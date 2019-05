Todavía es frecuente oír a muchas personas que expresan que sólo les sube la presión arterial ante una situación estresante como un enojo o un estado de nerviosismo por algún conflicto. No obstante, para el experto no es hipertenso el que quiere sino el que puede: "Si fuera de esta manera, en Argentina debería haber cerca de 43 millones de hipertensos pero sabemos que no es así y que hay un 36% de la población que se ve afectado por esta enfermedad".