm hasta la madrugada.- crédito @lasolarfestival/IG

La cuenta regresiva ya comenzó para La Solar Medellín 2026, uno de los festivales más esperados en la capital antioqueña. El evento, que integra música, cultura urbana y experiencias interactivas, se realizará el sábado 2 de mayo y prevé reunir a miles de asistentes durante una jornada que se extenderá desde la tarde hasta la madrugada.

La Solar Medellín 2026 ofrecerá más de 14 horas de programación continua, con la participación de cerca de 20 artistas nacionales e internacionales, distribuidos en tres escenarios y con opciones de acceso para diferentes públicos, según informaron los organizadores. El evento implementará el sistema cashless para pagos electrónicos y contará con zonas gastronómicas, espacios familiares y actividades de marca.

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Con una propuesta que, según los organizadores, promete “música, perreo, flow y energía en un solo día”, el festival se ha consolidado como una de las citas clave del calendario cultural de Medellín.

La Solar Medellín 2026 reunirá a miles de asistentes el sábado 2 de mayo en una jornada de más de 14 horas de música y experiencias interactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cartel diverso con artistas nacionales e internacionales

El line up de esta edición reúne artistas que representan diferentes géneros musicales. Entre ellos destacan Crudo Means Raw, Caleb Calloway, Elena Rose, Gabito Ballesteros, Maisak, Orishas y Porter Robinson (DJ set), así como Rich Mafia, el proyecto conjunto de Alemán y Gera MX.

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También forman parte del cartel Argüello, Aria Vega, DFZM, Elkno, El Zar, Hamilton, Kyba y Kris R, junto a la participación especial de Nanpa Básico. La conducción del evento estará a cargo de Ana del Castillo.

Tres escenarios y más de 14 horas de música

La Solar contará con tres escenarios activos: Jumbo, El Jimador y Coke Studio. Esta distribución permitirá a los asistentes desplazarse entre distintas propuestas musicales a lo largo del día, sin interrupciones. Las puertas abrirán desde las 02:00pm, dando inicio a una programación continua que superará las 14 horas.

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Zonas gastronómicas, espacios interactivos y activaciones de marca enriquecerán la experiencia inmersiva para todos los públicos del festival. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales diferenciales de esta edición es la variedad de localidades disponibles. El festival ofrece accesos como General, VIP y Tardeo, además de nuevas opciones como VIP Familiar y General Familiar.

Por primera vez, jóvenes mayores de 12 años podrán asistir acompañados por un adulto responsable en zonas específicas, sin venta ni consumo de alcohol y con acceso habilitado hasta la medianoche. Para quienes buscan una experiencia más extensa, el acceso Tardeo permite el ingreso anticipado, mientras que el Midnight Pass se enfoca en la programación nocturna, entre la 1:00 am y las 5:00am.

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El evento dispondrá de zonas gastronómicas, activaciones de marca y espacios destinados a la interacción del público.

La recomendación oficial para quienes asisten por primera vez a La Solar Medellín 2026 destaca la importancia de descansar, hidratarse y descargar la entrada con antelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para asistentes primerizos

Para quienes asistirán por primera vez, la organización compartió una serie de recomendaciones para disfrutar la experiencia al máximo:

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Descansar y alimentarse bien antes del evento.

Usar ropa cómoda y fresca para largas jornadas.

Llevar bloqueador solar y gafas para el día.

Mantenerse hidratado durante toda la jornada.

Descargar la entrada previamente en la app Tuboleta Pass.

Llegar con tiempo para evitar filas.

Usar el Metro de Medellín, bajando en la estación Universidad.

Seguir la señalización interna para facilitar la movilidad.

Con una oferta que combina música en vivo, experiencias y formatos para diferentes públicos, La Solar Medellín 2026 se proyecta como uno de los eventos más relevantes del año en la ciudad. El festival refleja la evolución de la industria del entretenimiento en Colombia y el fortalecimiento de Medellín como uno de los principales escenarios culturales del país.