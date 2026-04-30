Neuquén: un hombre murió en un grave accidente sobre la Ruta 17 camino a un acto del Sindicato de Petroleros

Un trabajador petrolero de ENSI murió en la Ruta 17, en el acceso a la meseta Buena Esperanza, cuando se dirigía al acto por el Día del Trabajador

Un trabajador de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) murió este jueves al mediodía tras un accidente de tránsito en la Ruta 17, en la zona de acceso a la meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta.

El hombre viajaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otro compañero cuando el vehículo chocó de frente contra un Renault Clío rojo. El siniestro dejó al menos cinco personas heridas y truncó de golpe lo que debía ser una jornada de festejo por el Día del Trabajador.

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El accidente ocurrió en la entrada del área hidrocarburífera conocida como meseta Buena Esperanza, a la que se accede por la Ruta 17, en cercanías de Plaza Huincul y Sauzal Bonito. Al otro lado de esa misma ruta se ubica el yacimiento Sierra Barrosa.

Según los primeros datos, el choque fue frontal y violento: mientras el Clío quedó cruzado sobre el asfalto, la Hilux sufrió un fuerte vuelco con múltiples tumbos hasta detenerse en medio de la meseta.

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Dentro de la camioneta viajaban tres personas. La víctima fatal era empleado de ENSI y se desplazaba hacia el polideportivo municipal de Rincón de los Sauces, donde el Sindicato de Petroleros Privados había organizado un acto de celebración. Un segundo ocupante de la Hilux resultó con heridas graves y debió ser trasladado de urgencia al hospital. En el Clío, otros dos ocupantes también resultaron heridos.

El choque frontal entre una Toyota Hilux y un Renault Clío dejó al menos cinco heridos, entre ellos un acompañante del fallecido con heridas graves

Las imágenes registradas tras el siniestro, difundidas por el medio regional LM Neuquén, dan cuenta de la magnitud del impacto: el frente de la Hilux quedó destruido por completo, la rueda izquierda salida de su lugar y la puerta del conductor trabada. Para poder abrirla, los rescatistas debieron forzarla con una barreta. En el interior, restos de vidrios y los airbags activados.

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Fue Rubén Karstan, integrante de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, quien precisó a la radio R7 que al llegar al lugar algunos de los heridos ya se encontraban dentro de una ambulancia con destino al hospital local. El rescate inicial lo protagonizaron otros trabajadores petroleros que pasaban por el lugar antes de que llegara el cuerpo de bomberos.

La investigación del caso quedó a cargo del asistente letrado Federico Cúneo, de la Fiscalía de Cutral Co, quien ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte.

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La noticia llegó al polideportivo cuando ya había cientos de trabajadores reunidos para la celebración. La respuesta fue inmediata: el acto fue suspendido. Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero, tomó la palabra en una conferencia de prensa y describió el estado de conmoción que se apoderó del lugar.

Gremios como UOCRA, Petroleros Jerárquicos, Choferes de Camiones y Camioneros acompañaron a la familia del trabajador fallecido en la conferencia de prensa (Fotos: LM Neuquén)

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia”, afirmó.

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Rucci subrayó que el encuentro había sido pensado como un espacio de unidad entre los distintos sindicatos de la actividad petrolera y sectores vinculados. “Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza”, completó.

En la misma conferencia tomó la palabra César Godoy, referente de UOCRA Rincón de los Sauces, quien graficó con pocas palabras el contraste entre lo que se esperaba y lo que terminó siendo la jornada: “Estaba todo organizado para que sea una fiesta entre todos los trabajadores de distintos sindicatos, y la verdad que esto nos entristece. Acompañamos a la familia. Un día de festejo se tiñe por esto”.

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También estuvieron presentes en la conferencia Maximiliano Arévalo, representante de Petroleros Jerárquicos; Jorge Alonso, de Choferes de Camiones; y Gustavo Jure, del Sindicato de Camioneros. Todos los gremios expresaron su acompañamiento a la familia del trabajador fallecido y a sus compañeros de labor.