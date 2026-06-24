Bondarenko alertó por la inseguridad en el conurbano bonaerense: “Kicillof tiene que sacar al inútil de Alonso”

Maximiliano Bondarenko, legislador bonaerense y excomisario, exigió la salida del ministro de Seguridad, Javier Alonso, al que calificó de “inútil” y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por la crisis de inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires

Durante la charla con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el excomisario abordó la problemática de la inseguridad, la corrupción policial y la falta de respuestas del gobierno provincial.

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“La provincia de Buenos Aires hoy está de luto, porque nadie escapa a la inseguridad”, afirmó Bondarenko al ser consultado sobre la situación en el conurbano. Frente al reciente asesinato de un joven de diecisiete años en San Francisco Solano, el legislador enfatizó: “Eso es una crisis, eso es un hecho aberrante. Hoy el papá lo está enterrando”.

El dirigente de La Libertad Avanza fue tajante al analizar la gestión del ministro de Seguridad bonaerense. “Lo primero que tiene que hacer el gobernador Kicillof es sacar al inútil de Alonso. Lo primero que tiene que hacer”, sostuvo, y agregó: “Poner un ministro de Seguridad de verdad y empezar a valorar el recurso humano, que es lo más sagrado”.

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Bondarenko cuestionó las políticas oficiales y la falta de recursos: “No hay patrulleros en la calle porque no tienen logística. La logística de la policía de la provincia está rota, desarmada. El personal policial no quiere trabajar más. Tenemos una tasa de suicidios altísima”.

El excomisario también denunció la falta de capacitación y el riesgo que enfrentan los efectivos: “Mandamos una chica nueva a trabajar sin tener conocimiento, la sentamos arriba de un patrullero con nueve meses. ¿A ustedes les parece que puede tener nueve meses de capacitación un policía, ponerle una pistola en la cintura y mandarlo a la calle?”.

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Maximiliano Bondarenko, legislador bonaerense y excomisario, en los estudios de Infobae en Vivo

Al repasar su experiencia, Bondarenko aseguró que la corrupción en la policía bonaerense “existe”, y que la situación actual supera incluso la de los años noventa: “La policía de los noventa era un bebé de pecho al lado de esta. Yo lo digo siempre: una de las cajas más grandes que tiene la política hoy es el Ministerio de Seguridad”.

El legislador describió un esquema burocrático y desbordado: “19 subsecretarías tiene el Ministerio de Seguridad, 350 cargos políticos. Si le tengo que dibujar el organigrama, no me alcanza todo el estudio. Es un pulpo que lo único que hace es comer recursos. ¿Y sabe cuál es el recurso que se come? La cubierta de ese vigilante que no tiene hoy patrullero para atender un 911”.

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Sobre la relación entre inseguridad y corrupción, advirtió: “Cuando la inseguridad se mete en la corrupción, se terminó. Deja de existir la seguridad como meta y pasa a un segundo plano. El primer plano es la corrupción”.

Bondarenko rechazó las estadísticas oficiales que indican una baja en los delitos. “Es muy fácil decir que bajan las estadísticas. La angustia que vive hoy el bonaerense cuando manda a sus chicos a la escuela y no sabe si van a volver, eso no lo mide ningún número”, expresó.

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El legislador hizo hincapié en el avance del narcotráfico y la falta de patrullaje: “Hoy hay barrios manejados por el narcotráfico. Cuando era jefe de comando de Matanza tenía ciento cincuenta móviles; hoy no debe haber más de cuarenta. El suboficial que corre a los delincuentes doce, dieciséis, veinticuatro horas no tiene plus de alto riesgo. Hay que empezar por ahí”.

Entre las iniciativas presentadas, mencionó: “Preguntamos por qué los oficiales recién recibidos que fueron al Operativo Sol estuvieron un mes sin arma. Preguntamos cuántos efectivos tiene la policía de la provincia y cuál es el plan de seguridad. Propusimos modificar un artículo para que el suboficial de calle reciba un plus de alto riesgo, porque son los que enfrentan todos los delitos en la calle”.

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El legislador concluyó reclamando mayor reconocimiento para los policías que trabajan en condiciones precarias: “El policía es la última línea que tiene el delincuente para llegar a la sociedad”.

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