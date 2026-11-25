Hernán Jacinto, Julia Moscardini, Ernesto Jodos, Juan Cruz de Urquiza y Oscar Giunta estarán en la nueva edición del FEJA

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“Este año habrá más del doble de shows en la programación que los que hubo en 2025”, remarcó Matías Jarsun, el director del Festival de Jazz Argentino (FEJA), al anticipar la cuarta edición de este pequeño gran milagro que se producirá en la ciudad de Buenos Aires entre este jueves y el domingo próximo.

Mientras el año pasado dejó de realizarse el Festival de Jazz de Buenos Aires, una tradición que el gobierno porteño había comenzado en 2002, un grupo de músicos independientes empezó a hacer a pulmón desde 2023 esta muestra alternativa que presenta a artistas consagrados de la escena jazzera y nuevos talentos. Y la buena noticia es que no sólo que este festival se pudo seguir haciendo sino que el público acompaña a sala llena los conciertos y que ese apoyo se traduce en un sostenido crecimiento de las propuestas artísticas.

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Si en la edición de 2025 hubo 12 conciertos, 4 clínicas y más de 50 músicos tocando en 9 sedes, el FEJA 2026 , organizado por la Asociación Civil Músicos de Jazz (AMUJ), con dirección general de Jarsun y producción ejecutiva de Luciano Perotti, tendrá 27 conciertos y jams, 4 clínicas y más de 70 músicos en 16 lugares, con actividades gratuitas y pagas (para acceder a las entradas y los formularios para anotarse en las clínicas hay que entrar al link https://linktr.ee/festivalfeja).

Matías Jarsun, director del Festival de Jazz Argentino (FEJA)

Esta vez, el festival se desarrollará en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, la Legislatura porteña, la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo Histórico Sarmiento, la Casa Nacional del Bicentenario, el Work Café del Banco Santander, el Colegio Nacional de Buenos Aires, el Cabildo, la Manzana de las Luces, el Museo Malvinas, Bebop Club, Thelonious Club, Prez Club, Swing City y el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), entre otros.

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Como ya es su sello distintivo, el FEJA 2026 tendrá una equilibrada mezcla de músicos de renombre y artistas salidos del semillero del jazz local: habrá clínicas gratuitas del trompetista Juan Cruz de Urquiza, la cantante Julia Moscardini, el pianista Ernesto Jodos y el baterista Oscar Giunta, además, por primera vez en este festival, del concierto de una figura internacional como la cantante norteamericana Jenn Jade, que el domingo cerrará el festival en el Bebop Club.

El grupo Argentum estará en el FEJA 2026

La apertura será este jueves, a las 19, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), en Paraná 1159, con un concierto del pianista y compositor Santiago Leibson, que, tras 10 años en Nueva York, regresa a Buenos Aires con un trío integrado por Juan Pablo Navarro en contrabajo y Nicolás Politzer en batería.

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También se presentarán Argentum Jazz Quinteto, Hernán Jacinto y Lucas Dorado, Victoria Zotalis & Nora Sarmoria, la Big Band del Conservatorio Manuel de Falla y Universo Norris Trío, mientras que se ganaron su espacio representantes de las nuevas generaciones como Fermín Carpena, Contreras Gramigna Gerez Re, Juana Sallies, Ekhaté, Brune La Cava Trío, Maia Korosec & Victoria Sciol, Franco Espíndola, Bruno Varela, Patricia Grinfeld, Lara Fichera y Andrés Martínez, entre otros, con la yapa del debut de la CNBA Big Band, dirigida por Jarsun, egresado del Colegio Nacional Buenos Aires.

Julia-Moscardini-(FB-de-la-artista)

Eso significa que en la amplísima oferta del FEJA habrá oportunidad de perfeccionarse en las cuatro clínicas de reconocidos músicos de jazz e ir a conciertos como, por ejemplo, el del supergrupo Argentum, con Juan Cruz de Urquiza, Ricardo Cavalli, Guillermo Romero, Jerónimo Carmona y Oscar Giunta; al del pianista Hernán Jacinto y Lucas Dorado en vibráfono, o al que brindará la cantante Jenn Jade con Dante Picca, Sebastián de Urquiza, Fernando Martínez y Carlos Michellini.

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La Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, a su vez, tocará en la Legislatura porteña en el marco del reconocimiento por los 20 años de su Tecnicatura en Jazz, impulsado por el diputado Matías Barroetaveña, mientras se dará el debut de la CNBA Big Band, la primera gran orquesta de jazz del Colegio Nacional de Buenos Aires, con una gran impronta joven,

Los aficionados también podrán conocer a ascendentes talentos “sub-30″ como el guitarrista Fermín Carpena, uno de los líderes del grupo Vinocio, con Iván Chapuis en contrabajo y Teo Pérez en batería; la cantante Juana Sallies, la contrabajista Brune La Cava, con Baltazar Clusellas en saxo y Fer Moreno en batería, o el grupo Ekathé, con su propuesta de jazz fusión y groove, entre tantos puntos altos de la programación.

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El guitarrista Fermín Carpena, con Iván Chapuis en contrabajo

“Hay muchas novedades respecto de las ediciones anteriores -dijo Jarsun a Infobae Cultura-. Tendremos más del doble de shows y por eso esperamos llegar a mucha más gente que el año pasado: en 2025 fueron 12 y ahora llegarán a 27. Y también sumamos conciertos con entrada paga en varios de los principales clubes de jazz de la ciudad, además de la presencia de una artista internacional, Jenn Jade, y muchas nuevas sedes”.

El músico destacó que cuentan con el financiamiento del programa Mecenazgo del gobierno de la ciudad y que esta vez lograron “articular con la Secretaría de Cultura de la Nación la ayuda para algunas clínicas y la llegada a museos y espacios nacionales para hacer varios de los conciertos gratuitos”, como el Cabildo, el Museo Malvinas, el Museo Histórico Sarmiento, la Manzana de las Luces y la Casa Nacional del Bicentenario.

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Remarcó que el Centro Cultural de España en Buenos Aires se sumó “como aliado estratégico” para algunos shows y valoró el apoyo de la Fundación Santander y de Balanz, además de la colaboración de Yamaha y el acompañamiento de FM Blackie en la difusión.

El grupo Ekathé

En ese sentido, remarcó que esos respaldos permitirán no sólo el préstamo de instrumentos, como en el caso de Yamaha, sino también la utilización de algunos espacios no tradicionales para los conciertos, como sucederá en el Cabildo o en el Work Café Microcentro del Banco Santander, en San Martín 83, sede de la presentación del guitarrista Fermín Carpena, que es “un lugar algo disruptivo para lo que es el jazz”, dice Jarsun.

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El director del FEJA enfatizó que para la programación tuvieron en cuenta “darles lugar a los artistas más consagrados, pero también a las nuevas generaciones porque hay chicos muy jóvenes y talentosos a quienes es bueno hacerlos conocer en el festival ya que podrán llegar a un público que no es el habitual”.

En ese sentido, Jarsun habló de un proyecto que saldrá a la luz el sábado próximo, que es la CNBA Big Band, que debutará en coincidencia con el Día del Jazz Argentino, en homenaje al nacimiento del Gato Barbieri-: “Es un proyecto que armé con la ayuda de un par de colegas como Valentín Roitman, que es egresado del colegio como yo, y Fidel Makón, que se empezó a gestar en 2024 y arrancó firme este año con los ensayos de la banda, integrada por alumnos, ex alumnos y también músicos que no fueron al Nacional Buenos Aires”.

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La contrabajista Brune La Cava, con Baltazar Clusellas y Fer Moreno

¿Cuál es el sueño de este músico para seguir mejorando el festival de jazz argentino que pilotea? “Me gustaría empezar a tener mayor participación de otras provincias, otras regiones del país, para poder federalizarlo -confesó Jarsun-. Y también lograr sumar más artistas internacionales, quizás articulando con embajadas, pero, principalmente, apuntamos a sumar artistas argentinos de otras provincias. Ahora, el sueño cumplido es poder llevar adelante esta nueva edición del FEJA. Sabemos que los músicos y el público lo están esperando”.

Programación del FEJA 2026

Jueves 26 de noviembre

14:00: Clínica de Juan Cruz de Urquiza / improvisación, en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, Gallo 238 (Gratuito).

19:00: Santiago Leibson Trío, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159 (Gratuito)

19:00: Patricia Grinfeld Trío, en el Museo Histórico Sarmiento, Cuba 2079 (Gratuito).

20:00: Hernán Jacinto y Lucas Dorado, en Thelonious Club, Nicaragua 5549 (con entrada paga).

20:00: Contreras Gramigna Gerez Re, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

22:00: Singers in Jam, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Gratuito).

La Big Band del Conservatorio Manuel de Falla

Viernes 27 de noviembre

10:30: Clínica de Ernesto Jodos / composición, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Gratuito).

14:00: Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, en la Legislatura porteña, Salón Dorado (Gratuito).

17:00: Fermín Carpena Trío, en el Work Café del Banco Santander, San Martín 83 (Gratuito).

18:00: Lucio Balduini, en la Manzana de las Luces, Perú 222 (Gratuito).

19:00: Brune La Cava Trío, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159 (Gratuito).

19:30: Nacho Moze Quinteto, en la Facultad de Derecho de la UBA (Gratuito).

20:00: Victoria Zotalis & Nora Sarmoria, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

22:30: Bruno Varela Organ Trío, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

23:15: Totopo, en Swing City, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 103 (Entrada paga).

El baterista Oscar Giunta

Sábado 28 de noviembre

11:00: Clínica de Oscar Giunta / batería, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159 (Gratuito).

| 16:00 | Clínica de Julia Moscardini / jazz vocal, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Gratuito).

18:00: CNBA Big Band, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Aula Magna, Bolívar 263 (Gratuito).

19:30: Ekathé, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985 (Gratuito).

20:00: Dómine & González, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

20:45: Universo Norris Trío, en Prez Jazz & Music Club, Anchorena 1347 (Entrada paga).

21:15: Denise Cianfagna Trío, en Swing City, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 103 (Entrada paga).

22:30: Maia Korosec & Victoria Scioli, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

23:00: Universo Norris Quinteto, en Prez Jazz & Music Club, Anchorena 1347 (Entrada paga).

23:15: Joaquín Muro Cuarteto, en Swing City, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 103 (Entrada paga).

El trompetista Juan Cruz de Urquiza

Domingo 29 de noviembre

16:00: Juana Sallies Trío, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur , Santiago Calzadilla 1300 (Gratuito).

17:00: Franco Espíndola Quinteto, en el Cabildo (Gratuito).

19:00: Argentum Jazz Quinteto, en Bebop Club, Uriarte 1658 (Entrada paga).

19:00: Pellican Jazz Dúo, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).

21:30: Jenn Jade & Friends, en Bebop Club, Uriarte 1658 (Entrada paga).

21:30: Lara Fichera y Andrés Martínez, en el Centro Cultural Nueva Uriarte (CCNU), Uriarte 1289 (Entrada paga).