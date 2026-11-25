Gisèle Pelicot denunció a una editorial parisina por el uso de fotos íntimas en la promoción comercial de un libro sobre su caso

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Gisèle Pelicot afirma estar profundamente consternada por el hecho de que una editorial parisina haya utilizado imágenes de desnudos tomadas por su exmarido —el hombre que la violó— como material promocional para un libro que analiza su lucha decisiva por la justicia.

Pelicot, de 73 años, se convirtió en un ícono del valor y de las causas feministas durante el juicio por haberla drogado y violación celebrado en 2024, en el que fueron condenados los 51 hombres acusados, incluido su exmarido, Dominique Pelicot.

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En una declaración a BFMTV, Gisèle Pelicot denunció el libro Emprises y el uso que la editorial ha hecho de fotos íntimas para promocionarlo. La cadena publicó extractos de la declaración el lunes.

“Me ha conmocionado profundamente que imágenes de los aspectos más privados de mi vida puedan ser exhibidas y explotadas con fines comerciales”, reza la declaración, según BFMTV. “Me niego a que mi vida privada se utilice como reclamo comercial”.

Las imágenes de desnudos de Pelicot fueron tomadas, al parecer, por Dominique Pelicot y formaban parte del proceso judicial en el que fue condenado a 20 años de prisión, según declaró el martes a esta agencia Christophe Bigot, abogado de Gisèle Pelicot.

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Bigot afirmó que ha visto las imágenes y que en ellas aparece Gisèle Pelicot sola, sin los hombres condenados por violaciones y agresiones sexuales cometidas mientras ella estaba inconsciente, aturdida por las drogas que Dominique Pelicot le había echado en la comida y la bebida.

En su comunicado, Gisèle Pelicot también criticó el propio libro, y afirmó: “Describe escenas en las que soy violada y ofrece una interpretación de mi vida que resulta insoportable”.

“Por encima de todo, me niego a que se reescriba mi historia para dar a entender que fui cómplice de lo que sufrí”, afirmó, según los extractos del comunicado.

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“Hoy me siento humillada, expuesta y herida una vez más. ¡Como si el calvario del juicio no hubiera sido suficiente!”.

La denunciante rechazó el contenido de la obra "Emprises" y afirmó que el texto busca sugerir una falsa complicidad en los abusos sufridos

La editorial, Éditions Tinbad, no respondió el martes a las preguntas enviadas por correo electrónico. En su página web, Tinbad reconoció que las campañas promocionales habían sido “desafortunadas e inapropiadas”. Ofreció sus “más sinceras disculpas” a Pelicot y a la autora, Sabine Prokhoris.

Afirmó que no imprimirá ninguna tirada adicional del libro más allá de las 280 copias que ahora están en manos de su distribuidor, y que dejará de promocionarlo. Sin embargo, señaló que “no se envió a la prensa absolutamente ninguna imagen de ella siendo violada ni ningún vídeo de carácter pornográfico”.

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El semanario Le Canard enchaîné fue el primero en informar la semana pasada de que la editorial había enviado fotos y vídeos de Gisèle Pelicot a varios medios de comunicación. El periódico calificó las imágenes de pornográficas y afirmó que habían sido tomadas por Dominique Pelicot.

Citó al editor de Tinbad diciendo: “Por supuesto que no contamos con el permiso de la señora Pelicot para distribuir estas fotos. Por eso se las enviamos exclusivamente con fines privados e informativos”.

Las pruebas policiales contra Dominique Pelicot incluían su colección de imágenes que documentaban años de abusos: más de 20 000 fotos y vídeos en total, almacenados en discos duros y catalogados en carpetas con títulos como “abusos”, “sus violadores”, “noche a solas” y otros.

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Él y todos sus coacusados, salvo uno, fueron condenados por agredir sexualmente a Gisèle Pelicot durante un período de casi una década. El otro coacusado fue condenado por drogar y violar a su propia esposa con la ayuda de Dominique Pelicot.

Gisèle Pelicot se convirtió en una heroína para muchas personas en Francia y fuera de ella por exigir valientemente que todas las pruebas se presentaran en audiencia pública, renunciando a su derecho al anonimato como superviviente de abusos sexuales e insistiendo en que la vergüenza debía recaer sobre sus agresores, no sobre ella.

Fuente: AP.

Foto: AP Photo/ Peter Dejong, File y Europa Press.