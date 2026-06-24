Monreal afirma que Morena mantendrá la mayoría legislativa en elecciones de 2027, pero duda de resultados en gubernaturas

Monreal reafirma que la iniciativa de Sheinbaum seguirá el proceso ordinario en comisiones y pleno, sin aceleraciones ni ‘fast track’.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, adelantó su pronóstico sobre las elecciones del 2027, al asegurar que “la 4T va a mantener la mayoría” legislativa.

Sin embargo, afirmó que “no podría asegurar” un triunfo en los 17 estados donde se elegirán gobernadores, debido a que algunas entidades serán dificiles por estar actualmente gobernadas por la oposición.

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En conferencia de prensa, el legislador anunció que está desarrollando el libro: ‘¿Por qué votar? 27 razones para el 27′, en el que expondrá los motivos por los que considera que “Morena va a mantener en la mayoría legislativa”.

Aunque dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado un buen trabajo y consideró que estos comicios serán un referéndum para su gestión.

Monreal estimó que en los 17 estados que renovarán gubernatura podrían registrarse más de 130 o 140 aspirantes de Morena, un récord en procesos internos, ya que el partido abrió la inscripción sin restricciones.

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Monreal reconoce dificultades en estados

El diputado mencionó que hay entidades con panorama adverso para Morena: Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco son gobernadas por partidos opositores y presentan retos para la coalición.

Monreal subrayó que la unidad, la disciplina y el respeto a los acuerdos internos son condiciones fundamentales para mantener la mayoría.

Explicó que en Baja California se inscribieron 10 aspirantes y que el proceso reducirá ese número hasta que solo quede uno.

“Siempre los procesos internos de cualquier partido y más del que es dominante son complejos”, apuntó.

Al momento, diputados como Graciela Domínguez Nava, Raymundo Vázquez Conchas, Fernando Castro Trenti, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Luis Humberto Fernández Fuentes y Ulises Mejía Haro han solicitado licencia para participar.

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Se espera que también lo hagan Julia Arcelia Olguín, Gilberto Herrera Ruiz, Gricelda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes y Daniel Campos Plancarte.

Proceso interno y reglas para evitar fracturas

Monreal enfatizó la necesidad de reglas claras y compromiso con el método de encuestas para evitar deserciones y conflictos.

“Es importante que desde un principio se fijen reglas claras, se firme y de manera consciente se esté atento al compromiso de que se respetará el método de las encuestas y que todos tienen que asumir su compromiso”, dijo.

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Añadió que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena debe vigilar que no haya guerra sucia ni agresiones entre aspirantes, ni recursos ilegales en beneficio de alguno.

El diputado consideró que Morena no requiere “blindaje” adicional, ya que las reglas internas contemplan sanciones estrictas ante cualquier anomalía.

“Creo que va a ser muy estricta en eso”, señaló sobre la comisión encargada de la vigilancia.

Relación con aliados y la legislación electoral

Consultado sobre la posibilidad de ceder candidaturas a PT y PVEM, Monreal descartó que sea necesario entregar gubernaturas “caprichosamente” y opinó que ambos partidos tienen fuerza suficiente para competir dentro de la coalición.

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“Veo muchos estados con personalidades muy fuertes para poder alcanzar la mayoría de las simpatías en las encuestas sin acudir a esa figura de entregarles caprichosamente una gubernatura”, expresó.

Sobre la legalidad del proceso interno, Monreal afirmó que nombrar coordinadores estatales de defensa del voto no viola la ley y recordó que esta práctica tiene más de una década en el país.

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“Todos los partidos pueden hacer lo correspondiente, siempre y cuando no se vulnere la ley”, puntualizó.

Monreal cuestionó los oficios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enviados a congresos locales para legislar en sentido específico.

“La Corte puede invalidar una ley, puede declarar inconstitucional una ley local, pero no puede ordenar, legislar en un sentido distinto”, sostuvo.

Sobre el crecimiento de la derecha y la ultraderecha en América Latina, señaló que el péndulo político ha oscilado y actualmente la mayoría de los estados nacionales están gobernados por esos sectores, incluyendo Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

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Al ser cuestionado sobre si cree posible una intervención de Estados Unidos en el proceso electoral mexicano, como se especuló enteriormente, aseguró que “no hay temos”, ya que el país “tiene una vacuna para eso”.

“No quiero adelantarme, pero ya hay una vacuna para eso. No, no hay temor. Es prevención y la prevención siempre es buena”, concluyó.