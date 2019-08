–En caso de ser electo, ¿qué sería lo primero que harías?

–Recorrer las escuelas y ver qué es lo que realmente necesitan. Me parece buenísimo que enseñemos "Robótica" y "Saberes Digitales", pero si después los chicos no tienen bancos dónde sentarse o no hay calefacción y afuera hacen 2 ° C bajo cero, es muy difícil. Para que la sociedad tenga una noción de lo que sucede en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, tiene que haber más docentes en otros ámbitos, no solo en el educativo.