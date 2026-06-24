Dónde ver Las Guerreras K-pop en español, cuáles son sus nombres y más preguntas en Google

Las Guerreras K-pop se estrenó en junio de 2025. (Foto: Netflix)

Más de doce meses después de su estreno, la película animada Las Guerreras K-pop (KPop Demon Hunters) continúa generando búsquedas en Google y conversación entre fanáticos y nuevos espectadores.

La producción, que irrumpió en Netflix y alcanzó cifras récord de audiencia, ha consolidado su lugar como uno de los fenómenos audiovisuales recientes más notables asociados a la cultura pop coreana.

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El interés por esta propuesta musical y de fantasía urbana no ha disminuido. Según búsquedas en Google, usuarios de distintas regiones buscan información sobre cómo ver el filme en español, los nombres de las protagonistas y detalles de su universo.

Las preguntas más consultadas abarcan desde la disponibilidad legal de la obra hasta la identidad de los personajes principales y la popularidad de su banda sonora.

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Dónde ver Las Guerreras K-pop en español de forma legal y segura

Netflix es la única plataforma legal para ver Las Guerreras K-pop. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

Para quienes desean acceder a Las Guerreras K-pop en español, la única vía legal disponible es la plataforma streaming Netflix.

Este servicio distribuye la película de manera global y la incluye en su catálogo regular, lo que permite que los suscriptores la vean desde cualquier dispositivo compatible, ya sea un televisor inteligente, una computadora, una tableta o un celular.

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La versión en español está plenamente adaptada tanto para el público de España como para el de Hispanoamérica, lo que garantiza una experiencia de visionado adecuada para diversos acentos y preferencias regionales.

Cuáles son los nombres de las protagonistas de Las Guerreras K-pop

Rumi, Mira y Zoey son las protagonistas de la película. (Foto: Netflix)

La narrativa de Las Guerreras K-pop se centra en las integrantes de Huntrix, un grupo femenino ficticio que combina su carrera musical con la misión de proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. Las protagonistas principales, Rumi, Mira y Zoey, se distinguen por sus perfiles y habilidades particulares.

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Rumi lidera al grupo tanto en lo artístico como en lo combativo; es la vocalista principal y porta una espada mágica conocida como “saingeom”, elemento que define varias secuencias de acción en la película.

Mira asume el papel de bailarina principal, sobresaliendo por su actitud desafiante y el uso de un arma de asta durante los enfrentamientos.

Por último, Zoey se desempeña como rapera principal, autora de las canciones y la integrante más joven del trío, llamada “maknae” en la cultura coreana. Su destreza con cuchillos lanzadores y su energía aportan dinamismo a las misiones del equipo.

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Quiénes son los antagonistas de la película Las Guerreras K-pop

Saja Boys son los villanos en este filme surcoreano. (Foto: Netflix)

El principal adversario de las protagonistas es Gwi-Ma, una entidad ancestral y gobernante del mundo de los demonios, cuya presencia se manifiesta como una boca de fuego de gran tamaño. Este personaje es la mayor amenaza y despierta un conflicto central en la trama, al buscar almas humanas como fuente de poder.

En el plano terrenal, Gwi-Ma se apoya en los Saja Boys, una banda masculina rival compuesta por integrantes que, bajo su apariencia de ídolos musicales, ocultan su verdadera naturaleza demoníaca. Jinu encabeza este grupo y funge como antagonista directo y al mismo tiempo interés romántico de Rumi.

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Los otros miembros, Romance Saja, Mystery Saja, Abby Saja y Baby Saja, usan su popularidad y coreografías para manipular a las multitudes, generando así situaciones de tensión y engaño a lo largo de la historia.

Cuáles son algunas canciones populares de la banda sonora de la película

Las canciones del filme han ocupado los primeros lugares en listas de reproducción. (Foto: Netflix)

La música es uno de los ejes narrativos de Las Guerreras K-pop. La banda sonora alcanzó posiciones de privilegio en los rankings internacionales tras el estreno del filme. Entre las canciones más conocidas se encuentra “How It’s Done”, que marca el inicio de la película y acompaña una de las escenas de acción más recordadas.

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Otro sencillo destacado es “Golden”, considerada la composición central de Huntrix y utilizada en uno de los momentos clave del argumento. La canción “Takedown” funciona como himno de entrenamiento y combate para el trío femenino.

En el repertorio de los antagonistas, “Soda Pop” se popularizó rápidamente en plataformas digitales, mientras que “Your Idol” se utiliza en la narrativa como la melodía con la que los villanos atraen a sus seguidores.

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