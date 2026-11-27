Quinn Shephard reorientó el libreto hacia la sátira tras su experiencia como creadora en la serie policial "Under the Bridge" para Hulu

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Quinn Shephard no quiere darle demasiada importancia mística al asunto, pero el día antes de enterarse de que Netflix quería revivir El cuerpo, su serie de televisión desaparecida hace tiempo, se hizo un tatuaje de una serpiente.

Las serpientes tienen un papel destacado en este inquietante drama adolescente, y Shephard, de 31 años, había querido hacerse un tatuaje de una desde que vendió el proyecto de la serie por primera vez, años atrás. Pero la serie nunca llegó a realizarse, así que tampoco se hizo el tatuaje. Entonces, en 2024, decidió hacérselo de todos modos.

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Al día siguiente la llamaron sus agentes: ¿se plantearía volver a El cuerpo para Netflix?

La coincidencia no desentonaría en la serie, en la que unas adolescentes empiezan a ver señales de lo divino a su alrededor. Ambientada en un instituto católico en 2004, sigue a un equipo de baile cuya nueva integrante entra en coma tras un ritual de iniciación. Cuando sus compañeras afirman tener visiones de ella, desencadenan una ola de histeria religiosa en su ciudad.

La serie habla como Chicas malas y camina como Las brujas de Salem

Shephard concibió El cuerpo cuando tenía poco más de veinte años, mientras vivía en casa de sus padres en Nueva Jersey. Actriz desde los tres años, acababa de escribir y dirigir su primer largometraje, Blame. Poco después del estreno de la película, en 2017, vendió el guion a FX, pero la cadena acabó archivando el proyecto. Netflix también había mostrado interés, pero finalmente lo descartó.

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“Era como un ex del que no podías pasar página”, dijo en una reciente videollamada desde su casa de Los Ángeles. Sus padres, que estaban de visita para el estreno de la serie, se encontraban en la habitación de al lado.

Años más tarde, tras desarrollar la serie de drama policíaco basada en hechos reales Under the Bridge para Hulu, Shephard retomó El cuerpo junto a Gina Gammell, quien se convirtió en su coproductora ejecutiva. (Felix Culpa, la productora de Gammell junto con Riley Keough, produjo ambas series.) Esta vez, todo fue muy rápido: Netflix encargó la serie aproximadamente una semana después de la presentación del proyecto, y dos meses más tarde ya estaban en la sala de guionistas.

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Ahora, la serie se ha convertido en un éxito rotundo, encabezando la lista de series en inglés de Netflix con 9,5 millones de visualizaciones en su primera semana completa desde el estreno. La serie también tiene sus detractores: algunos espectadores cristianos la han acusado de blasfemia, y una petición para cancelar la serie ha reunido más de 200.000 firmas. Pero Shephard, a quien desde hace tiempo le fascina la religión, quería que la serie fuera tan divertida como provocadora.

La serie 'El cuerpo' recrea una ola de histeria religiosa en un instituto católico tras el coma de una estudiante

“No estamos diciendo: ‘Ay, la tragedia de la juventud’”, afirmó. “No creo que la juventud sea trágica”. “Ser chica es como estar experimentando”, añadió. “Y da un poco de miedo, pero las cosas mejorarán”. Shephard habló sobre la evolución de El cuerpo y de cómo la creación de la serie cambió su relación con la fe.

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—El cuerpo es bastante oscura. ¿Siempre la imaginaste así?

—La versión original era mucho más oscura. Cuando empecé a desarrollarla, pensaba: “Voy a hacer un thriller serio”. Esto fue antes de Euphoria, antes de Yellowjackets, antes de que estas series para adolescentes de estilo más adulto se hicieran tan populares. Recuerdo que pensaba: “¿Por qué no podemos apuntar a lo más alto? Intentemos hacer una especie de Breaking Bad o Fargo con chicas adolescentes”.

—Pero te alejaste de eso.

—Sí. Mi última serie, Under the Bridge, era muy cruda y muy intensa. Con los casos reales de crímenes, es difícil contar una historia de una forma que resulte moralmente correcta. Intentamos ser respetuosos, pero llegó un momento en el que nos preguntamos: “¿Nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que hemos sido respetuosos?”. Creo que nos dejó un vacío en el alma. Salí de esa experiencia con la sensación de que nunca más quería volver a trabajar en casos reales de crímenes. No quiero hacer una serie sobre chicas muertas.

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—¿Qué querías escribir?

—Tenía una primera versión y se la llevé a Gina Gammell. Empezamos a revisarla juntas y descubrimos que tenía mucho humor. Gina me animó a aprovecharlo, a dar un pequeño paso hacia la sátira, y eso me pareció mucho más natural, mucho más cercano a mi propia voz.

—Escribes sobre adolescentes con mucho cariño, incluso cuando se portan mal. ¿Qué te atrae de estos personajes?

—Escribir sobre adolescentes me permite escribir sobre mí misma desde cierta distancia. Muchas de las cosas con las que estos chicos están lidiando son cosas por las que mis guionistas y yo mismos estamos pasando. Todos seguimos intentando averiguar cómo funcionan las cosas. Simplemente es más fácil de aceptar cuando es un chico de 18 años el que mete la pata en lugar de alguien de mi edad. Espero que eso sea parte de lo que también atrae al público adulto.

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De joven, no tenía acceso a muchos papeles que me parecieran divertidos, con los que pudiera identificarme o que me hicieran sentir libre. Pero sí trabajé con algunos directores que me hicieron sentir muy feliz de formar parte de un proyecto, y eso fue increíblemente empoderador. Ahora pienso: “Intenta imitar a esa persona cuando estés detrás de la cámara”.

Una petición para cancelar la serie reunió más de 200.000 firmas tras acusaciones de blasfemia por parte de espectadores cristianos

—¿A quién te viene a la mente?

—Una de las mejores experiencias que he tenido como actriz fue en The Miseducation of Cameron Post, con Desiree Akhavan. Era la primera vez que rodaba escenas de desnudo y me sentí totalmente cómoda gracias a la forma en que ella abordó esas escenas conmigo y con Chloë Grace Moretz. Todavía utilizo eso como modelo a seguir para dirigir escenas íntimas y crear un ambiente de rodaje realmente respetuoso y tranquilo.

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Gina y yo somos muy conscientes de que, si algo les parece mal a las chicas, es que está mal. Si una frase no les suena bien al decirla, hay que cambiarla. Y si no se sienten cómodas haciendo algo, no deberían tener que hacerlo.

—Has descrito la adolescencia femenina como una especie de experiencia religiosa. ¿A qué te refieres con eso?

—Todo es tan intenso cuando eres adolescente. Existe un gran paralelismo entre la intensidad y el carácter devocional de la religión y la forma en que te mueves por el mundo como adolescente.

De joven me obsesionaban los temas religiosos en la literatura y el cine. Creo que me atraía esa tensión entre el anhelo del éxtasis y la revelación y la vergüenza que puede conllevar. Hay algo muy universal en eso dentro de la experiencia femenina de la madurez, y especialmente en la experiencia queer de la madurez, en la que piensas: “No entiendo por qué me siento tan atraída por algo y, sin embargo, siento tanta vergüenza al respecto”.

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Quinn Shephard vendió la historia original a la cadena FX en 2017 antes de que el proyecto quedara archivado

—¿Te criaste en el catolicismo?

—No. Pero me fascinaba tanto la cultura católica que a veces me ponía el uniforme de un colegio católico para ir a mi colegio público. Con una cruz.

La familia de mi padre es muy cristiana renacida, y pasé mucho tiempo con ellos cuando era pequeña. Solía ir a la iglesia con mi abuela, que realizaba exorcismos y hablaba muy abiertamente de los demonios y del diablo. Hay un montón de tradiciones en torno a eso, ¿sabes? Todo aquello me fascinaba, pero entonces fui testigo de algo que me marcó mucho. Provocó una gran ruptura en mi familia.

—¿Qué viste?

—Creo que era una especie de obra de teatro sobre el adulterio y gente ardiendo en el infierno. Tenía 3 o 4 años, y cuando llegué a casa le conté toda la historia a mi madre. Se enfadó muchísimo. Mi madre había ido a un colegio católico, así que sabía lo que era crecer con el sentimiento de culpa católico. No quería que yo pasara por eso. Así que me dijo: “Prohibimos a Quinn que vaya a la iglesia”. Pero en cuanto ya no se suponía que debía leer mi Biblia para niñas, pensé: “¿Qué hay en este libro que se supone que no debo leer?”.

—¿Ha cambiado la serie tu forma de ver tus propias experiencias con la fe y la religión?

—La serie me ha hecho cerrar el círculo. Entiendo por qué la gente necesita la religión de una forma que antes no comprendía, y siento que puedo separar la belleza de la fe de la religión organizada. Por extraño que parezca, creo que me ha ayudado mucho a sanar. Ahora me siento más preparada para hablar con la parte más religiosa de mi familia, porque entiendo en qué coincidimos y en qué diferimos. Y nunca he conocido tan bien la Biblia. Ahora cito mis pasajes favoritos.

'El cuerpo' sumó 9,5 millones de visualizaciones en su primera semana completa en Netflix y enfrentó una petición de cancelación con más de 200.000 firmas

—¿Esperabas una reacción negativa?

—Esperaba algo. Me encantaría que la serie se viera como provocativa, pero respetuosa. Creo que mucha gente da por hecho, por la campaña de marketing, que critica la fe. Pero para mí, trata sobre lo hermoso que es el deseo de fe, y lo tóxico que resulta corromper ese deseo para tu propio beneficio egoísta o para conseguir poder.

Es curioso cuando la gente dice cosas como “la serie es una adoración a Satanás”. Los que hacemos esta serie tenemos demasiado miedo como para acercarnos siquiera a una tabla Ouija. De hecho, somos un grupo bastante espiritual y con una actitud positiva hacia la fe.

El cuerpo trata de que no se debe jugar con la energía oscura. Ya sea por el diablo bíblico o por lo que supone para la psique humana dejar entrar la oscuridad, eso lo dejo a criterio del público.

Fuente: The New York Times

Fotos: Magdalena Wosinska/ The New York Times.