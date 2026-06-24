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Un tribunal de EEUU anula los embargos a la selección española pedidos por un fondo por el recorte a las renovables de Rajoy

El juez ha señalado que la Federación de Fútbol es una entidad jurídicamente distinta al Estado español

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Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)
Los jugadores de la selección española (EFE/Jorge Guillén)

La selección española de fútbol, que se encuentra actualmente en Estados Unidos disputando el Mundial de Fútbol 2026, ha esquivado los embargos pretendidos por un fondo de inversión como compensación por los recortes a las renovables realizados por el Gobierno de España durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Un tribunal estadounidense ha rechazado que el fondo Blasket pueda embargar activos de empresas vinculadas a la selección, que es una entidad jurídica “distinta del Estado español”.

En un documento fechado el pasado 22 de junio, el juez de la corte del distrito de Columbia John D. Bates ha admitido que Blasket puede buscar activos embargables vinculados a España, pero destaca que “tanto la Federación Española de Fútbol como la selección son entidades jurídicas distintas y no existen pruebas suficientes de que sean un ‘alter ego’ del Estado”.

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El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. Esta decisión desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

Fue ahí donde Blasket obtuvo un laudo arbitral, que le reconocía que debía ser compensado con 47 millones de dólares, y tras la negativa de España a abonar dicha compensación inició un proceso de “discovery” o fase de descubrimiento de pruebas para identificar activos del Estado español en Estados Unidos.

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Entre ellas, comenzó a emitir citaciones a terceros, empresas estadounidenses que prestan servicios a la selección nacional de fútbol de España en el Mundial, solicitando documentos y registros financieros relacionados con la Federación Española de Fútbol y la selección nacional, considerándolos como parte del Estado español.

España solicitó anular las citaciones

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El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha recibido varias solicitudes formales del fondo Blasket Renewable Investments, que se posiciona como el mayor acreedor. En el caso concreto que afecta a la entidad inversora RREEF, la deuda reconocida por CIADI asciende a 74 millones de euros. Este monto incluye intereses de demora a la cantidad inicial de 40 millones y ha dado pie al envío de decenas de requerimientos a empresas que tengan cualquier tipo de relación financiera con España

Por su parte, España solicitó anular o modificar estas citaciones, argumentando que eran excesivamente onerosas y buscaban información irrelevante para la ejecución de la sentencia, además de suponer un acoso a la Federación y al equipo nacional. Ahora, el juez Bates ha reconocido que Blasket puede tratar de identificar activos embargables del deudor, pero entiende que que ambas entidades son jurídicamente distintas del Estado.

Además, el magistrado ha rechazado también la pretensión de Blasket de incluir entre las entidades susceptibles de embargo al Banco de España, recuerda que las partes ya acordaron excluirlo del proceso y concluye que este organismo “no puede formar parte de la definición de España”.

España debe 2.316 millones de euros (unos 2.670 millones de dólares) a las empresas afectadas por los recortes retroactivos de las primas renovables. De esta cifra, 552 millones de euros (636 millones de dólares) se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos.

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