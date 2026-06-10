Trump advierte a México sobre nuevo operativo antifentanilo: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el Despacho Oval mientras firma la Secure America Act, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 10 de junio de 2026. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este martes una caída del 97% en el ingreso de fentanilo por vía marítima a territorio estadounidense y adelantó que su administración trasladará ahora el foco de sus operativos a la frontera terrestre con México. Las declaraciones, realizadas desde la Casa Blanca, representan una advertencia directa a las redes de tráfico que operan por tierra.

Donald Trump presume una caída del 97% en el ingreso de fentanilo por mar y anuncia que ahora enfocará los operativos en la frontera terrestre con México. Advierte que, tras cerrar la ruta marítima, la presión de Estados Unidos se concentrará en los cruces terrestres. El mensaje para México es que la vigilancia en la frontera aumentará.

El dato que Trump celebró — y la advertencia que vino después

Durante el evento de firma de la Ley de América Segura, Trump detalló los números que, según su administración, demuestran el éxito de su política fronteriza:

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Cero migrantes irregulares admitidos en los últimos doce meses.

Reducción de casi 60% en el flujo general de fentanilo.

Caída del 97% en el ingreso de la droga por rutas marítimas.

Pero lejos de conformarse, el mandatario lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Ahora estamos enfocados en la entrada por tierra, porque el mar era más difícil”, dijo, dirigiéndose implícitamente a México.

U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office as he signs the Secure America Act, at the White House in Washington, D.C., U.S., June 10, 2026. REUTERS/Evan Vucci

Por qué importa el giro hacia la frontera terrestre

Trump explicó que las rutas marítimas eran, hasta hace poco, la opción “más segura” para los traficantes: quienes eran detenidos en el mar eran procesados y liberados, y regresaban a operar la noche siguiente. Eso, afirmó, ya no ocurre.

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Con el cierre efectivo de esa vía, la lógica del tráfico apunta ahora hacia los cruces terrestres — territorio donde México juega un papel central y donde la presión de Washington promete intensificarse.

El tono: entre la fanfarronería y la amenaza

El discurso de Trump combinó humor y advertencia en partes iguales. Al referirse a quienes aún intentan cruzar por mar a pesar de los operativos, bromeó sobre su “valentía” — y remató: “No lo hacen una segunda vez.”

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La frase, dicha entre risas, resume la filosofía disuasoria de su administración: visibilidad del riesgo como herramienta de control.

La contraparte que Trump no menciona: la Marina de México

Mientras Washington presume los números, los datos cuentan otra historia. Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la Secretaría de Marina de México aseguró más de 74 toneladas de cocaína, casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo — todo esto con una fuerza de apenas 80 mil elementos frente a organizaciones criminales con capacidad logística transnacional. En el ámbito marítimo, los resultados incluyen 74 embarcaciones aseguradas, tres narcosubmarinos de bajo perfil y 114 laboratorios clandestinos desmantelados.

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También, el secretario de Marina mexicano sostuvo reuniones de alto nivel con la U.S. Navy y la U.S. Coast Guard — y el embajador estadounidense Ronald Johnson destacó públicamente los resultados de esa cooperación bilateral.

Los reportes oficiales atribuyen a la dependencia decomisos adicionales de casi 119 toneladas de metanfetamina y más de 1.5 toneladas de fentanilo, con una fuerza de 80 mil elementos frente a redes transnacionales.

El Mundial arranca mañana — y EE.UU. ya lanzó alerta de terrorismo en México

El anuncio de Trump llega en un momento de máxima tensión diplomática: este jueves 11 de junio arranca el Mundial de Futbol 2026 en territorio mexicano, estadounidense y canadiense — y apenas días antes, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para viajeros en México, en la que clasificó a ciertas zonas del país bajo la categoría de riesgo por terrorismo. La medida fue recibida con malestar en México, donde funcionarios señalaron que el timing no era casual. Para muchos analistas, la alerta forma parte del mismo repertorio de presión que Washington ha desplegado en los últimos meses sobre su vecino del sur: aranceles, deportaciones, descalificaciones públicas — y ahora, una advertencia que llega a 24 horas del pitazo inicial.

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La advertencia del 29 de mayo de 2026 incorpora esa amenaza como factor oficial de riesgo junto con la delincuencia y los secuestros, en vísperas del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Agentes de la CIA y 10 funcionarios mexicanos: la otra tensión que no se nombra

Detrás de los discursos y las cifras, existe una capa más profunda de fricción bilateral. En semanas recientes trascendió la presencia de agentes de la CIA operando en Chihuahua, lo que generó una crisis diplomática silenciosa entre ambos gobiernos. A eso se suma que Estados Unidos tiene señalados a 10 funcionarios mexicanos — entre ellos figuras vinculadas a la seguridad y la política — en el marco de investigaciones sobre vínculos con el crimen organizado. Ninguno de los dos temas ha sido abordado abiertamente en la mesa oficial, pero pesan sobre cada declaración, cada negociación del TMEC y cada cifra que Trump presenta como logro propio. La diplomacia entre México y EU rara vez ocurre solo en los podios.