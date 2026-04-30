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Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero: el once que eligió Úbeda

El DT xeneize repite la fórmula que ya le dio resultado en el Apertura y preserva a sus mejores jugadores para el duelo del martes ante Barcelona en Guayaquil, clave en un Grupo D

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Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero
Boca Juniors reserva a sus titulares para la Libertadores y va con equipo alternativo a Santiago del Estero

Claudio Úbeda planea realizar diez cambios en el once de Boca Juniors para el partido del sábado ante Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades, con el objetivo de preservar a sus jugadores de mayor jerarquía para el duelo del martes siguiente ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. El entrenador ya usó esta fórmula con éxito contra Independiente y Defensa y Justicia, y la repite ahora en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026.

La decisión de Úbeda se aceleró tras los resultados de la jornada copera: Boca cayó 1 a 0 ante Cruzeiro en el Mineirão y, en simultáneo, Universidad Católica venció a Barcelona en Ecuador. Eso dejó a los tres equipos del Grupo D igualados con seis puntos, con el Xeneize ahora segundo en la zona por el nuevo criterio de desempate olímpico. El partido en Guayaquil se volvió así determinante para las aspiraciones continentales del club.

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La idea era llevar lo mejor a Santiago del Estero y un mix a Ecuador. Sin embargo, por todo lo antes comentado, se hará al revés: equipo alternativo en Santiago del Estero y lo mejor a Guayaquil para enfrentar a Barcelona. La logística también incide: Boca viajará a Santiago del Estero este viernes, volverá el sábado tras el partido y partirá el lunes hacia Ecuador.

El equipo que pararía Úbeda para el duelo ante el Ferroviario sería casi idéntico al que goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela: Leandro Brey en el arco; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa; Tomás Belmonte y Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech en el mediocampo; Alan Velasco, Kevin Zenón o Ángel Romero, y Exequiel Zeballos en la primera línea de ataque; Milton Giménez como delantero de referencia.

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Adam Bareiro, que viene de ser expulsado por la Copa y está al límite de amonestaciones, sería preservado para asegurar su presencia en los octavos del Torneo Apertura (REUTERS/Tiago Trindade)
Adam Bareiro, que viene de ser expulsado por la Copa y está al límite de amonestaciones, sería preservado para asegurar su presencia en los octavos del Torneo Apertura (REUTERS/Tiago Trindade)

La única duda concreta está en el mediocampo. La lesión de Ander Herrera obliga a reformular esa zona y Alarcón, que lleva dos meses sin actividad, tendría la chance de reaparecer. En ofensiva, también hay una incógnita en torno a Adam Bareiro: el paraguayo, expulsado ante Cruzeiro, no puede jugar en Copa Libertadores y acumula cuatro amarillas en el torneo local, por lo que el cuerpo técnico evalúa preservarlo para no arriesgar una suspensión en el inicio de los octavos del Apertura.

Pese a la rotación, Boca aún tiene motivaciones concretas en el partido del sábado. Una victoria ante Central Córdoba, a las 16:15, le permitiría quedar líder de la Zona A y asegurarse disputar de local todo el camino hacia una eventual final del Apertura. Para eso, además, necesitaría que Estudiantes no le gane a Platense en Vicente López esa misma noche.

Las 7.000 entradas “neutrales” habilitadas para los hinchas xeneizes en el Madre de Ciudades se agotaron en pocas horas, a un costo de 60.000 pesos cada una. Es la cuarta vez en este Apertura que los simpatizantes de Boca acompañan al equipo de visitante, y en las tres ocasiones anteriores —ante Lanús, Defensa y Talleres— el Xeneize se llevó los tres puntos.

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