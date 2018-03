Houseman no fue feliz. Tuvo una vida carenciada. No aprovechó su apogeo ni trató de expandirse fuera del fútbol. Se lo podía ver en invierno con un pantaloncito de la Selección que habría quedado de remanente, entrar los primeros días de cada mes al edificio de la AFA para cobrar un canon que les cabía a todos los jugadores que integraron las selecciones campeonas del mundo. Houseman hablaba poco, rendía homenaje a la amistad. Era amigo del balón, no creía en los estatus. Trataba respetuosamente a sus compañeros y a algunos no llegó a tutearlos. Y cuando comenzó a padecer este mal terrible, trágico, incurable, imposible, como es el cáncer, la AFA le tendió una mano, pero era una mano de herramienta, una mano que ya no podía resolver el tema que abordaba.