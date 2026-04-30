Sociedad

Neuquén: un hombre murió en un grave accidente sobre la Ruta 17 camino a un acto del Sindicato de Petroleros

Se trata de un trabajador de ENSI que perdió la vida tras chocar de frente contra un auto, a la altura de Vaca Muerta. La víctima viajaba a la celebración por el Día del Trabajador en Rincón de los Sauces

Guardar
Un trabajador petrolero de ENSI murió en la Ruta 17, en el acceso a la meseta Buena Esperanza, cuando se dirigía al acto por el Día del Trabajador
Un trabajador petrolero de ENSI murió en la Ruta 17, en el acceso a la meseta Buena Esperanza, cuando se dirigía al acto por el Día del Trabajador

Un trabajador de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) murió este jueves al mediodía tras un accidente de tránsito en la Ruta 17, en la zona de acceso a la meseta Buena Esperanza, en el corazón de Vaca Muerta.

El hombre viajaba en una camioneta Toyota Hilux junto a otro compañero cuando el vehículo chocó de frente contra un Renault Clío rojo. El siniestro dejó al menos cinco personas heridas y truncó de golpe lo que debía ser una jornada de festejo por el Día del Trabajador.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió en la entrada del área hidrocarburífera conocida como meseta Buena Esperanza, a la que se accede por la Ruta 17, en cercanías de Plaza Huincul y Sauzal Bonito. Al otro lado de esa misma ruta se ubica el yacimiento Sierra Barrosa.

Según los primeros datos, el choque fue frontal y violento: mientras el Clío quedó cruzado sobre el asfalto, la Hilux sufrió un fuerte vuelco con múltiples tumbos hasta detenerse en medio de la meseta.

PUBLICIDAD

Dentro de la camioneta viajaban tres personas. La víctima fatal era empleado de ENSI y se desplazaba hacia el polideportivo municipal de Rincón de los Sauces, donde el Sindicato de Petroleros Privados había organizado un acto de celebración. Un segundo ocupante de la Hilux resultó con heridas graves y debió ser trasladado de urgencia al hospital. En el Clío, otros dos ocupantes también resultaron heridos.

El choque frontal entre una Toyota Hilux y un Renault Clío dejó al menos cinco heridos, entre ellos un acompañante del fallecido con heridas graves
El choque frontal entre una Toyota Hilux y un Renault Clío dejó al menos cinco heridos, entre ellos un acompañante del fallecido con heridas graves

Las imágenes registradas tras el siniestro, difundidas por el medio regional LM Neuquén, dan cuenta de la magnitud del impacto: el frente de la Hilux quedó destruido por completo, la rueda izquierda salida de su lugar y la puerta del conductor trabada. Para poder abrirla, los rescatistas debieron forzarla con una barreta. En el interior, restos de vidrios y los airbags activados.

Fue Rubén Karstan, integrante de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, quien precisó a la radio R7 que al llegar al lugar algunos de los heridos ya se encontraban dentro de una ambulancia con destino al hospital local. El rescate inicial lo protagonizaron otros trabajadores petroleros que pasaban por el lugar antes de que llegara el cuerpo de bomberos.

La investigación del caso quedó a cargo del asistente letrado Federico Cúneo, de la Fiscalía de Cutral Co, quien ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte.

La noticia llegó al polideportivo cuando ya había cientos de trabajadores reunidos para la celebración. La respuesta fue inmediata: el acto fue suspendido. Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero, tomó la palabra en una conferencia de prensa y describió el estado de conmoción que se apoderó del lugar.

Gremios como UOCRA, Petroleros Jerárquicos, Choferes de Camiones y Camioneros acompañaron a la familia del trabajador fallecido en la conferencia de prensa (Fotos: LM Neuquén)
Gremios como UOCRA, Petroleros Jerárquicos, Choferes de Camiones y Camioneros acompañaron a la familia del trabajador fallecido en la conferencia de prensa (Fotos: LM Neuquén)

“Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia”, afirmó.

Rucci subrayó que el encuentro había sido pensado como un espacio de unidad entre los distintos sindicatos de la actividad petrolera y sectores vinculados. “Era una iniciativa muy buena, en un marco de mucho respeto entre los trabajadores. Pero hoy ya no hay nada que festejar. Es un día de mucho dolor. Más allá de qué gremio haya sido, todos nos sentimos con mucha tristeza”, completó.

En la misma conferencia tomó la palabra César Godoy, referente de UOCRA Rincón de los Sauces, quien graficó con pocas palabras el contraste entre lo que se esperaba y lo que terminó siendo la jornada: “Estaba todo organizado para que sea una fiesta entre todos los trabajadores de distintos sindicatos, y la verdad que esto nos entristece. Acompañamos a la familia. Un día de festejo se tiñe por esto”.

También estuvieron presentes en la conferencia Maximiliano Arévalo, representante de Petroleros Jerárquicos; Jorge Alonso, de Choferes de Camiones; y Gustavo Jure, del Sindicato de Camioneros. Todos los gremios expresaron su acompañamiento a la familia del trabajador fallecido y a sus compañeros de labor.

Temas Relacionados

NeuquénRuta 17ChoquesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

El sospechoso, un comerciante de nacionalidad china de 38 años, fue indagado este jueves y recuperó la libertad mientras avanza la investigación judicial

El acusado de las pintadas en un supermercado chino de Mar del Plata negó haber escrito una amenaza de muerte: su explicación

Choque múltiple y tragedia en Corrientes: un muerto y dos heridos por el impacto entre dos camiones y un auto

Ocurrió en la ruta 14. Uno de los vehículos pesados volcó y se prendió fuego. Los sobrevivientes del accidente fueron hospitalizadas

Choque múltiple y tragedia en Corrientes: un muerto y dos heridos por el impacto entre dos camiones y un auto

Trágico accidente en Córdoba: una adolescente de 13 años murió luego de chocar con su bicicleta contra un camión

El conductor del camión es un hombre de 28 años y aseguró que estaba frenado, esperando que el semáforo cambie a verde

Trágico accidente en Córdoba: una adolescente de 13 años murió luego de chocar con su bicicleta contra un camión

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”

En la tercera audiencia del juicio oral, Facundo Verdini relató que el acusado cerró el local, disparó contra Germán Medina y apuntó contra él, mientras se escondía en el baño para llamar al 911

El dueño de la peluquería de Recoleta apuntó contra Abel Guzmán y contó cómo fue el crimen: “Nos quería matar a todos”

Santa Cruz: un marinero sufrió una fractura expuesta y fue rescatado por la Prefectura a 150 kilómetros de la costa

El operativo se realizó con el despliegue de un avión de apoyo y un helicóptero con médico y nadadores de rescate que lograron evacuar al herido desde la cubierta del barco en el medio del Atlántico Sur

Santa Cruz: un marinero sufrió una fractura expuesta y fue rescatado por la Prefectura a 150 kilómetros de la costa
DEPORTES
El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

El video del escándalo: se filtró el diálogo entre dos estrellas sobre los supuestos fallos arbitrales a favor del equipo de Cristiano

Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero: el once que eligió Úbeda

Guido Andreozzi y la dupla Andrés Molteni y Máximo González avanzaron a las semifinales del Madrid Open: habrá un argentino en la final

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

La emoción de un cronista al enterarse en vivo de su nominación a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026

Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk: guiños a Morón, Mercedes Sosa y el Martín Fierro

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

INFOBAE AMÉRICA

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

Condenaron a 10 años de cárcel a Fernández Albín, extraditado desde Argentina, por narcotráfico y lavado de activos

“El derecho al voto es tan fundamental como la vida y la libertad”: especialistas analizan el rumbo democrático del Perú ante las elecciones

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas