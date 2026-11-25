La escultura Narciso, del artista renacentista Benvenuto Cellini, exhibida en el Museo Nacional del Bargello, en Florencia. Una investigadora de la Universidad de Tel Aviv identificó en sus detalles vegetales un programa simbólico que conecta el mecenazgo botánico del duque florentino con el arte y la ciencia del siglo XVI. - (https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cellini/2/index.html)

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Un estudio revela que las flores esculpidas en el Narciso de Cellini codificaron el poder político de Cosimo I de’ Medici, al entrelazar conocimiento botánico, mecenazgo artístico y legitimación dinástica en la Florencia del siglo XVI.

Alexandra Dvorkin, investigadora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Tel Aviv, publicó en Sculpture Journal un análisis de la escultura Narciso, que Benvenuto Cellini talló entre 1548 y 1565 a partir de un bloque de mármol propiedad de Cosimo I de’ Medici.

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La obra, conservada actualmente en el Museo Nacional del Bargello de Florencia, ha sido estudiada principalmente a través del mito clásico del joven que muere enamorado de su propio reflejo. Sin embargo, el nuevo trabajo propone que los detalles vegetales —narcisos, una rosa, hiedra, uvas y manzanas— constituyen un programa iconográfico deliberado con una función política precisa.

El narciso importado era una señal de estatus y conexiones internacionales

El estudio de Dvorkin inscribe la escultura en el contexto del interés de Cosimo por la botánica y el cultivo de jardines. El gobernante, perteneciente a una rama secundaria de la familia Medici, necesitaba construir legitimidad frente a la aristocracia florentina tradicional.

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Para ello recurrió a múltiples estrategias: proyectos arquitectónicos, encargos artísticos y, también, la importación de plantas exóticas y el financiamiento de instituciones científicas. Bajo su patrocinio se fundó el jardín botánico de la Universidad de Pisa, que hacia 1548 ya contaba con varias especies de narcisos traídas del Mediterráneo oriental. Las plantas bulbosas importadas eran consideradas novedades valiosas en aquella época: poseerlas era una demostración de prestigio, contactos y saber.

Ese narciso, trasladado del jardín vivo al mármol permanente, adquiría así una dimensión política. La escultura no solo representaba un mito clásico sino que exhibía —literalmente— los logros botánicos del gobernante.

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La escultura de mármol Narciso, creada por Benvenuto Cellini en el siglo XVI, presenta a la figura mitológica sentada sobre un pedestal de piedra con la mirada dirigida hacia abajo. (https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cellini/2/index.html)

Las ilustraciones de un libro de botánica habrían guiado el cincel de Cellini

La investigadora identifica una posible fuente visual para los detalles naturales de la escultura: una edición ilustrada del tratado de botánica del médico y naturalista Pietro Andrea Mattioli, publicada en 1549 sin el consentimiento del autor.

Todas las plantas representadas en el Narciso —narcisos, rosa, hiedra, uvas y manzanas— aparecen también en esa edición. La coincidencia no se limita a la forma de flores y hojas: las descripciones del libro enfatizan atributos sensoriales como el color, el sabor y el aroma, y el estudio sugiere que Cellini buscó evocar esas mismas experiencias en el mármol. Las uvas y manzanas aludirían a dulzura y fragancia; la rosa podría representar una variedad conocida por su olor intenso.

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Dvorkin desarrolla su investigación bajo la supervisión conjunta del profesor Yuval Sapir, de la Escuela de Ciencias Vegetales y Seguridad Alimentaria de la Facultad de Ciencias de la Vida Wise de la Universidad de Tel Aviv, y el profesor Sefy Hendler, de la Universidad Panthéon Sorbonne (París 1).

La vegetación fue también un argumento en el debate renacentista entre escultura y pintura

El análisis incorpora una dimensión estética que iba más allá del contenido político. Durante el Renacimiento se desarrolló un debate teórico sobre qué arte era superior: la pintura o la escultura. Cellini fue un defensor encendido de la escultura, y el estudio propone que la vegetación del Narciso cumplió una función argumentativa en esa disputa.

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La figura revela nuevos detalles a medida que el espectador la rodea, una cualidad imposible en la pintura. La elección de plantas con atributos de color, aroma y textura le permitió demostrar que incluso el mármol blanco podía sugerir sensaciones múltiples y transmitir conocimiento científico, un terreno en el que la escultura igualaba o superaba a la imagen plana.

Retrato de Cosimo I de' Medici, quien gobernó Florencia desde 1537 hasta su muerte en 1574. El estudio de la Universidad de Tel Aviv propone que usó el arte de Cellini para consolidar su imagen como gobernante ilustrado - (Wikimedia Commons/Dominio Público)

La escultura pudo haber coronado una fuente en uno de los jardines de Cosimo

Estudios previos sugieren que el Narciso estaba destinado a ocupar el centro de una fuente en alguno de los jardines del gobernante. En ese emplazamiento, el reflejo del personaje habría aparecido en agua real, y las flores esculpidas en mármol se habrían confundido visualmente con la vegetación que las rodeaba.

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Esta hipótesis —que el estudio reconoce como tal, dado que el propósito original de la obra permanece sin documentar— refuerza la lectura política: la corte de Cosimo habría sido presentada como un espacio donde la naturaleza, la ciencia y el arte prosperaban bajo un mismo mecenazgo.

“Las flores en la escultura de Cellini nos muestran cómo el arte, la ciencia y la política se fusionaron durante el Renacimiento”, afirmó Dvorkin en el estudio, publicado en Sculpture Journal. “La capacidad de traer plantas raras de tierras lejanas, cultivarlas y estudiarlas, era también una manifestación del poder del gobernante”, agregó la investigadora, quien concluyó que la inmortalización en mármol otorgó un significado político al conocimiento botánico, al presentar la corte de Cosimo como un lugar donde la naturaleza, la ciencia y el arte florecieron bajo su mecenazgo.

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El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Dvorkin y propone que los detalles aparentemente secundarios de una obra de arte —una hoja, un fruto, una flor— pueden constituir la clave para descifrar los mensajes más profundos que una obra comunica.