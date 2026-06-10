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Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Los dirigidos por César Torres buscarán su primer triunfo, con el objetivo de cerrar su participación número 14 en la historia en dicho torneo

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Colombia ha perdido sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudí y China, en el torneo Maurice Revello - crédito FCF
Colombia ha perdido sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudí y China, en el torneo Maurice Revello - crédito FCF

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Túnez por la última fecha del torneo Maurice Revello.

12:33 hsHoy

Así va la tabla de posiciones del Grupo A del Maurice Revello en tiempo real

A esta hora, República Democrática del Congo en el descanso, vence por 1-0 a Arabia Saudita. El gol llegó gracias al volante Jules Ahoka, del Antwerp.

  1. RD Congo Sub-20: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Túnez Sub-23: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Arabia Saudita Sub-21: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  4. China Sub-20: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  5. Colombia Sub-19: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
12:11 hsHoy

Colombia vs. República Democrática del Congo: agónico empate y eliminación en la penúltima fecha del Torneo Maurice Revello

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de avanzar de fase en el prestigioso torneo juvenil de selecciones que se juega en la ciudad francesa de Toulon

La selección Colombia apenas suma un punto y no tiene chances de terminar en los dos primeros lugares de su grupo - crédito Maurice Revello
La selección Colombia apenas suma un punto y no tiene chances de terminar en los dos primeros lugares de su grupo - crédito Maurice Revello

La Selección Colombia Sub-19 empató 2-2 este domingo con la República Democrática del Congo en la fecha cuatro del Grupo A del Torneo Maurice Revello, un resultado que la dejó sin opciones matemáticas de avanzar a semifinales.

Leer la nota completa
11:53 hsHoy

La Tricolor busca cerrar su campaña de buena forma en Francia

La selección Colombia apenas suma un punto y no tiene chances de terminar en los dos primeros lugares de su grupo - crédito Maurice Revello
La selección Colombia apenas suma un punto y no tiene chances de terminar en los dos primeros lugares de su grupo - crédito Maurice Revello

El partido se jugará el 10 de junio de 2026 en el Stade de Bon Rencontre de Toulón (Francia), a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win Sports.

El 7 de junio de 2026, Colombia empató 2-2 con laRepública Democrática del Congo en la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Maurice Revello y quedó sin opciones matemáticas de avanzar a semifinales, un desenlace que la dejó eliminada después de llegar obligada a ganar tras sus derrotas ante Arabia Saudita y China.

Con ese resultado, el equipo dirigido por César Torres quedó último del grupo con una unidad.

El primer gol del partido llegó al minuto 34 por intermedio de Oscar Kabwit, que aprovechó una pérdida en salida y definió ante el arquero Juan Covilla para el 1-0 parcial.

El segundo tanto llegó al inicio del complemento, cuando Jules Ahoka amplió la ventaja después de una acción en la que los jugadores colombianos se quedaron protestando una falta en ataque.

Colombia reaccionó recién en la segunda mitad. Al minuto 66, Santiago Arrechea presionó al arquero congoleño tras una devolución de su defensa, le robó la pelota y marcó el 1-2.

El 2-2 definitivo llegó al minuto 90+3 con un remate de zurda de Alan García dentro del área, La jugada nació por la banda izquierda con una acción individual de Jhojan Rosas, que fue hasta el fondo y asistió a su compañero antes de que el balón abandonara la cancha, de acuerdo con el relato en vivo del medio.

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