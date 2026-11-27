Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ARTE

Festum!, de Renata Schussheim

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Renata Schussheim presenta Festum!, una selección de obras y objetos que expresan la singularidad de su lenguaje creativo a través de distintas formas y materialidades. Piezas especiales y creaciones con identidad propia conforman una muestra pensada tanto para quienes buscan descubrir su obra como para quienes buscan un regalo distinto de cara a las fiestas de fin de año. La curaduría y producción es de Romina Del Prete, con iluminación de Roberto Traferri, banda sonora de Damián Laplace y diseño gráfico de Santiago Arce.

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La muestra podrá visitarse desde el 26 de noviembre al 11 de diciembre, los jueves 26 y viernes 27 de noviembre; lunes 30 de noviembre a viernes 4 de diciembre; y lunes 7 a viernes 11 de diciembre, de 17 a 20. Otros horarios, con cita previa, escribiendo a coleccionrivarola.local@gmail.com.

* Colección Rivarola — El Local, Pasaje Rivarola 149, C. A. B. A.

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113.º Salón Nacional de Artes Visuales, curado por Eugenia Garay Basualdo

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

El Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes inaugura la exhibición del 113.º Salón Nacional de Artes Visuales, con 205 obras de artistas de todo el país, entre ellas las ganadoras de esta edición, que presenta la novedad de una doble instancia de premiación correspondiente a 2024 y 2026. La curaduría está a cargo de Eugenia Garay Basualdo, quien distribuyó las obras en seis salas del Palacio Libertad bajo una propuesta que reflexiona sobre las transformaciones tecnológicas, sociales y culturales de la actualidad; el recorrido incluye un homenaje in memoriam a Graciela Taquini (1941-2026) en la Sala 605.

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El acto de inauguración y entrega de premios será el viernes 27 de noviembre a las 16, y la apertura de la muestra al público, a las 18. Con entrada gratuita, la exhibición podrá visitarse de miércoles a domingo, de 14 a 20, desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 28 de marzo de 2027.

* Palacio Libertad, Sarmiento 151, C. A. B. A.

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Un bosque cerca del mar, de Carolina Romano

La Galería Mar Dulce inauguró Un bosque cerca del mar, primera exposición individual de Carolina Romano, que reúne más de una docena de escenas playeras realizadas en acrílico sobre madera. La muestra puede visitarse hasta el 5 de diciembre, de martes a sábado de 16 a 19, y se acompaña de +COLECTIVA98, una selección de obras de artistas de la galería e invitados.

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* Galería Mar Dulce, Uriarte 1490, C. A. B. A.

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Nocturne: sueños poshumanos, mito y lo invisible, de Mnemosyne Projects

Nocturne: sueños poshumanos, mito y lo invisible, exposición colectiva con curaduría de Ekaterina Juskowski y asistencia curatorial de Carolina Kleine Samson, que reexamina el legado surrealista argentino desde una mirada contemporánea en Little Red Door Club. La muestra reúne obras de Roberto Aizenberg, Joaquín Aras, Valentín Asprella Lozano, Jonathan Barberi, Juan Batlle Planas, Nicola Costantino, Corcho, Juan de Dios Mena, Max Gómez Canle, Luisita Photo Studio, Jorge Macchi, Alejo Musich, Maximiliano Ocampo Salinas, Andrés Piña y Francisca Rey, e incorpora un paisaje sonoro original de Jesse Alexander Kotansky inspirado en una obra de Aizenberg. La exposición podrá visitarse del 2 de noviembre al 13 de diciembre, exclusivamente con cita previa, mediante recorridos guiados por la propia curadora, y marca el debut local de Mnemosyne Projects, organización fundada en 2024 en la isla griega de Hydra.

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* Little Red Door Club, Bonpland 957, C. A. B. A.

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Fragmentos de un territorio, de Gaby Grobo

Con curaduría de Cecilia Rabossi, el Museo Nacional de Arte Decorativo presenta Fragmentos de un territorio, instalación de Gaby Grobo que lleva su pintura abstracta e informal a la tridimensión, en un diálogo entre fracciones de tela, elementos naturales como semillas, girasoles y espigas de trigo, y esculturas construidas a partir de objetos rescatados en chatarrerías y en los campos de Carlos Casares. La muestra propone una interacción corporal con el espectador y rescata la memoria familiar y el paisaje rural del oeste de la provincia de Buenos Aires donde se asentaron los antepasados de la artista. Inaugurada el 3 de noviembre, podrá visitarse hasta el 14 de febrero de 2027, de miércoles a domingo, de 13 a 19. La entrada es libre y gratuita.

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* Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902, C.A.B.A.

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BLOB, una arquitectura viva para habitar el arte contemporáneo, de Erica Bohm, Emilia de las Carreras y Francisco Montes

BLOB, una arquitectura viva para habitar el arte contemporáneo, instalación neumática monumental que reúne obras de Erica Bohm, Emilia de las Carreras y Francisco Montes, con curaduría de Javier Villa y diseño arquitectónico de studio 2ec arquitectos, bajo la coordinación de Lucas Astorga Quintana se presenta desde el 22 de octubre. Compuesta por aire y membranas de polietileno, la estructura genera un espacio integral y laberíntico que puede inflarse, desinflarse, plegarse y deformarse, y dentro de ese hábitat experimental las obras de los tres artistas exploran distintas maneras de producir estructura sin reducirlas a modelos exclusivamente humanos, a través de la cooperación de las abejas, las redes de los hongos y la cristalización de minerales.

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* Zonderflag, Nicaragua 4880, C. A. B. A.

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Fundaremos Buenos Aires, primera muestra individual de Nazarena Miranda

Con curaduría de Naiara Fiuza Cominguez, la Galería POPA presentará Fundaremos Buenos Aires, primera exposición individual de Nazarena Miranda. La muestra reúne un cuerpo de obras en las que la artista articula distintas búsquedas materiales y conceptuales desarrolladas en los últimos años: pinturas sobre lienzo conviven con obras realizadas sobre sábanas y superficies intervenidas mediante procedimientos que incorporan óleo, arena y fuego, en un lenguaje donde la transformación de la materia participa activamente en la construcción de sentido. El cuerpo y la piel constituyen uno de los núcleos persistentes de la producción de Miranda, que aparece fragmentado, superpuesto, doblado o parcialmente disuelto en la materia pictórica. La muestra puede visitarse los viernes y sábados, de 12 a 16, y para otros días y horarios puede coordinarse una cita previa. La entrada es libre y gratuita. Hasta el 28 de noviembre, cierre, de 16 a 19.

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* Galería POPA, Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 882, C.A.B.A.

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Mi discurso es el silencio: Mi canto el grito, de Juan Carlos Romero

El Museo Comunitario Isla Maciel inaugurará la muestra Mi discurso es el silencio. Mi canto el grito, dedicada a Juan Carlos Romero (1931-2017), uno de los grandes referentes de la gráfica y el arte político argentino. La exposición propone recuperar el legado del artista y su concepción del arte como herramienta para intervenir la realidad, en un territorio donde el muralismo, la gráfica y la producción colectiva forman parte de la identidad del barrio. La entrada es libre y gratuita.

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* Museo Comunitario Isla Maciel, 3 de Febrero 1570, Isla Maciel, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

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Cal, de Lázaro Blanco y Pablo López Luz

Desde el 12 de septiembre, la Fundación Larivière presenta Cal, exposición que reúne más de medio centenar de obras de los fotógrafos mexicanos Lázaro Blanco y Pablo López Luz. Con curaduría de Alexis Fabry, la muestra propone un diálogo entre dos generaciones unidas por una misma búsqueda: revelar, en la arquitectura popular mexicana, una belleza construida a partir de la luz, la materia, el color y el paso del tiempo. La exposición puede visitarse de jueves a domingo, de 12 a 19. La entrada general cuesta $6.000; jubilados y estudiantes (con acreditación) pagan $4.000, mientras que vecinos de La Boca (con documentación) y menores de 18 años no abonan entrada.

* Fundación Larivière, Caboto 564, C. A. B. A.

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Estado de Asamblea, de Gabriela Golder

Estado de Asamblea, exhibición de Gabriela Golder, reúne videoinstalaciones, archivos, textos, canciones, carteles y testimonios en torno a la asamblea como dispositivo de acción. Mujeres y diversidades de distintas generaciones y territorios toman la palabra, votan y proponen a lo largo de cinco obras distribuidas en distintos espacios de ArtHaus: “No hay espectadores”, “Estado de Asamblea”, “Las presentes”, “El repertorio” y “Toda forma de Estado”. La muestra permanece abierta hasta el 17 de enero de 2027.

* ArtHaus, Bartolomé Mitre 434, C. A, B. A.

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Natura Ficta, muestra colectiva en Galería La Oficina

Galería La Oficina presentará Natura Ficta, exposición colectiva de Paula Otegui, Julio Alan Lepez y Pablo Noce, que propone revisar las formas en que habitamos, imaginamos y construimos nuestra relación con la naturaleza. En las pinturas de Noce, paisajes naturales e imágenes digitales conviven y se superponen; Lepez introduce el artificio como parte constitutiva de toda representación, y Otegui crea escenarios exuberantes donde cuerpos, animales y vegetación se entrelazan, en un cuestionamiento de la herencia de dominación entre lo humano y lo no humano. La inauguración se realizará el sábado 31 de octubre, a las 18, y la muestra podrá visitarse hasta el sábado 5 de diciembre, los viernes y sábados, de 17 a 20, o con cita previa. La entrada es gratuita.

* Galería La Oficina, Humboldt 311, Villa Crespo, C.A.B.A.

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Brasilia: la construcción del futuro y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo

El Museo Universitario de Diseño (MUD) de la Universidad Nacional de Lanús inaugura Brasilia: la construcción del futuro, con obras del fotógrafo Marcel Gautherot sobre el nacimiento de la capital brasileña entre 1958 y 1960, y Singular Plural: Imaginaciones sobre lo múltiple en el Arte Correo, con curaduría de Julio Lamilla y Clarisa López Galarza, a partir del archivo del artista platense Edgardo Antonio Vigo. Ambas propuestas inauguraron el viernes 11 de septiembre y permanecerán en exhibición hasta fines de diciembre de 2026, con visitas de lunes a viernes de 12 a 17. La entrada es libre y gratuita.

* Museo Universitario de Diseño (MUD), avenida Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Vestir mundos, inaugurada el 10 de septiembre de 2026 y que se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2027, es una muestra basada en el archivo de la Fundación IDA que reúne a creadores argentinos de indumentaria como Martín Churba, Jessica Trosman, Vero Ivaldi, Vicki Otero, Cora Groppo, Mariano Breccia, Mercedes Martínez, Clara de la Torre, Diana Dai Chee Chaug, Roxana Liendro, Romina Cardillo, Juliana García Bello, Mariángeles Aguirre, Paula Aguirre y Milagros Pereda. La exposición explora prácticas que recuperan oficios artesanales, trabajan con cooperativas y colectivos urbanos, e incorporan materiales naturales y biomateriales frente a los desafíos ambientales del siglo XXI. Curaduría: Franco Chimento y Raúl Flores.

Bosques Umbral, inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Nicolás Cuello y obras de Gala Berger, Flavia Da Rin, Lulo Demarco, Alejandra Mizrahi, Toni Morales, Eva Moro Cafiero, Yhomara Muñoz y Jimena Travaglio, explora las relaciones entre tecnología y hábitat a través de arquitecturas fantásticas, fábulas digitales y artefactos ecotécnicos. Hasta el 1° de agosto de 2027.

Luis Camnitzer: Todo por aprender: La resurrección de Simón Rodríguez , inaugurada el jueves 20 de agosto, con curaduría de Alfredo Aracil , recupera el pensamiento del filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez para ponerlo en diálogo con el arte, la educación y la inteligencia artificial. La muestra incorpora una obra realizada por estudiantes del Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén y se presenta junto al libro Luis Camnitzer: Más allá de la inteligencia , disponible en la web del museo. Hasta el 1° de febrero de 2027 .

Océano interior , hasta abril de 2027 . Invita a aventurarse en las profundidades oceánicas a través de obras de artistas, arquitectos y científicos que abordan los paisajes polares y la inmersión como encuentro con lo remoto y lo íntimo. Curaduría: Alfredo Aracil , en diálogo con Victoria Noorthoorn y Patricio Orellana . Segundo subsuelo (Sala I).

Naturaleza arquitecta , hasta abril de 2027 . Invita a reconocer a la naturaleza como protagonista de las prácticas creativas y sociales, con obras de artistas que proponen escuchar las historias de bosques y ríos y aprender de los animales otra forma de ver el mundo. Curaduría: Patricio Orellana , en diálogo con Victoria Noorthoorn . Asistencia curatorial: Florencia Morel . Coordinación general: Agustina Vizcarra y Noelia Magnelli . Planta baja (Salas A y B).

Desde el origen , de Ariel Cusnir , hasta abril de 2027 . La acuarela más grande realizada por el artista, un gran mural ejecutado con agua de mar traída de Necochea que transforma el espacio de ingreso del museo en un cuaderno de viajes. Curaduría: Raúl Flores . (Espacios de circulación común en planta baja).

Moderno y MetaModerno: Edición 70 Aniversario , hasta abril de 2027 . Ambiciosa exposición del Patrimonio del Museo con más de 300 obras seleccionadas de un acervo de más de 8000 piezas, que ofrece un recorrido por los movimientos del arte argentino moderno y contemporáneo. Curaduría: Victoria Noorthoorn , Patricio Orellana , Pino Monkes , Franco Chimento , Nicolás Cuello , Raúl Flores , Jorge Ponzone y Valeria Semilla . (Salas C, E y F).

Materiales para la memoria, de Ana Gallardo, hasta abril de 2027. Escenifica los gestos íntimos a los que el arte recurre para sostener la presencia de quienes nos faltan, con recuerdos que anidan en la arquitectura de lo doméstico. Producción: Edgar Lacombe. Texto: Nicolás Cuello. (Café Moderno).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Teatro San Martín

La poesía de lo cotidiano, de Alicia D’Amico (FotoGalería Sara Facio - Hall del Teatro San Martín). Retrospectiva curada por María Laura Rosa sobre la obra de Alicia D’Amico, figura central de la fotografía argentina del siglo XX, que demostró cómo la fotografía puede operar simultáneamente como documento político, instrumento de transformación social y lenguaje poético capaz de revelar la belleza oculta en lo común. La muestra propone un recorrido por sus series más destacadas, muchas de ellas escasamente exhibidas, y se completa con la cápsula El San Martín en los ’80: refugio, resistencia y libertad, conjunto de fotografías inéditas tomadas por D’Amico en 1980 durante los festejos por el vigésimo aniversario del Teatro San Martín. Habrá visitas guiadas a cargo de la curadora el martes 1 de diciembre. La exhibición puede visitarse de martes a viernes de 14 a 21, y sábados y domingos de 13 a 20, con entrada gratuita.

* FotoGalería Sara Facio, Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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El San Martín en los ’80: refugio, resistencia y libertad revive la “isla cultural” que desafió a la dictadura, con fotos inéditas tomadas por Alicia D’Amico en 1980: un hall colmado, músicos en vivo, títeres, danza y el público tomando la calle Corrientes, en postales de un auténtico faro de resistencia y creatividad que ofreció un respiro frente a la falta de libertad en tiempos oscuros. La muestra puede visitarse de martes a viernes de 14 a 19, y sábados y domingos de 13 a 19, con entrada gratuita.

* Hall Alfredo Alcón, primer piso del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

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Sensitive Data: documentando lo invisible

Espacio 1876, galería de arte del Buenos Aires Herald, presenta Sensitive Data: documentando lo invisible, muestra colectiva con obras de Yasmín Antún, Amira Ahumada, Constanza Ruibal y Lucía Reissig, con curaduría de Florencia Magaril. A partir de hierro, textiles, performance e imagen, las artistas abordan lo que suele quedar fuera de la vista: Reissig y Ruibal indagan en las estructuras de lo privado y lo doméstico, mientras que Antún y Ahumada amplían esa pregunta hacia la forma, la huella y la memoria visual, a través del hierro, la performance y la fotografía. La muestra, inaugurada el 17 de septiembre, puede visitarse hasta el 26 de febrero de 2027.

* Espacio 1876, Buenos Aires Herald, Reconquista 458, 3.er piso, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Colección Malba—Costantini: Latinoamérica en expansión. A partir del 1 de mayo. En el marco de su 25° aniversario, el museo presenta una selección del acervo y de la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini. Alrededor de 150 piezas creadas entre 1900 y la década de 1970 se distribuyen en once núcleos que trazan los itinerarios del modernismo latinoamericano. Curaduría: María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Visitas guiadas: Miércoles y sábados a las 16:00, a partir del 2 de mayo. A partir del 1 de mayo. Nivel 1.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

TrashGuzmanía 2001-2030, retrospectiva de Mauro Guzmán. Con curaduría de Carla Barbero, se presenta esta exposición retrospectiva dedicada a Mauro Guzmán, que recorre más de dos décadas de una práctica nacida en el residuo y el descarte, donde el artista asume distintos roles para producir cruces entre el objeto, el video, la fotografía, el cine, la performance y el teatro, articulando imaginarios trash y queer. La muestra, de gran escala, se organiza en cuatro núcleos: las primeras obras objetuales del artista, su investigación cinematográfica en torno al proyecto Linda Bler, el universo de instalaciones de La Guzmania y un archivo de su trabajo escénico reciente. La inauguración se realizó el jueves 29 de octubre, y la muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos. Salas 7, 8 y 9.

Slip Touch , de Marco Giordano . Con curaduría de Michele D’Aurizio y Javier Villa , el Centro Cultural Recoleta presenta la primera exposición individual en Sudamérica del artista italiano Marco Giordano . La muestra reúne un conjunto monumental de videoinstalaciones que reutilizan gasoductos industriales como dispositivos cinematográficos y un grupo de dibujos sobre papel de arroz, en una investigación sobre las relaciones entre los flujos de energía y los de comunicación que pone en escena el derrame, la ruptura y la falla como condiciones para la emergencia de nuevas gramáticas relacionales. El paisaje sonoro de la exhibición fue desarrollado en colaboración con Emilia Álvarez . La muestra podrá visitarse a partir del 29 de octubre, desde las 18 , de martes a viernes, de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados, de 11 a 21. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos. Sala 6 .

El juguete rabioso: 100 años. Curada por Sylvia Saítta y Juan Maisonnave, homenajea la primera novela de Roberto Arlt con un gran mural de tapas de diversas ediciones, ilustraciones, obras de artistas plásticos, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la máquina de escribir Underwood citada por el autor. En las salas 2 y 3. Disponible hasta marzo de 2027.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Arte en el Centro Cultural Borges

Damiana Poggi concibe y dirige Triggear, una obra que explora la espera como disposición corporal y política a partir de las requisas rutinarias del penal, con performance en video de Rodolfo Opazo, Quillén Mut y Juan Francisco López Bubica, diseño sonoro de Guillermina Etkin y Miguel Masllorens, y acompañamiento artístico de Diana Szeinblum. La pieza indaga en los pliegues de la coerción y la vigilancia, entre danza, erotismo y disciplina corporal, con producción general de Julieta Hantouch. En el Espacio Beta.

Vista previa, muestra que reúne obras fotográficas de Andrea Ostera realizadas entre 1993 y 2026. La selección se aparta de los trabajos más conocidos de la artista, vinculados a la experimentación con la materialidad fotográfica, y recupera una zona de su producción compuesta principalmente por tomas directas, donde la luz funciona como hilo conductor entre escenas del mundo visible. Curaduría de Gabriel Valansi. En el Espacio Bon Marché.

El Jardín Estrangulado, del artista Miguel Harte, presenta un árbol maquínico e híbrido construido a partir de fragmentos naturales, copias artificiales y estructuras visibles, en fricción con un conjunto de seres emergentes que parecen pertenecer a otra fase evolutiva. La obra propone el jardín como un cuerpo en crisis, atravesado por brotes, tensiones y derrames, donde naturaleza y máquina se confunden. En el Octógono.

Rumores, apariciones y algunas criaturas extraordinarias, con curaduría de Guillermina Mongan, indaga las poéticas fantásticas contemporáneas del territorio platense desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la historia del arte, la filosofía política de la imaginación y la micropolítica del deseo. La muestra propone entender la fantasía como una tecnología crítica capaz de intervenir el inconsciente colectivo estructurado por las lógicas del capitalismo contemporáneo. Participan los artistas Ezequiel Herrera, Weingart, Pablo Pérez Torres, Julieta Rockera, Julia Cossani, Durnzno, Julia Varela, Laura Pires, Regina Igarzabal, Mijail de Amieva, Lucía Delfino, Lucrecia Giménez, Martín Bozo, Paloma Catalá del Río, Sofía Canteli, Vic Asu, Matías Quintana, Fran Carranza, Juan Simonovich y MRA. MR. En el Piso 3.

Tratado de repetición reúne esculturas y relieves de Luis Terán que recorren los principales ejes de su práctica: un método basado en la repetición de gestos y procedimientos en el que cada obra deriva de la anterior. Maderas, sogas, telas, plásticos y otros materiales recuperados conforman el punto de partida de una producción que encuentra en el descarte nuevas posibilidades, mientras las huellas y texturas de esos materiales permanecen visibles como testimonio de su historia. Curaduría: Laura Spivak . En el Piso 1 .

Wunderkammer: Cámara de maravillas . Inspirada en las antiguas cámaras de maravillas europeas de los siglos XVI al XVIII, la muestra de Nicola Costantino reúne flores imposibles, máquinas, criaturas híbridas y dispositivos en movimiento en una gran escenografía inmersiva. En el Espacio Berni .

Luz constructiva , de Gonzalo Maciel . Intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo, mediante tubos LED, planos pintados y acrílicos semitransparentes. En el Acceso .

Si el desierto crece, ¡entonces cavemos!, de la artista Leila Tschopp, interviene la arquitectura del espacio con una pintura mural y cinco pinturas colgantes sobre MDF, realizadas con acrílico y arena de silicio. La obra construye un paisaje quebrado que alude tanto a la pintura metafísica como a proyectos arquitectónicos de la modernidad latinoamericana, en los que figuras humanas aparecen solas o en dúos, cayendo o intentando levantarse, atravesadas por el desánimo y la finitud. El título retoma una frase de Nietzsche en Así habló Zaratustra y remite al desierto como paisaje y metáfora de la incertidumbre. Visitas de miércoles a domingo de 14:00 a 21:00. Entrada libre y gratuita. En el Espacio Borges.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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En MALBA Puertos, Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado. Malba Puertos presenta juegos escultóricos de Paula Castro que toman como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano, resultado de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021. El conjunto de cinco juegos incluye la reedición de dos diseños y la presentación de tres exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Instantáneas en el Subte

Foto de Gianfranco Chiappe que integra la muestra 'Instantáneas en el subte', en la estación Lacroze de la línea H del transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires

Emova inaugura en la estación Las Heras de la Línea H la tercera edición de su exposición itinerante, una propuesta artística que invita a descubrir espacios inéditos del Subte. Los 12 participantes elegidos retrataron el Puesto Central de Operaciones, el Centro de Monitoreo de infraestructura y tres talleres históricos: Polvorín, Parque Patricios y Lacarra. Como novedad, la muestra incorpora una obra audiovisual realizada con cámara analógica Super-8. Se puede visitar, además, de manera virtual, ingresando a https://emova.com.ar/index.php/instantaneas-en-el-subte-2026.

* Estación Las Heras, Línea H, Avenida Pueyrredón y la Avenida Las Heras, C. A. B. A.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA):

Árboles, de Martín Reyna. La exposición reunirá obras de distintas etapas de la trayectoria de Martín Reyna, desde 1990 hasta la actualidad, centradas en el árbol como motivo de exploración de la naturaleza, la representación y el acto de pintar. Con curaduría de Santiago Bengolea, la propuesta se extenderá por distintos espacios del museo, incorporando las salas temporarias, el pasillo de las salas, el baño patrimonial y el escritorio de las salas permanentes.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA):

FUEGUINOS: Imaginarios visuales de las tierras australes. Fotografías de Tierra del Fuego de los siglos XIX y XX. Esta exposición fotográfica explora los imaginarios visuales construidos en torno a los pueblos originarios australes a través de imágenes de los siglos XIX y XX, reuniendo un valioso corpus fotográfico registrado por expedicionarios, científicos y misioneros en el extremo sur de América. Curadora invitada: doctora Margarita Alvarado Pérez.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420, CABA):

Double Vintage, de este lado del retrato, muestra que se centra en el concepto museológico que combina imágenes artísticas con los objetos reales representados en ellas, y presenta dos donaciones compuestas por retratos del siglo XIX realizados por el pintor Fernando García del Molino junto a sus respectivos objetos originales, con curaduría de Patricio López Méndez. La exhibición puede visitarse hasta el 31 de marzo de 2027.

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Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1835, CABA):

Maestros: El Bosque y el Árbol, de Gaby Messina. Exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrece una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de destacados artistas mayores de 65 años, entre ellos Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. La exposición 27° Concurso Fotográfico Gente de mi Ciudad reunirá las miradas de fotógrafos aficionados y profesionales que capturaron la esencia, el pulso y la identidad de Buenos Aires y su gente. A 27 años de su creación, el emblemático certamen del Banco Ciudad renueva su propuesta estética manteniendo intacto su espíritu: celebrar la diversidad cultural y cotidiana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la fotografía. La inauguración será el sábado 28 de noviembre a las 14.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA):

La riqueza del monte. La exposición propondrá un diálogo entre el monte santiagueño y sus representaciones artísticas, a través de piezas artesanales que darán cuenta del vínculo entre el entorno natural y las prácticas culturales de la región: obras de cerámica, hilados, tejidos y madera, junto con instalaciones, materiales audiovisuales y un biombo inspirado en la flora del monte. La muestra permitirá conocer el trabajo de la Asociación Adobe, que desde hace 25 años trabaja en la preservación de la cultura y el patrimonio del monte y en el fortalecimiento de sus artesanos. Inauguración: miércoles 7 de octubre, hasta el 21 de marzo de 2027. La muestra La Alasita, la feria de los deseos aborda la tradición boliviana de las alasitas, ferias donde los deseos se materializan en miniaturas, cuya figura central es el Ekeko, símbolo de abundancia. Originada en 1783, esta celebración reúne cada 24 de enero a miles de personas que adquieren miniaturas bendecidas por curacas para que sus sueños se cumplan, y la exposición destaca cómo esta tradición, emblemática en La Paz, también se vive en diversas ciudades de Argentina, con curaduría de Javier Corcuera y Horacio Torres, fotografías de Diego Chiari y filmaciones de Juan Mandel y Roque Corcuera. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de marzo de 2027.

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Museo de la Ciudad (Sede Querubines, Defensa 223, CABA)

Buenos Aires Museo (BAM) abrió por primera vez en su historia una exposición permanente dedicada a la historia y la cultura de la ciudad, con propuestas interactivas que recorren los orígenes de la metrópoli hasta una proyección de su futuro. La muestra combina objetos patrimoniales con dispositivos tecnológicos para trazar las transformaciones de Buenos Aires y de la sociedad porteña a lo largo de los siglos.

La exhibición organiza su recorrido en torno a los hitos que moldearon la ciudad: sus primeros tiempos, las escenas culturales que la definen y una invitación a imaginar cómo será la urbe en las próximas décadas. El acceso es gratuito los miércoles.

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(Sede Elorriaga, Defensa 225, CABA)

El otro Perotta presentará material inédito del archivo fotográfico de José Luis Perotta, resultado de un proceso de recuperación, catalogación e investigación llevado adelante por el Museo de la Ciudad. La exposición ampliará la mirada sobre la trayectoria del fotógrafo y su producción, incorporando trabajos vinculados con la moda, la publicidad, los retratos de personalidades de la cultura y un amplio conjunto de fotografías personales, que exceden su conocida relación con el rock argentino. Hasta abril de 2027.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

Materia, huellas, tiempo reúne un conjunto significativo de obras de artistas vinculados a distintas ediciones del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano para celebrar el arte de la escultura, en un diálogo entre distintas generaciones que destaca la continuidad, la formación y el legado de la escultura argentina como expresión de una tradición cultural sólida y en constante renovación, con curaduría de Oscar de Bueno y María José Pérez. La exhibición puede visitarse hasta el 18 de abril de 2027. Premio Alfredo Bigatti de Escultura, SAAP 2026. Se presentará la exposición de los tres premios y las menciones elegidas por el jurado en la convocatoria anual que realiza la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) en homenaje al escultor Alfredo Bigatti (1898-1964), uno de los fundadores de la entidad. En el marco de los festejos por el centenario de la SAAP, la muestra estará acompañada por Mixturas, selección de pinturas, relieves escultóricos, grabados y arte textil de catorce artistas, entre ellos presidentes y socios honorarios de la institución. La inauguración será el jueves 26 de noviembre a las 17.

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Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735, CABA)

Gardel, lo real, lo simbólico, lo imaginario, de Jorge Muscia. Hasta fin de año 2026. Una retrospectiva que reúne una selección de obras realizadas por el artista y maestro fileteador Jorge Muscia a lo largo de casi cuarenta años de trabajo de producción artística inspirada en la figura de Carlos Gardel. El poeta Horacio Ferrer bautizó a Muscia como El fileteador del tango, debido a su labor artística retratando a las figuras icónicas del género.

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Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309, CABA)

La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo diecinueve. La exhibición pone en diálogo las colecciones del Museo Histórico Saavedra y del Museo de las Escuelas para pensar en perspectiva histórica las profundas transformaciones culturales y tecnológicas que atraviesan las prácticas de escritura y lectura. Las palabras, sus técnicas y sus objetos como parte del modo en que imaginamos y construimos lo propio. Hasta fin del año 2026. Buena Madera. Los jardines del museo serán un espacio donde la escultura no solo se exhibirá sino que también se creará frente al público. Realizada en colaboración con el Museo de Esculturas Luis Perlotti, la muestra presenta obras de destacados escultores: Adriana Badii, Christian Faccini, Darío Klehr, Jorge Gionco, Adriana Mazzotta, Juan Carlos Mercurio y Juan Alfredo Percivalle. Además, los artistas Darío Klehr y Jorge Gionco realizarán varias jornadas de talla en vivo. Hasta el mes de noviembre.

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MUJU! Museo del Humor (Adolfo Alsina 417, CABA):

Salú Caloi! invita a redescubrir el universo creativo de Caloi, uno de los grandes referentes del humor gráfico argentino, a través de acuarelas, dibujos, bocetos y objetos personales que revelan distintas facetas del artista, en un recorrido que también celebra a su entrañable Clemente, con más de 8.800 tiras que dan cuenta de la trayectoria de uno de los personajes más queridos de la cultura popular argentina. La exhibición se completa con una muestra histórica del humor gráfico argentino, que propone un recorrido desde el primer dibujo documentado hasta las tiras y viñetas contemporáneas. Muestra histórica del humor gráfico argentino. La muestra propone un recorrido desde el primer dibujo de humor gráfico documentado hasta las tiras y viñetas contemporáneas.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 (excepto el Museo Quinquela Martín, cuyo horario es lunes de 11 a 16, miércoles a domingos de 11 a 18). Los martes permanecen cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles, sin cargo. Los jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios, con presentación de acreditación, personas con discapacidad junto con un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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Museo Ana Frank

Recorridos guiados por cuatro salas con objetos originales de la época, la única recreación de la Casa de Atrás y el castaño original al que Ana le escribía en su diario. Jueves, viernes, sábado y domingo: visitas particulares de 14 a 18. 2 x 1 en la entrada general los jueves y domingos (solo en efectivo).

* Centro Ana Frank Argentina, Superí 2647, C. A. B. A.

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Colón Fábrica

Recorrido por las grandes escenografías del Teatro Colón, con vestuarios y elementos originales de las principales producciones del primer coliseo. Circuitos gratuitos todos los martes con previo retiro de entradas por la boletería. Abre de lunes a domingos de 10 a 18.

* Colón Fábrica, Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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TEATRO

Gruñe, ladra, aúlla, muerde, de Ignacio Torres

Jimena Repetto escribe la dramaturgia de Gruñe, ladra, aúlla, muerde, con dirección de Ignacio Torres y las actuaciones de Julia Furnari, Alejandro Hener y Cecilia Ursi. La obra sigue a Fernando, quien regresa a su casa de infancia para pasar un fin de semana antes de que sea demolida, acompañado por su pareja, Eva, que se suma al viaje para intentar afianzar la relación; pero el encuentro se desestabiliza por lo extraño, lo animal y lo reprimido, en un recorrido entre lo doméstico y lo salvaje que explora la zona más incómoda y más humana del vínculo amoroso. Las funciones, de 55 minutos de duración, se realizan los domingos 15, 22 y 29 de noviembre a las 18, en Querida Elena, a la vuelta de Parque Lezama. Las entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral o a la gorra en el teatro.

* Querida Elena, Pi y Margall 1124, C. A. B. A.

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Astilleros, de Ignacio Torres

Ignacio Torres escribe, dirige y pone en escena Astilleros, con las actuaciones de Juan Ignacio Bianco y Tomás Torres Oviedo, quienes además interpretan la música en vivo de la obra. La pieza sigue a un dramaturgo que lleva al extremo la premisa de que la cabeza es un lugar para entrar y salir, en un mundo que se vuelve un sinfín de torbellinos sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Las funciones se realizan los viernes de noviembre a las 21, con entradas a la venta por Alternativa Teatral.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta, Sala Teatral Inda Ledesma, Av. Roque Sáenz Peña 943, C. A.

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Hablar largo…, de Leandro Airaldo

Leandro Airaldo escribe y dirige Hablar largo…, con las actuaciones de Nicolás Asprella, Alejandra D’Agostino y Mónica Driollet. La obra sigue a Silvana, una reconocida actriz que llega a una casa de campo para visitar a su hijo Julián y a su novia Carolina, en un reencuentro atravesado por una revelación que desdibuja los límites de la casa entre la tierra y el aire y expone la fragilidad de los vínculos, en una reflexión sobre lo que se ha ido o está por irse: una madre, un padre, un abuelo, una casa, un pueblo y su ferrocarril. Las funciones, de 85 minutos de duración, se realizan los domingos de noviembre a las 20, en el Teatro del Pueblo. Las entradas, con un valor de $24.000 durante noviembre, pueden adquirirse por Alternativa Teatral.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Chayka, de Compañía Labrusca

Compañía Labrusca presenta Chayka, versión de La gaviota, de Antón Chéjov, puesta en escena por una nueva generación de creadores, en una de las últimas funciones antes de despedirse del auditorio. Funciones viernes de noviembre a las 21 y viernes 4 y sábado 5 de diciembre a las 21.

* ArtHaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Desde que baila, de Ignacio Sánchez Mestre

Paraíso Club presenta Desde que baila, de Ignacio Sánchez Mestre, con las actuaciones de María Inés Aldaburu, Walter Jakob y Flor Piterman. La obra narra la historia de una mujer que comienza una relación a distancia con un joven desconocido, en un vínculo que nace como un juego virtual y se instala en su vida, su cuerpo y todo lo que la rodea, mientras su hijo intenta comprender qué le sucede a su madre y algo entre ellos también empieza a moverse. Las funciones serán los martes 17, miércoles 18, jueves 19, sábado 21, miércoles 25, jueves 26 y sábado 28 de noviembre, a las 20. La producción cuenta con la colaboración de ArtHaus Central y el apoyo de Impacto Finnegans.

* ArtHaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Una sombra voraz, de Mariano Pensotti / Grupo Marea

Mariano Pensotti y Grupo Marea continúan con las funciones de Una sombra voraz, con las actuaciones de Patricio Aramburu y Diego Velázquez. La obra sigue a Julián Vidal, escalador e hijo de un famoso alpinista desaparecido en el Annapurna en 1989, quien en 2017 intenta completar la escalada en la que murió su padre y vive un hecho inesperado que lo vuelve famoso; en 2021, Manuel Rojas, un actor con la carrera estancada, es convocado para interpretarlo en una película y descubre que su propia biografía tiene puntos en común con la historia de Vidal, de modo que ambos personajes conviven en escena narrando, de manera intercalada, la realidad y su representación ficcional. Las funciones se repiten durante noviembre, los sábados a las 20 y los domingos a las 18, con una duración de 90 minutos. Las entradas tienen un valor de $35.000 y se consiguen por Alternativa Teatral.

* Dumont 4040, Santos Dumont 4040, C. A. B. A.

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Una obra más real que la del mundo

Con dirección de Juan Coulasso e idea y concepción dramatúrgica junto a Victoria Roland, Una obra más real que la del mundo propone una caminata a la deriva por el Cementerio de la Chacarita, donde un grupo de actores oficia de guías erráticos entre las galerías de este laberinto en el corazón de la ciudad. La octava temporada presenta una nueva versión del recorrido, tras el inicio de las obras de recuperación del Sexto Panteón, con menos subsuelos y hormigón, pero con más cielos, árboles y criptas. Guían el recorrido Flor Sánchez Elia, Ignacio Pereyra León, Verónica Gerez, Nahuel Caputto y Victoria Roland. Próximas funciones: sábado 14, domingo 15, sábado 21, domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, a las 14:30. Las entradas son a colaboración, con cupo limitado, y se habilitan semanalmente, el lunes anterior a las funciones de ese fin de semana, a las 14:30, a través de Alternativa Teatral.

* Cementerio de la Chacarita, Av. Guzmán 680, C.A.B.A.

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Soñando que sueño la muerte, de Malena Tobal

La Compañía Katarsis Onírica estrena Soñando que sueño la muerte, obra escrita y dirigida por Malena Tobal, con las actuaciones de Malena Tobal, Pablo Ortolani, Fabian Peralta, Iara Camila Ávalos y Esteban Candia. La pieza narra la historia de un hombre que sueña mientras intenta descubrir cómo llegó a un hospital, a medida que se revela su pasado siniestro en un relato que rompe la cronología del tiempo y mezcla trauma policial con parodia, entre la ficción y la realidad. Las funciones se realizarán los domingos a las 18, desde el 1 hasta el 29 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse en alternativateatral.com.

* Teatro Fandango, Luis Viale 108, C. A. B. A.

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Entre tus siestas

Con dramaturgia de Brenda Howlin y codirección junto a Flor Micha y Santiago Swi, Entre tus siestas es una comedia que cruza el teatro físico, la danza y la música para sumergirse en el puerperio de una madre que, junto a su pareja, se enfrenta a la contradicción entre el amor por su hijo y la pérdida total de su vida. La obra, ganadora del primer premio en el Certamen Iberoamericano de Dramaturgia Carlos Schwaderer y declarada de interés social por la Legislatura Porteña, está protagonizada por Débora Zanolli y Martín Tecchi. Las funciones se realizan los jueves, a las 21:30, durante octubre y noviembre. Las entradas son a la gorra y pueden conseguirse a través de Alternativa Teatral.

* Teatro Método Kairós, El Salvador 4530, C.A.B.A.

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Paternoster, de Jacobo Langsner

Con dirección de Mateo Chiarino, expone la pasividad colectiva ante el avance del fascismo, escondido detrás de una ilusión de libertad y moral civilizada. La obra narra la historia de Elena, una mujer joven que alquila una pieza de su casa a un matrimonio mayor, conservador y reaccionario, en una convivencia donde la tensión pasa de la humorada a la oscura perversión. Actúan Cecilia Cósero, Mucio Manchini y Delfina Valdiviezo. El reestreno se realizó el viernes 9 de octubre, a las 22:30, con funciones los viernes, a la misma hora.

* Teatro Almagna, Guardia Vieja 3783, C.A.B.A.

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Las perras

Las perras, escrita por Lucila Quarleri y dirigida por Malena Saito, es una tragicomedia sobre la amistad entre mujeres y las formas singulares de atravesar una pérdida, protagonizada por Maia Lancioni, Martina López González, Delfina Oyuela y Fernando De Rosa. La obra sigue a tres amigas que se reencuentran en Bragado, su pueblo de infancia, tras la muerte de la cuarta integrante del grupo. Funciones: domingos de noviembre a las 19, al aire libre, en el patio de Animal Teatro.

* Animal Teatro, Castro 561, C.A.B.A.

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Delfina

Pilar Fridman escribe, codirige junto a Guido Turtula y protagoniza Delfina, obra que narra los días de Ana en un hospital, donde recibe una carta que promete un reencuentro con su padre en los Alpes Suizos y emprende un viaje insólito a través de la selva amazónica. Interpretan la pieza Marina Artigas, Lola Banfi, Pilar Fridman, Marcos Medrano, Debora Nishimoto, Malena Resino, Antonella Saldicco, Miguel Sorrentino y Max Suen. La obra se estrenó el sábado 3 de octubre, a las 20, y continuará los sábados de noviembre a la misma hora. Las entradas cuestan 28.000 pesos, con descuento para estudiantes a 25.000 pesos.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C.A.B.A.

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No me dejes así, con el elenco original

Eugenia Guerty, Claudio Martínez Bel, César Bordón y Néstor Caniglia retoman, veinte años después de su estreno, No me dejes así, con dirección de Enrique Federman y colaboración autoral de Mauricio Kartun. La obra sigue a cuatro personajes en un reencuentro errático, de pocas palabras, llantos y risas, sin que nada se diga sobre la razón que los reúne. La pieza, ganadora del Premio Teatro del Mundo a la Mejor Dramaturgia en 2005, se presenta los sábados a las 23, y en octubre suma funciones los lunes a las 20. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.

* Timbre4, México 3554, C.A.B.A.

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Un paraíso a orillas del río

El dramaturgo y director Bruno Tignanelli estrena Un paraíso a orillas del río, pieza que aborda un aspecto del terrorismo de Estado poco explorado desde el teatro: la violencia estatal ejercida sobre personas de la comunidad LGBTIQ+. Ambientada a mediados de la década del 70, la obra narra la historia de amor entre Osvaldo y Miguel, dos actores transformistas cuyo vínculo es desmembrado por la dictadura cívico-militar, en un relato ficcional inspirado en hechos reales. El elenco está integrado por Nicolás Maiques, Taiu Braver y Leandro Sandonato. La obra tiene funciones los miércoles y jueves, a las 20:30. Las entradas tienen un valor de 25.000 pesos, con descuento para estudiantes y jubilados, y pueden conseguirse a través de Alternativa Teatral.

* Teatro Asterión, Zelaya 3122, C.A.B.A.

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Putamadre

Caro Fernández y su hijo Santiago Laborde protagonizan Putamadre, obra basada en la novela de autoficción de Fernández, con dramaturgia de Tere Donato y Fernández, bajo la dirección de Felicitas Kamien. La pieza recorre a dos voces la historia de una madre y un hijo atravesados por el consumo problemático, la privación de la libertad y los límites de un sistema que expulsa a quienes no encajan. Funciones: los viernes a las 21:30. Las entradas cuestan 35.000 pesos, disponibles a través de Alternativa Teatral.

* Dumont 4040, Santos Dumont 4040, C.A.B.A.

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Hotel Julio César

Obra que sigue a un hijo y una madre dueños de un hotel en la Costa Atlántica, donde un día de carnaval hace que la verdad y el deseo pujen por salir a flote. Interpretan la obra Ana María Castel, Guido D’Albo, Sebastián Dartayete, Laura Otermin y Alcira Serna. Escrita por Laura Otermin y dirigida por Patricio Azor.

Funciones: sábados a las 17. Las entradas cuestan 26.000 pesos, a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Método Kairós, El Salvador 4530, C.A.B.A.

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Los runners (ya corrimos demasiado), de Gustavo Moscona

Gustavo Moscona escribe y dirige Los runners (ya corrimos demasiado), comedia absurda ambientada en la pandemia que sigue a cinco corredores que se entrenan clandestinamente durante el aislamiento para participar de un torneo internacional en Brasil. Actúan Iván Altschuler, Camila Berguier, Patricio Cullen, Verónica Kamlacz y Santiago Rulfi. La obra estrenó el viernes 2 de octubre a las 22 y continuará los viernes de octubre y noviembre a la misma hora. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de Alternativa Teatral.

* Espacio Polonia, Fitz Roy 1475, C.A.B.A.

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El cielo en una habitación, de Sonia Novello

Sonia Novello escribe El cielo en una habitación, obra sobre los caminos sinuosos del deseo que interpretan Analía Sánchez y Luis Millicay, bajo la dirección general de Claudia Mac Auliffe y ella misma. La puesta sigue a Omar, que cree haber encontrado a la mujer de sus sueños, y a Mari, que imagina otra vida a través de los vestidos de su empleadora. Las funciones se realizan los sábados a las 18.

* La Gloria Espacio Teatral, Yatay 890, C. A. B. A.

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Me gusta de oro, de Daira Basin y Alejandro Lifschitz

Daira Basin y Alejandro Lifschitz presentan esta sátira sobre el universo de las redes sociales que se desarrolla en un evento ficticio llamado “La noche de las redes sociales”. Bajo la dirección de Lifschitz, actúan Daira Basin, Graciana De Lamadrid, Andrea Francavilla, Florencia García, Isabel Gasperini, Alejandro Lifschitz y Mara Palazón. La obra, declarada de interés cultural por la Legislatura porteña, se presenta todos los viernes de octubre y noviembre a las 20:30, con entrada a la gorra y reservas a través de Alternativa Teatral.

* Fandango Teatro, Luis Viale 108, C.A.B.A.

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Río de las Congojas, primera adaptación teatral de la novela de Libertad Demitrópulos

Río de las Congojas, con idea y dramaturgia de Sofía D’Amelio y colaboración dramatúrgica de Jorgelina Flury, bajo la dirección de Natalia Miranda, es la primera adaptación teatral de la novela homónima de Libertad Demitrópulos. La obra recrea la expedición de Juan de Garay hacia fines del siglo XVI, cuando una mujer soldado, María Muratore, se une a la travesía guiada por su deseo de una vida autónoma, en el marco de la primera fundación de Santa Fe y la Revolución de los Siete Jefes Mestizos. El elenco está integrado por Sofía D’Amelio, Jorgelina Flury, Luis Alberto González, Olave Mendoza y Joaquín Sesma. Funciones los sábados a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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Maldición eterna a quien lea estas páginas, de Manuel Puig

Maldición eterna a quien lea estas páginas, basada en la novela de Manuel Puig, con adaptación de Claudia Piñeiro y Marcelo Moncarz y dirección de Marcelo Moncarz. La obra sigue a Larry, un neoyorkino contratado para pasear en silla de ruedas a un anciano argentino amnésico y afásico exiliado en Nueva York en 1978, cuyo misterioso pasado se irá revelando en cada encuentro. El elenco está integrado por Luis Campos, Mateo Chiarino y Luz Miraldi. Funciones los domingos a las 18:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $23.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, C. A. B. A.

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La Tristeza, de Consuelo Iturraspe

La Tristeza, escrita y dirigida por Consuelo Iturraspe y protagonizada por Fernanda Bercovich. La obra toma como punto de partida el cuento homónimo de Antón Chéjov para trasladar su motivo central —la necesidad de compartir el dolor ante la indiferencia ajena— a una remisería contemporánea, donde Sonia, operadora, y Caballo, chofer, se comunican por radio mientras intentan atravesar el suicidio de una compañera de trabajo. Funciones todos los domingos a las 19:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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La Companyia Hongaresa en Buenos Aires

Coro, de Paco Zarzoso, con dirección de Germán Rodríguez y Paco Zarzoso, e interpretación de Shanti Criscuolo, Paula Ituriza y Caro Setton, propone una escena doméstica —una madre, una hija, una abuela en una tarde de calor— que deriva hacia un territorio poético y ritual donde lo cotidiano revela lo oculto. Funciones los viernes a las 20:00. Las entradas cuestan $30.000, con descuento para jubilados y estudiantes. Reservas al 11 2786-1118.

* TODA Teatro, Tacuarí 964, C. A. B. A.

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La suerte ajena, de Braian Ross, protagonizada por Juli Coria, Santiago Ceresetto, Braian Ross y Graciana Urbani. Dirección: Flor Berthold

La suerte ajena, de Braian Ross

La obra, con dirección de Flor Berthold, sigue a Gregorio, un jubilado solitario, y a una joven pareja embarazada al borde del desalojo, unidos por una mentira que parecía inofensiva. Lo que comienza como un improvisado plan para conseguir dinero se transforma en un juego de consecuencias imprevisibles que cambiará la suerte de todos. Actúan Juli Coria, Santiago Ceresetto, Braian Ross y Graciana Urbani. Funciones los lunes a las 20.30.

* Border Teatro, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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Encadenados, estreno de La Runfla en su 35° aniversario

Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de septiembre de 2026

El Grupo de Teatro Callejero La Runfla celebra sus 35 años con el estreno de Encadenados. O el error de los efímeros, de Héctor Alvarellos, versión sobre Prometeo encadenado, de Esquilo, con Javier Giménez en el rol protagónico y elenco integrado por Manuela Vázquez, Camila Berguier, Fernando Daniel D’Amico, Mauro Rubén Cantisani, Paine Valente y Aylen Sol Puccio. Las funciones continuarán los sábados de octubre y noviembre a las 21, con entrada a la gorra.

* Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra, inicio en el mástil central, C.A.B.A.

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Haroldo en la luz, un homenaje escénico a Haroldo Conti

Haroldo en la luz, escrita, dirigida y con puesta en escena de Paula Mujica Lainez, es un viaje escénico por los paisajes que habitaron al escritor y militante Haroldo Conti y su compañera Marta Scavac entre 1972 y 1976, con actuación de Osmar Núñez y Lorena Szekely. La obra, atravesada por textos de Conti, recorre momentos esenciales de su vida, su literatura y sus pasiones sin seguir una reconstrucción cronológica. Funciones los domingos a las 17:30. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

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La Escriba

La Escriba (Partitura poética para mujer y yarará), escrita y dirigida por Sandra Franzen e interpretada por Anahí Gadda, propone una partitura poética en la que una autora cuestiona el caos de la creación mientras su personaje vaga por el litoral argentino con la música como grito desgarrador. Escriba, mujer y yarará se transforman y se unen en el camino hacia una nueva figura: la mujer política. Funciones los sábados a las 18:00. Las entradas anticipadas cuestan $20.000 y están disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Teatro Hasta Trilce, Maza 177, CABA

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Sarmiento, la clase

Juan Leyrado interpreta a Domingo Faustino Sarmiento en una clase magistral sobre educación y progreso en la que el prócer vuelve a nuestros días y, entre la fascinación y el espanto que le provoca el presente, confronta reflexiones, confesiones, verdades incómodas y provocaciones. Una obra de Juan Francisco Dasso dirigida por Nicolás Dominici. Funciones: viernes, sábados y domingos a las 19:30.

* Sala Solidaridad, Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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El trabajo

'El trabajo', obra de Federico León que se presenta en Zelaya los viernes y sábados a las 20

Autor: Federico León. Tras su paso por el Festival Santiago a Mil de Chile y el FITEI de Portugal, regresa a la sala Zelaya del Abasto. León toma como punto de partida los talleres que dicta desde hace quince años y se incluye como intérprete junto a Santiago Gobernori y Beatriz Rajland. La obra pone en escena a un grupo de participantes de un taller en busca de una forma de experimentación radical. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

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Siete estaciones para hablar de amor

Una historia de amor en el corazón del granero del mundo, donde viven pobres desamparados y ricos desinteresados en la condición del otro. Autora: Victoria Hladilo, inspirada en el cuento “Del amor”, de Antón Chéjov. Carlos Belloso, Laura Nebole y Manuel Vignau dan vida a esta historia que cruza amores prohibidos, desigualdad y lucha de clases. Ganó el Premio Argentores 2023. Funciones: lunes a las 20.

* Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Responsable, de Susana Torres Molina

Responsable, escrita y dirigida por Susana Torres Molina, presenta el reencuentro fortuito de dos amigas después de varias décadas de distancia, a partir del cual emerge el pasado compartido —la militancia juvenil, la traición, el exilio— en una intensa indagación sobre las contradicciones íntimas de ambos personajes. El elenco está integrado por Mercedes Fraile y Silvina Katz. Funciones los domingos a las 17:00. Las entradas cuestan $25.000 (general) y $22.000 (estudiantes y jubilados), disponibles en alternativateatral.com.

* Lavalle CasAbierta, Lavalle 3644, CABA

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Espumas de Oriente

Espumas de Oriente (Un melodrama argentino), escrita por Irene Almus y dirigida por Mariana Gióvine, recrea los años 60 cuando dos actores se conocen en un radioteatro y se enamoran, mientras la llegada de la televisión amenaza ese mundo. Con tangos cantados en vivo y humor, la obra rinde homenaje a la cultura rioplatense. El elenco está integrado por Santiago Fracarolli, Juan Azar e Irene Almus, con dirección musical de Juan Azar. Estreno: viernes 11 de septiembre. Funciones los viernes a las 21:00. Entradas disponibles en alternativateatral.com o en la boletería del teatro.

* Centro Cultural de la Cooperación, avenida Corrientes 1543, CABA

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Mis cosas preferidas

Mis cosas preferidas (Pieza para cuatro personajes con uno solo en escena), escrita y dirigida por Macarena García Lenzi e interpretada por Valeria Giorcelli, regresa al Camarín de las Musas tras su aclamada temporada en España. Funciones los viernes a las 21:30. Entradas disponibles en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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La Paciencia (fatídica sindical)

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, emergen en tono de comedia negra las miserias y el desgaste psíquico de una existencia consagrada al cuidado. Elenco: Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein. Dramaturgia y dirección: Macarena García Lenzi. Funciones: sábados a las 20. Duración: 75′.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Somos 5

Somos 5, escrita por Rubén De la Torre y codirigida junto a Pablo Gorlero, con actuaciones de Dana Basso, Ana Padilla, Javier Niklison y Néstor Caniglia, sigue a cinco amigos inseparables que, tras la muerte del primero del grupo, intentan cumplir su último deseo: arrojar sus cenizas en el muelle de la casa del Tigre donde siempre se reunían. Funciones todos los lunes a las 20:00, desde el 3 de agosto.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, CABA

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Una

Una mujer que un día se mira de verdad y ya no se reconoce. Lo que comienza como una pequeña grieta se convierte en una avalancha de preguntas sobre la identidad. Dramaturgia y dirección: Giampaolo Samá. Protagonista: Miriam Odorico. Funciones: sábados a las 17:30. Entradas en Alternativa Teatral. Duración: 70′.

* Almagna Teatro, Guardia Vieja 3783, C. A. B. A.

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Edipo en Ezeiza

Escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Los personajes dudan de su identidad y asumen estar siendo abducidos por un poder invisible en esta comedia metafísica donde nada es lo que parece. Las alusiones político-históricas orquestan identificaciones que invitan al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir lo nacional. Funciones: domingos a las 19. Valor de la entrada: $25.000. En Alternativa Teatral.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta (Sala Inda Ledesma), Av. Pte. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio. La obra de Manuel Puig narra la historia de dos prisioneros en la Argentina de los años 70: un militante revolucionario y un homosexual acusado de corrupción de menores. Una obra sobre ideales, libertad y el amor más allá de la sexualidad. Funciones: viernes y sábados a las 20.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy

De Arthur Miller. Adaptación y dirección: Pablo Gorlero. Nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente. Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto. Entradas en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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Por amar a Mara, de Diego Carreño y Carlos Belloso

Dirigida por Carlos Belloso, esta comedia dramática sigue a una pareja en crisis tras más de veinte años juntos, que decide someterse a una terapia neuroelectro-biomolecular para intentar salvar su matrimonio. Actúan Sol Canesa, Diego Carreño, Cecilia Roche y Miguel Ángel Vigna. La obra se presenta los sábados a las 20, con entradas a 23.000 pesos a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* La Carpintería Teatro, Jean Jaurès 858, C.A.B.A.

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1850: El último agosto, de Pablo Müller

Con dirección y versión escénica de Norberto Gonzalo, el autor Pablo Müller estrenó 1850. El último agosto, pieza que propone redescubrir al anciano libertador José de San Martín en la intimidad de sus últimas horas, a través de una charla ficcional con su amigo Tomás Guido y la sutil presencia de su hija Mercedes. Los grandes acontecimientos históricos ceden lugar a los recuerdos, las dudas, los afectos y las convicciones del hombre que cambió el destino de un continente. Actúan Jorge Capussotti, Guido D’Albo y Patricia Guillermina Rozas. Las funciones se realizan los sábados, a las 21. La entrada general cuesta 30.000 pesos, y para estudiantes y jubilados, 21.000 pesos, a la venta en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Máscara, Piedras 736, C.A.B.A..

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CINE

Recen por mí, la historia de Francisco

ArtHaus estrena Recen por mí, documental que recorre el camino del Papa Francisco desde sus comienzos en Argentina hasta su pontificado en el Vaticano, a través de material de archivo exclusivo y su propio testimonio. El estreno fue este jueves 19 de noviembre a las 20, en la terraza, con proyecciones hasta el 10 de diciembre.

* ArtHaus, Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

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Escritor, de Paula de Luque

Aleph Media y Barakacine estrenan Escritor, de Paula de Luque, protagonizada por Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi, ganadora del premio a Mejor Película y Mejor Banda Sonora en el 40º Festival Internacional Ibero Latinoamericano de Trieste. Ambientada en 1956, la película sigue a Rodolfo Walsh, joven escritor y traductor que es testigo involuntario de un fallido levantamiento contra la dictadura militar que gobierna la Argentina y que, al enterarse de que hay sobrevivientes de la masacre, emprende junto a su compañera de trabajo, Enriqueta, una investigación que los lleva al centro del laberinto del poder, en una historia de amor y un thriller político con el trasfondo trágico de la historia argentina. La película se exhibirá todos los viernes a las 21.

* Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150, C. A. B. A.

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DANZA Y PERFORMANCE

Fluencias: el viaje del agua y Mestura, de Ballet por la Igualdad

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Ballet por la Igualdad, dirigido por Nana Esker, presenta dos obras de danza contemporánea y folklore estilizado: Fluencias: el viaje del agua y Mestura, con coreografía de Rodrigo Colomba y Jimena Visetti. Ambas piezas exploran el encuentro, la identidad y la transformación a través del movimiento, la música y el territorio: la primera toma el agua como metáfora del desplazamiento de las culturas y la memoria; la segunda cruza la danza contemporánea con la raíz andina.

La función será el sábado 28 de noviembre a las 19. Entrada libre y gratuita,

* Salón de Actos, Facultad de Ciencias Económicas (UBA), Uriburu 790, C. A. B. A.

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Paralelo cruzado, de Contango Historias

La compañía Contango Historias, dirigida por Sabrina Castaño y Federico Santucho, reestrena Paralelo cruzado, una obra de danza-teatro que cruza tango, danza contemporánea, dramaturgia y música original para indagar en la memoria, la identidad y las formas en que la historia se inscribe en los cuerpos. Con siete artistas en escena, la pieza construye un universo donde el tiempo se fragmenta y los relatos heredados entran en tensión, en un cruce entre la historia reciente argentina y el espectro tanguero actual.

Las tres últimas funciones del año serán los domingos 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre a las 17, con una duración de 55 minutos. Las entradas cuestan $18.000, con un valor anticipado de $15.000, y se consiguen a través de Alternativa Teatral.

* Espacio Pompas Club de Artes, Brasil 2640, C. A. B. A

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Mi joven vida tiene un final, de Pablo Rotemberg

Con dramaturgia y dirección de Pablo Rotemberg, que también interpreta a Norma Desmond, la mítica protagonista de Sunset Boulevard, Mi joven vida tiene un final explora, desde el disparate y el humor, clichés como la negación del paso del tiempo, el horror ante el deterioro del cuerpo y la fascinación por el fin y la muerte. La obra, ganadora del Premio Teatro del Mundo y nominada al Premio María Guerrero, reúne a Rotemberg junto a Valentín Caringella y Ezequiel Posse en un territorio suspendido entre lo que persiste y lo que se extingue. Las únicas siete funciones se realizan los sábados 14, 21 y 28 de noviembre y los domingos 15, 22 y 29 de noviembre, a las 20. La entrada es libre y gratuita, y se retira en Informes, con un máximo de dos por persona, desde una hora antes de cada función.

* Sala Astor Piazzolla, Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C.A.B.A.

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INFANTILES

Presentación del juego Criaturas mágicas, de Marianela Müller

Niño Librería presenta el juego Criaturas Mágicas. Personajes e historias para armar, creado por Marianela Müller y publicado en 2026 por Editorial Papel Limón, un juego literario para las infancias que invita a crear personajes a partir de piezas combinables y a inventar historias con tarjetas de consignas narrativas. La actividad incluirá una charla sobre el proceso creativo, exposición de originales, sorteo y juego. La presentación será el domingo 29 de noviembre a las 17, con entrada libre y gratuita, abierta al público general.

* Niño Librería, Donado 1652, Villa Ortúzar, C. A. B. A.

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Cartas que cantan, aventuras líricas en el altillo

Concierto entre almohadones presenta Cartas que cantan, aventuras líricas en el altillo, una producción del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con dirección musical de Javier Escobar, dramaturgia y dirección de escena de Mariana Ciolfi, y arreglos instrumentales de Augusto Reinhold. La puesta cuenta con la participación de un ensamble instrumental y de cantantes del propio Instituto.

Las funciones serán el sábado 28 y el domingo 29 a las 11. Las entradas se consiguen en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Salón Dorado del Teatro Colón, Tucumán 1171, CABA

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MÚSICA

Ensamble ArtHaus y Colón Contemporáneo: concierto por los 90 años de Steve Reich

El Ensamble ArtHaus vuelve al escenario del Teatro Colón junto al Colón Contemporáneo para sumarse a la celebración mundial por los 90 años de Steve Reich, pionero del minimalismo americano, con un concierto extraordinario que cruza música, artes visuales y vanguardia. La cita será el lunes 30 de noviembre, con entradas ya a la venta.

* Teatro Colón, Cerrito 628, C. A. B. A.

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Die Walküre, de Richard Wagner, con dirección de Alejo Pérez y Davide Livermore

Die Walküre marca el regreso de una ópera de Richard Wagner al escenario del Teatro Colón y cierra la temporada lírica 2026. La segunda jornada del ciclo de El anillo del nibelungo contará con dirección musical de Alejo Pérez, al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, y dirección escénica de Davide Livermore. El elenco está liderado por Samuel Sakker, Gustavo López Manzitti, Ekaterina Gubanova, Carla Filipcic Holm, Nicholas Brownlee, Hernán Iturralde, Elena Pankratova, Annemarie Kremer, Okka von der Damerau, Deniz Uzun, Vitalij Kowaljow y Tijl Fayvets. Función: domingo 29 de noviembre a las 17.

Las localidades se podrán adquirir en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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Schumann y Gianneo: diálogo entre dos mundos, en el Salón Dorado

El ciclo Conciertos en el Salón Dorado presenta Schumann y Gianneo: diálogo entre dos mundos.

La función será el viernes 27 a las 19. Las entradas se consiguen en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

* Salón Dorado, Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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El Jardín Suena, un nuevo ciclo de música en el Museo Larreta

El Museo de Arte Español Enrique Larreta presenta El Jardín Suena, un ciclo de conciertos en su jardín andaluz que se desarrolla todos los sábados de septiembre a noviembre a las 17, con artistas de la escena local y regional. La actividad está incluida con la entrada al museo, por orden de llegada y sin inscripción previa. No se suspende por lluvia. La entrada general cuesta $10.000 y $2.000 para residentes argentinos; los miércoles es sin cargo para residentes.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES CULTURALES

Presentación de El pez koi, de Iván Quinteros

El pez koi, libro de haikus escrito por Iván Quinteros, con ilustraciones de Mariano Javier Finkenstein y editado por Dragones de Papel, propone una invitación a habitar el silencio y la belleza. La obra, que combina texto e ilustración, plantea una lectura pausada, un juego de espejos entre la mirada interna y los sentidos, donde cada verso busca materializar en la conciencia la imagen de lo sutil.

La presentación será el sábado 28 de noviembre a las 17, con entrada libre y gratuita, previa reserva en www.labibliotecacafe.com.ar. La actividad incluye merienda, con una consumición mínima de $15.000.

* La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155, CABA

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Espacios en diálogo, un encuentro entre arte, diseño y música

Los talleres del anticuario y diseñador Gabriel del Campo y del artista Martín Churba —quien presentará obras realizadas junto a Anabela Pérez, de la comunidad wichi de Salta— abrirán sus puertas para convertirse en espacios de exhibición. A la propuesta se suman Herlitzka & Co., con una selección de obras de Hernán Salamanco, y Ricardo Paz, fundador de Monte Taller, con mesas y esculturas en madera del monte santiagueño. El encuentro se desarrolla en una propiedad de principios del siglo XX en el Bajo de San Isidro, donde pintura, escultura y diseño conviven con las herramientas y procesos de trabajo de cada taller.

Inaugurada el sábado 21 de noviembre, la muestra podrá visitarse el miércoles 25, jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, de 17 a 21.

* Casa de Gabriel del Campo, Sebastián Elcano 574, Acassuso, Provincia de Buenos Aires.

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Del deseo al proceso creativo, clase magistral de Claudia Piñeiro

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Filba y Fundación Alternativa presentan una clase magistral a cargo de Claudia Piñeiro dentro del Ciclo de Clases Magistrales. La autora de Las viudas de los jueves, Elena sabe y Las maldiciones, entre otras novelas, explora cómo pasar del deseo de escribir al proceso creativo, en un encuentro pensado tanto para quienes nunca se animaron a escribir como para quienes sienten curiosidad por saber cómo nace una novela. La clase admite preguntas del público y la grabación queda disponible durante siete días.

La actividad será el sábado 28 de noviembre, de 11 a 13, de forma virtual por Zoom. Requiere inscripción previa; la Comunidad Filba cuenta con descuento especial.

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La sinfonía de los adioses, de Edmund White

Blatt & Ríos presenta La sinfonía de los adioses, de Edmund White (1940-2025), con traducción de Laura L. García, volumen que cierra la trilogía autobiográfica que consagró al autor y que aborda el éxito profesional del escritor, su madurez y las consecuencias de la epidemia del sida en Nueva York, París, Venecia y Roma. Harán los honores Daniel Molina, Guadalupe Salomón, Fram Visconti y la propia traductora, Laura L. García. La presentación será el miércoles 2 de diciembre a las 20.

* Casa Brandon, Luis María Drago 236, C. A. B. A.

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Belkis Ayón, una isla fuera de la isla, charla de Matilde Marín

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

La artista Matilde Marín abordará la obra de Belkis Ayón desde la singularidad de la colografía, técnica que la artista cubana llevó a una escala y una complejidad inéditas, mediante matrices construidas con materiales diversos que dieron origen a una extraordinaria riqueza de negros, blancos, grises y texturas. La charla también indagará en los desplazamientos de la obra de Ayón fuera de La Habana, a través de bienales y exposiciones internacionales que ampliaron las posibilidades de lectura de su imaginario, ligado a la tradición abakuá y de resonancia universal.

El encuentro será el jueves 3 de diciembre a las 18. La actividad es gratuita, con inscripción previa.

* Biblioteca del MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA

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Presentación de Ballet en la Argentina, de Annemarie Heinrich

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

El Archivo Heinrich-Sanguinetti presenta la reedición del libro Ballet en la Argentina, publicado originalmente en 1962 por la fotógrafa Annemarie Heinrich y su marido, el escritor Álvaro Sol. El volumen reúne 228 fotografías y constituye el primer y único libro concebido y autopublicado por la fotógrafa, una de las figuras centrales de la historia de la fotografía argentina. La presente edición, a cargo de Archivo Annemarie Ediciones, vuelve a poner en circulación un título que durante décadas permaneció prácticamente inaccesible, disponible solo en librerías anticuarias y algunas colecciones especializadas; su publicación coincide con el centenario de la llegada de Heinrich a la Argentina. Participan María Silvia Corcuera, Alicia Sanguinetti, Ricardo Sanguinetti, Clara Tomasini, Clara Nerone, Solange Britos, María Aimaretti y Patricia Casañas.

La presentación será el viernes 4 de diciembre a las 18, con entrada libre y gratuita.

* Fondo Nacional de las Artes, Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831, CABA

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Cuando seas feliz, golpea tú primero, de Tatiana Tibuleac

Impedimenta y Fundación Medifé anuncian la visita de la escritora moldava Tatiana Tibuleac a Buenos Aires, por primera vez en el país, para presentar Cuando seas feliz, golpea tú primero, su tercera novela, en conversación con la escritora y periodista Hinde Pomeraniec. La presentación será el viernes 4 de diciembre a las 18.

* Asociación Amigos del Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270, C. A. B. A.

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El asador en pelotas, de Osvaldo Baigorria

La Libre presenta El asador en pelotas, de Osvaldo Baigorria, libro de relatos posnucleares en los que algunos personajes son reenviados de un relato a otro creando un efecto novelesco, con una Argentina en ruinas que puede reconstruirse a partir del amor entre iguales y entre desiguales. El libro será presentado por Mallory Craig-Kuhn, Alejandro Modarelli y el propio autor, en el marco de una jornada que incluirá corte de calle, venta de libros nuevos y usados, lecturas y cierre musical. La actividad se realizará el sábado 5 de diciembre desde las 18.

* La Libre, Chacabuco 917, C. A. B. A.

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Historias secretas del Teatro Colón, experiencia teatral itinerante

El Teatro Colón presenta nuevas funciones de Historias secretas del Teatro Colón, una experiencia teatral itinerante de aproximadamente una hora de duración. El recorrido comienza en Plaza Vaticano, donde un anfitrión recibe al público y lo guía por espacios emblemáticos del edificio. Entre relatos históricos, anécdotas y apariciones inesperadas de artistas “fantasmales” que interpretan fragmentos de óperas célebres, la propuesta revela capas del teatro que no se ven desde la platea.

Las funciones serán el sábado 28 a las 17 y a las 18. Las entradas se consiguen de manera online en www.teatrocolon.org.ar o en forma presencial en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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(AURA) en vivo, jornada de la Fundación Banco Provincia para proyectos musicales

La Fundación Banco Provincia presenta (AURA) en vivo, una jornada gratuita dirigida a artistas, músicos, creadores, productores y profesionales del sector del Área Metropolitana de Buenos Aires que buscan fortalecer sus proyectos, ampliar redes de contacto y descubrir nuevas oportunidades en la industria musical. La propuesta se organiza en distintas estaciones, entre ellas una masterclass a cargo de José Palazzo, creador de Cosquín Rock; un encuentro sobre streaming y nuevas audiencias con Pluzito y Talascka; y una capacitación en marca personal con San Spiga. También habrá espacios de asesoramiento impositivo y financiero, una estación de fotografía profesional e instancias de vinculación con cámaras y organizaciones de la industria.

El encuentro será el jueves 3 de diciembre, de 17 a 20. La actividad es gratuita, con inscripción previa a través del formulario disponible en el perfil @fundacion.banco.provincia o en aura@fundacionbapro.org.ar.

* Casa de la Provincia de Buenos Aires, Avenida Callao 237, CABA

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EDITA, feria de editoriales independientes, celebra su décimo aniversario

La feria de editoriales independientes de La Plata celebra sus diez años con una edición especial que reunirá a 140 stands de editoriales de distintos puntos del país, en una programación de conversaciones, lecturas de poesía, cruces entre literatura y escena, y música en vivo. Por primera vez la feria estrena sede, en un espacio cubierto que permitirá recorrer los stands y disfrutar de las actividades aun en caso de lluvia. Entre los participantes se encuentran Alicia Genovese, Claudia Masin, María Malusardi, Ana Porrúa, Juan José Becerra, Paula Puebla, Romina Paula, Cynthia Edul, María Moreno, Analía Couceyro, Alberto Giordano y Gabriel Giorgi, entre otros autores y autoras.

La feria se desarrollará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, con entrada libre y gratuita. El sábado, las actividades comenzarán a las 16 con la entrega del Premio Edición y se extenderán hasta la medianoche con música en vivo; el domingo, la programación también arrancará a las 16 y cerrará a las 22 con una banda sorpresa.

Las personas afiliadas a ADULP, ATULP, ATE Buenos Aires, SADOP La Plata y SUTEBA La Plata podrán acceder a un descuento del 10% en libros de las editoriales adheridas, presentando su credencial gremial en el stand de acreditaciones.

* Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes, Avenida 51 entre 9 y 10, La Plata, Provincia de Buenos Aires.

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Visitas guiadas del Teatro Colón

Las visitas guiadas del Teatro Colón se realizan todos los días de 10:00 a 16:45, con salidas cada 15 minutos y una duración aproximada de 50 minutos. Las visitas en inglés tienen lugar a las 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 y 15:00, y en portugués a las 13:00 y 16:00. Existen distintas tarifas según el público: general, jubilados, estudiantes residentes, personas con discapacidad y su acompañante, menores de 7 años, Pase Cultural y residentes en Argentina. Las entradas para jubilados, estudiantes residentes, Pase Cultural y personas con discapacidad junto a su acompañante solo pueden adquirirse en la boletería del teatro con el certificado correspondiente. Las entradas están disponibles en teatrocolon.org.ar y en la boletería, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 y domingos de 9:00 a 17:00. Consultas al 4378-7100 o a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar.

* Teatro Colón, Tucumán 1171, C. A. B. A.

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La Biblioteca del Teatro Colón estrena nuevo horario de atención

La Biblioteca del Teatro Colón, que custodia un acervo de unos 30.000 volúmenes sobre música, danza, lírica e historia del teatro, atiende de manera libre y gratuita de lunes a viernes (no feriados) de 10:00 a 17:00, con ingreso por Libertad 637. Los visitantes pueden consultar programas históricos digitalizados que documentan los orígenes del Teatro Colón desde 1908. Consultas al 4378-7137, al 4378-7198 o a bibliotecaeatc@buenosaires.gob.ar.

* Biblioteca del Teatro Colón, Libertad 637, C. A. B. A.

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Experiencia Evita

Experiencia Evita propone un recorrido emotivo por la vida de Eva Perón —su infancia, su ascenso público y su legado— guiado por la actriz Rafi Gamba (función del 1 de noviembre), con dirección de Martín Alomar y guion de Francisco Taiana. El espectáculo combina teatro documental, performance y relato histórico, con imágenes de archivo y objetos auténticos, e incluye una cena de tres pasos con platos típicos de la gastronomía argentina y bebidas. Con traducción simultánea al inglés y al portugués. Funciones todos los domingos a las 19:00. Cupo limitado. Reservas e información en experience.evita@gmail.com o al +54 9 11 5769-4444.

* Perón Perón San Telmo, Bolívar 813, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Formas de ensayar, taller de Margarita García Robayo

Margarita García Robayo, ganadora del Premio Herralde de novela por Querida Sharik, propone un encuentro para explorar distintas maneras de escribir desde la experiencia personal, con eje en el ensayo trenzado, un texto que entreteje dos o más hilos narrativos o reflexivos. El taller recorre textos de Montaigne, Jazmina Barrera, Valeria Luiselli, Alejandro Zambra, Doireann Ní Ghríofa, Eula Biss, Rebecca Solnit y María Moreno para pensar esa técnica y aplicarla a la propia escritura.

El taller se dictará el jueves 3 de diciembre, de 18:30 a 20:30. Requiere inscripción previa; la Comunidad Filba cuenta con descuento especial.

* Eterna Cadencia, Honduras 5582, C. A. B. A.

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Una autora irlandesa: Maeve Brennan, taller de María Eva Álvarez

María Eva Álvarez propone recorrer la obra de Maeve Brennan, cronista de The New Yorker y autora de los relatos de El jardín de rosas. El taller se detiene en la voz narradora y el yo de sus columnas, en el manejo del tiempo y de la memoria, y en los escenarios de Dublín y Nueva York. El primer encuentro aborda los cuentos dublineses, con textos como El día en que nos vengamos y El hijo mayor; el segundo trata el exilio y el paso del yo cronista al yo ficcional.

El taller se dictará los viernes 11 y 18 de diciembre, de 18:30 a 20, de forma virtual por Zoom. Las clases se graban y requiere inscripción previa; la Comunidad Filba cuenta con descuento especial.

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Taller de Impro, con Pablo Rusconi

Pablo Rusconi celebra los diez años de su Taller de Impro, que reúne a más de 200 alumnos anuales en cinco sedes porteñas y ofrece un entrenamiento en espontaneidad, escucha y trabajo en equipo a través de la improvisación teatral. Junto a Fiorella Muro, dirige un espacio dirigido a jóvenes adultos con clases semanales en Belgrano, Colegiales, Saavedra, Palermo y Almagro. Las consultas e inscripciones se realizan al 11-6410-8325 o por correo a taller.improteatral@gmail.com.

Belgrano: Mendoza 2659, C.A.B.A. (lunes)

Colegiales: Arredondo 2495, C.A.B.A. (martes)

Saavedra: Vidal 3801, C.A.B.A. (miércoles)

Palermo: Gascón 1474, C.A.B.A.

Almagro: Lavalle 3644, C.A.B.A.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

Premio Los Destacados de ALIJA, edición 2026

ALIJA convoca a la nueva edición del Premio Los Destacados, que distingue la producción editorial de calidad orientada a niñas, niños y jóvenes publicada en la Argentina durante 2026. Podrán participar editoriales comerciales o institucionales con obras en castellano, ISBN vigente y distribución comercial regular en el país, que cuenten con al menos una autora o autor de nacionalidad argentina. El jurado, integrado por cuatro especialistas y presidido por un miembro de la Comisión Directiva de ALIJA, evaluará categorías como cuento, novela infantil y juvenil, poesía, ilustración, diseño, traducción y el Gran Premio ALIJA, entre otras.

Las publicaciones editadas entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026 se recibirán del 1 al 10 de diciembre, los martes y jueves de 10 a 13 y los lunes y viernes de 16 a 19, en la Biblioteca y Centro Cultural Roffo. Los títulos editados en diciembre de 2026 se recibirán recién en febrero de 2027. Los premios se entregarán durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2027. Para consultas, escribir a losdestacadosdealija@gmail.com. La recepción de las muestras se reciben en:

* Biblioteca y Centro Cultural Roffo, Simbrón 3058, C. A. B. A.

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Décima edición del Premio Fundación Andreani

La Fundación Andreani abre la convocatoria para la décima edición del Premio Fundación Andreani, dirigida a artistas visuales de todo el país, que desde 2007 se consolidó como uno de los certámenes más importantes de la escena local por su carácter federal y su foco en obras interdisciplinarias que reflexionen, registren o crucen los campos de las nuevas tecnologías y la ciencia. El jurado de esta edición estará integrado por Leo Núñez, ganador de la última edición, Laura Buccellato, Andrés Di Tella, Florencia Malbrán y Juan Sorrentino, quienes seleccionarán las obras ganadoras del Gran Premio Fundación Andreani Arte, Tecnología y Ciencia, de diez mil dólares, además del primer premio, de siete mil dólares; el segundo, de cinco mil; el tercero, de dos mil; y tres menciones de 800 dólares cada una. La postulación es completamente virtual a través de la web de la fundación, y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027.

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FIDBA 2027: convocatoria abierta para documentales

El FIDBA, Festival Internacional de Cine y Artes Documentales de Buenos Aires, mantiene abierta la convocatoria para su edición 2027, que se realizará del 17 al 22 de agosto de ese año en Buenos Aires. La inscripción está dirigida a largometrajes y cortometrajes documentales nacionales e internacionales terminados después del 1 de enero de 2026, y contempla once categorías competitivas, entre ellas Largometraje de Creación, Nuevos Directores, Nuevas Narrativas, Docs VR y Documentales sobre Derechos Humanos. La participación de films argentinos es gratuita y se realiza a través de la plataforma Festhome, mientras que las producciones extranjeras deben enviarse con subtítulos en inglés. El plazo de inscripción cierra el 21 de junio de 2027. Más información en info@fidba.org.

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III Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo 2027

La editorial independiente Baldíos en la Lengua convoca al III Premio Internacional de Poesía Oliverio Girondo 2027, en homenaje a los 60 años del fallecimiento del poeta. La convocatoria está abierta a obras inéditas de poesía en español, de temática libre y autoría individual, creadas exclusivamente por humanos sin uso de inteligencia artificial, con una extensión de entre 50 y 65 páginas. El primer premio consiste en la edición gratuita del libro ganador, con una tirada de hasta 300 ejemplares, 50 de los cuales recibirá el autor junto con un diploma; además se otorgarán seis menciones especiales sin orden de mérito, que llevarán los nombres de otras tantas obras de Girondo. El plazo de presentación cierra el 24 de enero de 2027, sin prórroga, y las obras deben enviarse a premiooliveriogirondo@gmail.com.

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CONTENIDO AUDIOVISUAL

Hedy Crilla, maestra de actores, documental de Luciana Murujosa

Guía de Arte y Cultura: semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Canal Encuentro estrena Hedy Crilla, maestra de actores, documental de la cineasta argentina Luciana Murujosa que recupera la historia de la actriz judía austríaca que llegó a la Argentina en 1940 huyendo del nazismo. Sin espacio para actuar por su acento, Crilla comenzó a dar clases e introdujo el método de Stanislavski adaptado a su experiencia, con lo cual formó a actores, directores y maestros como Agustín Alezzo, Augusto Fernandes, Carlos Gandolfo, Federico Luppi y Lito Cruz, entre otros, y revolucionó el estilo de actuación en la Argentina y en varios países de Europa e Iberoamérica. El film, de 90 minutos, cuenta con las actuaciones de Julián Caisson, Gabriel Cavia, Santiago Cerra, Karen Koch, Benjamín Marco e Ivana Sabatini.

El estreno será el lunes 30 de noviembre, Día del Teatro Nacional, a las 22, por Canal Encuentro.

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Desarmando Discursos de Odio III

El Centro Ana Frank y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad presentan la tercera edición de Desarmando Discursos de Odio, una serie de diez videos para redes sociales que aborda prejuicios y estigmatizaciones hacia las personas migrantes y en situación de pobreza. Las piezas parten de frases que circulan socialmente para ponerlas en cuestión y promover una mirada crítica frente a los discursos de odio. El proyecto surgió de una encuesta respondida por más de trescientas personas y se completó con talleres participativos junto a jóvenes del Centro Ana Frank, además de entrevistas con especialistas como Camila Carril, Gabriela Torres, Gisele Kleidermacher, Walter Peña, Mirna Florentín, Julián Isaguirre, Daniel Fernández, Mariel Fernández y Guillermo Pérez Sosto.

* Los videos pueden verse en este enlace: https://youtu.be/j9LVoQhcvsQ?si=qX0DwUT8gSiVqMo0.

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* Se puede enviar la información de actividades y espectáculos para esta agenda a cultura@infobae.com.