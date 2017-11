"Me vinculé con el surf porque durante toda la vida tuve vocación de alegría, y quería practicar un deporte que me encontrara con esa parte mía, con alegría, con felicidad. Y no sabía que en el surf la iba a encontrar", recuerda a Infobae desde Mar del Plata. "La primera vez que me subí a una ola sentí una gran felicidad, lo festejamos como un gol".