Finalmente, Cocó Cianciarulo, la hija del músico Señor Flavio que viene de ganar la primera fecha del torneo nacional en la categoría top (Open), fue la más joven del evento, con 13 años. Y lo disfrutó a pleno. "Está claro que lo clásico siempre vuelve. A mí me encanta la onda de los 70, es re cool. Me fascina conocer a quienes empezaron con la historia del surf y que ellos me compartan su experiencia y conocimiento", dijo la nueva rider, siempre acompañada por su padre. A su lado, asintió Juan Cruz Ruggiero, otra de las promesas argentinas (15). "Lo que más disfruto es la filosofía de vida que ellos transmiten, la esencia del surf, que es la misma que la nuestra aunque la hayan desarrollado en otra época", dijo. No hay dudas: todos pertenecen a una tribu llena de mística, con fuertes raíces y una esencia que no entiende de edades.