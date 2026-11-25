Javier Milei publicará una obra de tres tomos titulada La moral como política de Estado a través de la editorial Hojas del Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Vengo a confrontar la posición de Maquiavelo”, dice a Infobae, por teléfono, el presidente Javier Milei. “Fuerte, ¿no?” Está hablando de La moral como política de Estado, el nuevo libro —o, para ser precisos, los tres nuevos libros— que estarán disponibles desde principios de diciembre y cuya publicidad ya empapela las paredes de Buenos Aires. Hay que leer esta declaración de Milei como un anuncio de lo que postulará el libro: Maquiavelo es el pensador que separó moral y política.

“Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo efectivamente: pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”, eso decía Maquiavelo. En esta charla, en la que Milei explica el libro que vendrá, plantea justamente lo contrario: hay que ajustarse a los valores judeocristianos porque así se generará prosperidad. No es un llamado a la virtud, es -dice- entender un sistema. Un sistema que incluye explicar la tasa de interés por la expulsión de Adán y Eva del Paraíso. Y que explica por qué la izquierda puede ser socia del Islam en su oposición a Israel.

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Son tres libros, con tres prólogos. Uno del ministro Luis Caputo, uno del ministro Federico Sturzenegger y otro del asesor Santiago Caputo. El libro, que edita Hojas del Sur, se presentará el 30 de noviembre en el Palacio Libertad, ex CCK. Todavía quedan por ultimar detalles del acto.

Como ya no tiene tiempo de escribir libros como antes, hoy los hace, explica, a partir de sus discursos. “El punto es el discurso que di en Davos en enero. Para escribir ese discurso estuve 45 días y leí 16 libros”.

La política exterior descrita en la obra sostiene el apoyo a Israel frente a las ofensivas del islamismo radical y la izquierda. (Maximiliano Luna)

El libro, explica, tiene tres columnas vertebrales. Y la primera es la justicia. “Ese bloque tiene elementos que lo componen: el pensamiento griego que se construye sobre la razón y la estructura jurídica de los romanos, que está basada en el derecho natural: el derecho a la vida, a la libertad, el derecho de propiedad, el de no agresión”.

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— ¿Qué es justicia?

— La justicia la baso en obrar en los valores éticos y morales, los valores de la sociedad. No creo en el relativismo moral, no en su versión tonta. No se me ocurre ir a la India a recomendar a la gente que coma vacas, aunque esté pasando hambre. Ni meterme en una comunidad judía ortodoxa con una pata de jamón. Pero hay valores no negociables: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, honrar la palabra. Eso está en los Diez Mandamientos. Cuando vos tomás los primeros diez mandamientos, antes de que Moisés se calentara y los rompiera, el primero es “Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto, la casa de la esclavitud”. Es una proclamación de la libertad. Y después tenés no matar, no robar, no levantar falso testimonio. Esos son los criterios sobre lo que es justo. Es una declaración a favor de los derechos naturales.

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Enseguida, Milei va a decir que él es un estoico -alguien que cree que hay que actuar con virtud, razón, autocontrol y justicia- pero que no es tan heroico como los antiguos, porque él sabe que de esto surge la victoria.

Dice así: “Salomón hereda el tono de David muy joven, le pide al creador sabiduría para diferenciar el bien del mal y templanza para gobernar con justicia. Adam Smith a la sabiduría la llama prudencia. Mi autodefinición es que soy un estoico que incorpora la intertemporalidad dentro del análisis y eso hace que mi estoicismo sea menos heroico”.

Tres volúmenes de la serie de libros de Javier Milei titulada «La moral como política de estado» exponen ideas y medidas de su actividad política en Argentina.

— ¿Cómo es eso?

— Ulises se ata al palo para no guiarse por el canto de las sirenas y terminar estrellado contra las rocas. Está claro que es una decisión de corto plazo. En política hacer eso tiene impactos en lo que es acumular reputación y, consecuentemente, hace que hacia adelante te vuelvas creíble. El estoico enfrenta los golpes de hoy sin considerar beneficios de largo plazo, si considerás que va a dar frutos de largo plazo, no es tan heroico.

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El segundo bloque: eficiencia

El segundo bloque, dice el presidente, es la eficiencia.

“La idea de progreso tecnológico no es consistente con el óptimo de Pareto (N. de la R.: la situación en que no se puede mejorar la situación de una persona sin empeorar la de otra) porque ahí tenés un proceso de destrucción creativa, como un sector se expande se va a achicar otro. No te iluminás con velas, necesitás un teléfono, querés el mejor. Y hay una cuestión adicional: en la tradición neoclásica le pedían al equilibrio que existiera, que fuera único y estable, pero en un momento se les ocurrió probar las cuestiones de la economía del bienestar. Y eso necesitó una perfección de las herramientas matemáticas, lo que generó un corset analítico. Cuando un mercado de la vida real no coincide con el metro patrón lo llamás “fallo de mercado”. Mi argumento es que es un fallo de la herramienta. Si el modelo no mapea con la realidad y me quedo con el modelo, les arruino la vida a millones de seres humanos, pero los economistas nos volvimos tan arrogantes que cuando la realidad no mapea lo llamamos “fallo de mercado”. Pero lo que está mal no es la realidad, está mal el modelo”.

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— ¿Ejemplo?

— Cientos de cosas, no quiero criticar personas. Entonces, estaba elaborando este concepto y no le encontraba la vuelta. Llevaba diez años con esto en la cabeza y encuentro, leyendo un libro de Hans-Hermann Hoppe, economista austrolibertario, Economía y ética de la propiedad privada, que el tipo hace la derivación de la eficiencia del capitalismo de libre empresa mediante la lógica. Así descubre que el fallo de mercado no existe. Eso revoluciona la forma en que pensás y hacés política. Es la frase de Federico Sturzenegger: con Macri pensábamos cómo hacer funcionar bien el Estado. Con Milei es: ¿esto lo tiene que hacer el estado? Por eso, cuando se apruebe “Hojarasca” (N. de la R.: el proyecto del gobierno) vamos a destruir 20.000 regulaciones, eso no lo hizo nadie en la historia de la humanidad.

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Afiches callejeros por todo Buenos Aires promocionan el libro de Javier Milei.

Otro punto, dice Milei, es la eficiencia dinámica. Y explica: “Jesús Huerta de Soto la define como el sendero que maximiza el crecimiento económico. Lo que él demuestra es que para maximizar el crecimiento económico no necesitás saber de economía, necesitás un criterio de justicia acorde a los valores judeocristianos, que son la base del capitalismo de libre empresa”.

— ¿Cómo es eso?

— Un ejemplo: la agresión a Israel viene de la izquierda y de los islamistas radicalizados. Los segundos quieren eliminar a Israel porque es la batalla histórica de siempre. ¿Y la izquierda? Si muchos de ellos serían exterminados en un gobierno islámico, ¿por qué son socios? Porque entienden que si rompen los valores judeocristianos rompen el capitalismo. Por eso son socios aunque no pudieran vivir juntos, si tuvieran éxito, el islam los deglutiría. De esto sale mi política internacional. En el fondo, es una cuestión de supervivencia porque el día en que eliminás a Israel, que es el bastión de occidente, el salto a Europa es instantáneo.

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Del concepto moral al resultado económico. Milei dice que “eficiencia y justicia son dos caras de la misma moneda. No existe que en el altar de la eficiencia sacrifiques la justicia, si algo no es justo no puede ser eficiente. Eso hace que, si te asegurás de que algo es justo, automáticamente es eficiente”.

El escritorio del presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos contiene pilas de libros, carpetas anilladas y documentos sobre una mesa de madera.

Y, finalmente, está la utilidad política de esta visión: “Si vos actuás de modo justo vas a generar eficiencia y bienestar y ganás las elecciones”.

— ¿Pero eso está pasando?

— No está exento de shocks.

La tasa de interés explicada desde el Génesis

Milei explica que en su trabajo hay economía, teología y filosofía. Y que logra resolver el problema (ético) de la tasa de interés. El argumento incluye a Adán y Eva.

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— La tasa de interés es la sangre del crecimiento; la ética protestante hizo mucho para que pudiéramos llegar al capitalismo de libre empresa y al progreso, pero hay unos atajos no bien documentados. Mi opinión, puedo estar equivocado, es que lo resolvieron de manera utilitaria. Diciendo que “detrás de la tasa de interés está el crecimiento”. Entonces separaron la tasa de interés justa, la usura... Son definiciones desde mi punto de vista impropias porque no hay una buena idea de qué es la tasa de interés.

— ¿Cuál sería una buena solución?

— Que en el paraíso no hay tasa de interés, porque tenés abundancia radical. La tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. Pero si vos estás en el paraíso y tenés abundancia infinita de todo, tu utilidad marginal tiende a cero. Esto se entiende así: por la primera botella de agua en el desierto pagás tu vida, por la segunda menos y si tenés mil litros, menos. La utilidad marginal es decreciente. El día en que el hombre pretende ser Dios, en su arrogancia, y quiere comer del árbol prohibido, el Uno le pega una patada en el culo a Adán y Eva y se acabó la abundancia infinita.

"Adán y Eva", de Alberto Durero: las consecuencias económicas de perder la abundancia del paraíso.

— ¿Entonces?

— El trabajo existía, tenía que cuidar el jardín del Edén, pero trabajabas y no te cansabas. Al ser expulsado terminó la abundancia, terminó el conocimiento tecnológico y te volviste finito. ¡Te morís! Por eso no es lo mismo consumir un bien hoy o mañana, y aparece la tasa de interés, porque las cosas valen más hoy, como consecuencia de haber sido expulsados del paraíso. El Creador nos tira una tabla: los diez mandamientos. Si los cumplís generas abundancia, volvés al paraíso, la tasa de interés vuelve a cero. Es decir, cuanto más lejos vivís de la ley de Dios, menos valor creás, el sistema funciona peor, te volvés más pobre.

— La Biblia como un manual para la abundancia...

— Hay una frase de Rotberg extraordinaria: la manifestación es la crisis es económica, pero el origen es moral. La crisis aparece porque están en crisis los valores. No hay relativismo moral para mí, hay cosas que no podés violar. Si te cagás en la libertad, cobras muchos impuestos... te va a ir mal, la tasa de interés se va a ir al infierno y vas a ser pobre. Algo más: ¿Por qué es un canto a la esperanza la visita del papa León XIV?

— ¿Por qué?

— Porque tenés una mayoría silenciosa que dice “yo creo en los diez mandamientos” Si cumplís con esas leyes vas a prosperar. Con los valores judeocristianos. ¿Tengo que aclarar que matar está mal? ¿Que recortarle la libertad a alguien está mal? ¿Que incumplir está mal?

— Pero matar matan casi todos...

— Mirá, Dios, cuando termina la rebelión de Koraj hace morir a muchos. Jesús cuando entra al templo, que está prostituido por los fariseos, no los invita elegantemente a irse de la casa de su padre, los echa a latigazos. Si le cortaron una oreja a un romano ¿con qué se la cortaron? ¡Estaban calzados los apóstoles! No eran hippies de amor y paz.. No voy a decir con quién tuve esta charla pero la respuesta fue: “Los arcángeles no llevan flores, llevan espadas. El principio de no agresión es “La violencia siempre es defensiva”. Cuando dicen: “Milei hace”-.. digo.. ‘mirá lo que me hicieron antes’”.

Tres tomos: concepto, aplicación y registro de medidas

La moral como política de Estado, entonces, son tres libros: El primero es la concepción de la idea. Cómo “desde Davos 2024 voy construyendo un conjunto de ideas. Digo que Occidente está en peligro. De ahí distintos discursos llevan hasta a Davos 2026. Pero en el medio aprendí cosas. En el Congreso de Economía Austríaca, en 2026, lo que hice fue conciliar el anarcocapitalismo con ser jefe de estado. Si tomas decisiones justas, son decisiones acordes al anarcocapitalismo. Esto lleva a una economía más libre y eso da prosperidad. Eso resuelve problemas filosóficos para el tipo que está a cargo de la poltrona siendo filosóficamente anarquista

El tomo dos, dice el presidente, son discursos donde habla de este mecanismo decisorio pero aplicados, no tan conceptuales, más resolución de problemas.

Y el libro 3, que todavía está en marcha, tiene las medidas que se tomaron y los QR para verificar que esa medida existió. “Hay un tomo para lo que es 2023-2024, otro para 2025 y para 2026-2027. Si soy reelecto, habrá más”. Te queda documentada la acción del gobierno. Cómo llegué al concepto, cómo apliqué el concepto y las medidas con que lo hice.

— ¿Y cómo salió?

— Eso lo va a juzgar la Historia.