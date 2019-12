“Cuando trabaja con materiales tan pequeños, el sistema inmunológico no los reconoce. El cuerpo tiene sistemas de defensa que se encuentran alerta ante la presencia de cualquier agente externo, que características particulares de tamaño, carga eléctrica o alguna marcación biológica, para eliminarlo. Pero eso, es sólo válido para la escala macroscópica y no para lo nano”, explica el Doctor Manucha y hace hincapié en que, a pesar de lograr resultados positivos y avances con esta técnica, siempre están atentos al hecho de no dañar proteínas ni modificando la actividad de enzimas que ayudan al organismo. “Evaluamos todo porque no queremos que la cura sea peor que la enfermedad”, dice.