Canciller israelí felicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella y dijo que busca fortalecer los lazos con Colombia: “El Tigre ganó”

Abelardo De La Espriella y el canciller israelí Gideon Sa’ar durante un encuentro previo, en el que abordaron temas de cooperación y el futuro de las relaciones entre Colombia e Israel - crédito Gideon Sa'ar/X

El gobierno de Israel dio una de las primeras señales sobre el rumbo que podría tomar la relación bilateral con Colombia tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo.

A través de un mensaje público, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, expresó su intención de abrir una nueva etapa de cooperación y acercamiento diplomático con la próxima administración. La reacción se produjo luego de que el preconteo de la Registraduría confirmara la victoria de De laa Espriella en la segunda vuelta presidencial.

El dirigente obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66% del total, superando por un estrecho margen al senador Iván Cepeda, quien alcanzó el 48,70% de los sufragios.

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El canciller israelí Gideon Sa’ar felicitó a Abelardo De la Espriella por su triunfo presidencial y expresó su intención de fortalecer los vínculos diplomáticos entre ambos países - crédito Gideon Sa'ar/X

Una vez conocida la tendencia irreversible, Sa’ar publicó un mensaje en la red social X en el que celebró el resultado electoral. “El Tigre ganó, Colombia ganó”, escribió el jefe de la diplomacia israelí, utilizando el sobrenombre con el que es conocido el mandatario electo.

En la misma publicación, el funcionario manifestó su deseo de trabajar junto al próximo gobierno para fortalecer los vínculos entre ambos países y aseguró que aspira a que la relación alcance un nivel sin precedentes. Asimismo, reveló que extendió una invitación oficial a De la Espriella para visitar Israel en los próximos meses.

El saludo fue interpretado como un gesto político significativo, teniendo en cuenta el deterioro que experimentaron los lazos diplomáticos durante la administración de Gustavo Petro.

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Según el diario argentino La Razón, Sa’ar describió al presidente electo como “mi amigo” y destacó la contundencia de su triunfo electoral.

De la Espriella respondió al mensaje agradeciendo las felicitaciones y reiterando su disposición de mantener una relación cercana con el Estado israelí. Posteriormente, el primer ministro Benjamin Netanyahu también se pronunció para felicitar al nuevo mandatario colombiano y expresar su voluntad de avanzar en una agenda conjunta.

Abelardo De La Espriella agradeció las felicitaciones de Gideon Sa’ar y reiteró su compromiso de estrechar la relación bilateral entre Colombia e Israel - crédito Abelardo de la Espriella/X

La postura de la futura administración contrasta con la política exterior impulsada por el gobierno saliente. Durante la campaña, el hoy presidente electo manifestó en repetidas ocasiones su intención de recomponer la relación con Israel y fortalecer alianzas estratégicas con socios tradicionales de Colombia, entre ellos Estados Unidos.

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De acuerdo con el portal All Israel News, De la Espriella sostuvo encuentros con altos funcionarios israelíes en noviembre de 2025. Tras esas reuniones, planteó la posibilidad de trasladar la embajada colombiana a Jerusalén y profundizar la cooperación en áreas como seguridad, innovación y comercio.

Esas propuestas surgieron después de la ruptura diplomática anunciada por Gustavo Petro en mayo de 2024, en medio de sus cuestionamientos a la ofensiva militar israelí en Gaza. La decisión marcó uno de los momentos de mayor tensión entre Bogotá y Tel Aviv en décadas.

Las expectativas sobre un eventual cambio de rumbo aumentaron tras las elecciones presidenciales. Analistas consideran que el nuevo gobierno podría restablecer plenamente los canales diplomáticos y relanzar proyectos de cooperación que quedaron suspendidos en los últimos años.

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Los mensajes provenientes de Israel coincidieron además con las denuncias formuladas por Petro sobre el proceso electoral.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que los "amigos de Israel siguen ganando", tras confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia - crédito Reuters y Jair Coll/Reuters

El mandatario aseguró en la red social X que existían irregularidades relacionadas con modificaciones en direcciones IP de servidores del registro nacional y señaló, sin presentar pruebas, que el Estado israelí tendría la capacidad de realizar ese tipo de acciones.

Mientras continúan las discusiones políticas internas, la comunidad internacional ha comenzado a definir su relación con el nuevo gobierno colombiano.

A las felicitaciones enviadas desde Israel se sumaron las del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y las del presidente argentino, Javier Milei, quienes expresaron su disposición de trabajar con la próxima administración.

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En medio del proceso de transición presidencial, los mensajes enviados desde Israel reflejan el interés de varios actores internacionales por establecer canales de diálogo con el nuevo gobierno. La política exterior de Abelardo De la Espriella será uno de los primeros frentes observados por la comunidad internacional una vez asuma la Presidencia.