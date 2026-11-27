El libro del día: "La era de la revolución de Roma", de Tim Whitmarsh

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Una historia muy antigua sobre el auge del cristianismo dice así: una banda rebelde de marginados, perseguida y asesinada por un imperio en decadencia, terminó imponiéndose a sus opresores gracias a la fuerza de su mensaje y al espectáculo de su sacrificio. Es una historia de convivencia incómoda, propuesta y sostenida por líderes de la fe deseosos de contar y volver a contar los relatos dramáticos de los primeros mártires cristianos, que sirvieron de inspiración para los creyentes posteriores.

Incluso en los últimos 75 años, ese relato ha cambiado sobre todo en sus matices. Un enfoque reciente se centra en el carácter judío de Jesús y del cristianismo primitivo, a partir del descubrimiento de los Manuscritos del Mar Muerto en la posguerra; de la caracterización que hizo el Concilio Vaticano II de los primeros cristianos como “brotes silvestres” injertados en el “olivo cultivado” del judaísmo, en un intento de deshacer siglos de antisemitismo cristiano; y de la atención que muchos protestantes evangélicos prestan a Israel como Tierra Santa de antaño y del futuro.

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Pero ¿qué ocurriría si un movimiento que comenzó a 2.400 kilómetros de la península itálica hubiera sido en realidad una derivación del sistema imperial y no una anomalía dentro de él? Esa es la pregunta que plantea Tim Whitmarsh en La era de la revolución de Roma, una exploración sobre la expansión, la influencia y el carácter del cristianismo primitivo.

La sutileza y complejidad de la obra quedan desmentidas por su título sencillo, una alusión evidente al clásico de 1962 de Eric Hobsbawm, La era de la revolución: Europa 1789-1848, y posee una claridad y un vigor similares a los de Hobsbawm. Pocos libros que he leído han expuesto de forma tan directa y mesurada las relaciones enmarañadas entre creencias, herencia lingüística y étnica, convenciones sociales, poder estatal e incidente histórico durante los primeros siglos de la religión, aunque el esfuerzo esclarecedor se lleva un poco demasiado lejos.

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Augusto de Prima Porta, estatua de César Augusto en el Museo Chiaramonti de la Ciudad del Vaticano

El argumento es bastante sencillo: tras la muerte de Jesucristo, una revolución cristiana coincidió con una revolución imperial que puso en marcha el primer emperador romano, César Augusto, quien aparece convocando un censo al comienzo del Evangelio de Lucas y cuyo sucesor en el gobierno ejecutó a Jesús. “El cristianismo fue una religión nacida dentro del Imperio romano de Augusto e íntimamente interconectada con él”, afirma al comienzo Whitmarsh, profesor de griego en Cambridge.

Whitmarsh desestima lo que denomina la interpretación de “aceite y agua” del cristianismo por considerarla una exageración. “La idea de que cristianos virtuosos se enfrentaban sin descanso al Estado romano da lugar a un gran relato”, declara Whitmarsh, “pero la realidad es más banal: la mayoría de los cristianos estaban plenamente integrados en la sociedad romana y no padecían más ni menos acoso que cualquier otra persona”. Respecto del carácter judío de Jesús, Whitmarsh no lo pasa por alto, aunque señala que la Judea de su época estaba sometida al Imperio romano y que su vida cotidiana se vio afectada por las nuevas políticas aplicadas por Augusto. A medida que las reformas de Augusto provocaron “la romanización de la cuenca mediterránea”, escribe, los cristianos se adaptaron con agilidad.

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Aquí, como en tantos relatos sobre los orígenes del cristianismo, el papel de Pablo es decisivo y, para Whitmarsh, Pablo es una criatura del Imperio romano de principio a fin. A diferencia de la mayoría de los judíos, Pablo hablaba griego, la lengua franca de la parte oriental del imperio, y poseía ciudadanía imperial. Su esfuerzo “universalista” por separar el cristianismo de la ley y las prácticas judías —insistía, por ejemplo, en que no era necesario circuncidarse para participar en la “nueva alianza”— se adecuaba perfectamente a la ambición expansionista del imperio. Su uso de cartas personales para difundir su mensaje aprovechó el incipiente sistema postal imperial, que funcionaba a través de la densa “red” de tramos recién construidos de infraestructura romana que facilitaban los desplazamientos. En otras palabras, “Pablo fue producto de una nueva era, la era del camino”, observa Whitmarsh, y sus relatos de los viajes misioneros eran, en esencia, narraciones de viajes por carretera.

"La conversión de San Pablo en el camino a Damasco", de Caravaggio

Esa imagen de Pablo resulta bastante conocida. La diferencia en este caso es que Whitmarsh lo entiende no solo como el agente de un giro decisivo en el cristianismo, sino también como el representante más destacado de un cambio gradual que ya estaba en curso. En este relato, Pablo era el líder de un tipo reconocible: un “carismático”. Al recurrir, de manera bastante previsible, al sociólogo Max Weber, Whitmarsh propone además que la “rutinización del carisma” fue llevada a cabo por otros tres tipos, que surgieron cuando el cristianismo dejó atrás su época revolucionaria y se convirtió en “una constelación de instituciones” dependiente de la “autoridad y la jerarquía”.

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Cada uno de esos sucesores de Pablo, sostiene Whitmarsh, tenía un marcado carácter romano. Un grupo, los “expertos” —obispos, sacerdotes y diáconos que componían la jerarquía de la iglesia primitiva— reproducía las “jerarquías religiosas de los mundos judío y grecorromano”, y pronto se ocupó de la “redefinición del cristianismo como una forma de especialización intelectual”, al modo de los filósofos romanos. Otro grupo vinculado, los “bibliófilos”, estableció un canon de textos cristianos y otorgó a esos textos el prestigio que los romanos atribuían a los libros, los “objetos de lujo” de la “Antigüedad”. Por último estaban los “zelotes”, palabra que en griego significa imitadores, quienes sufrían muertes violentas en imitación de la de Cristo, una práctica aparentemente natural en una cultura que encontraba sentido en otras vidas heroicas truncadas, como las de Aquiles y Alejandro Magno.

Del mismo modo que el carácter grecorromano del imperio ayudó a dar forma al cristianismo, observa Whitmarsh, también lo hizo la vasta interconexión del propio imperio. Consideremos, por ejemplo, los paralelismos entre las profecías judías sobre un salvador y las evocaciones de un salvador en la cuarta Égloga de Virgilio, escrita hacia el año 40 a. C. Durante muchos siglos, los apologistas cristianos presentaron ese paralelismo como prueba de la inevitabilidad universal de Jesús, cuya llegada, insistían, había sido prevista en fuentes llamadas “paganas” además de hebreas. Whitmarsh, en cambio, lo considera una prueba de que los primeros “constructores de la cultura cristiana”, quienes dieron forma a los relatos de la Natividad en los Evangelios, estuvieron muy influidos por el intercambio indirecto de ideas que posibilitaba la escala del imperio entre autores judíos y romanos que se veían a sí mismos al comienzo de una nueva era. Es un punto sutil, pero crucial.

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Manuscritos del Mar Muerto (Google - Museo de Israel)

Whitmarsh dedica la mayor parte de su atención a la revolución cristiana, pero también señala el papel que desempeñó el cristianismo en la otra revolución que tiene en mente: la que inició Augusto para reformar y expandir el Imperio romano. A medida que el monoteísmo que los cristianos adoptaron del judaísmo desplazó al politeísmo romano, sostiene, encajó con precisión en “la transformación de la cuenca mediterránea en una entidad políticamente unificada y culturalmente interconectada”. Whitmarsh entiende que religión e imperio mantienen una relación “paradójica”: el Mesías al que adoran los cristianos es un “doble” del emperador al que los ciudadanos romanos exaltan y obedecen. Esta duplicación remite a Hobsbawm, quien consideraba que el annus mirabilis europeo de 1848 fue resultado de una “revolución dual” que involucró a la democracia en Francia y a la industria en Gran Bretaña.

Todo resulta elegante y persuasivo, y al final un poco demasiado persuasivo, pues Whitmarsh termina exagerando su argumento. Advierte que es “peligrosamente engañoso” suponer que la aparición del cristianismo bajo una forma completamente romanizada era inevitable. Sin embargo, su planteamiento tiende precisamente a sostener esa idea, como si los cristianos hubieran examinado con frialdad y exhaustividad la situación imperial, determinado qué se requería para que la fe prosperara en ella y se hubieran propuesto satisfacer esa necesidad.

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Sin duda eran adaptables, pero no solamente eso. ¿Y por qué restar importancia a la represión violenta de la fe cristiana? ¿No podría ser que los primeros cristianos difundieran relatos de martirio porque las muertes registradas en la capital romana, aun cuando no fueran habituales, resultaban verdaderamente atroces y no solo útiles como inspiración? Desde luego, para los cristianos era socialmente práctico desarrollar su tradición en esos “objetos de lujo” llamados libros, pero ¿podría ser que también recurrieran a los libros para profundizar su fe? ¿Puede la “adaptabilidad” explicar por qué la revolución cristiana sobrevivió a la romana, hasta el punto de que sus efectos se siguen percibiendo 1.600 años después?

No puede, y la complejidad y sutileza de las partes más sólidas de este libro hacen que el intento de caracterizar a la iglesia primitiva como una entidad esencialmente cambiante parezca simplista en comparación. El argumento de Whitmarsh de que el cristianismo “fue configurado de manera decisiva y fundamental por la cultura que lo incubó” es un correctivo, no una explicación completa, y eso es positivo.

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Fuente: The New York Times