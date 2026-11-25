El historietista Horacio Altuna sostiene el diploma de Personalidad Destacada de la Cultura otorgado por la Legislatura porteña, junto a una ilustración de sus personajes.

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró como Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura al historietista, dibujante y guionista Horacio Altuna. El acto se llevó a cabo en el Salón Presidente Perón y contó con la presencia del legislador y autor del proyecto Claudio Ferreño, y el dibujante y humorista gráfico Miguel “Rep” Repiso.

Ante la presencia de referentes del cine, el dibujo, la historieta y la literatura, como también familiares, Ferreño afirmó: “Desde la Legislatura quisimos generar este espacio para reconocer la trayectoria y realizar un merecido homenaje a una figura que forma parte de la historia de la historieta argentina. Hablar de Horacio Altura es hablar de una extensa carrera dedicada al dibujo y la narración gráfica”.

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Horacio Altuna fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Fotografía: Prensa LegisCaba/Daniela Martínez)

El parlamentario también señaló la importancia del arte de las viñetas en la cultura nacional: “A través de sus obras, supo construir historias, personajes y universos que trascendieron nuestra frontera y contribuyeron al reconocimiento de la historieta argentina en el mundo. Y su recorrido profesional también nos invita a poner en valor a la historieta como una expresión artística y cultural. Muchas veces menos reconocida de lo que se merece, pero fundamental para contar historias, transmitir ideas y reflejar distintas épocas de nuestra sociedad”.

A su turno, Rep calificó como “un honor” la representación de tantas personas que aprecian al artista, y recordó: “Ni bien apareció El Loco Chávez empezó una gran admiración que no cesó nunca. Jamás descansaste en la búsqueda de la excelencia, siempre fuiste mejorando”. Y determinó que su popularidad se debe a su manejo del humor y su retrato de la Ciudad de Buenos Aires, un sitio que nadie “la dibujó con tanto amor y tanto humor”.

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El legislador Claudio Ferreño, Horacio Altuna y el humorista gráfico Miguel Rep (Fotografía: Prensa LegisCaba/Daniela Martínez)

Finalmente, y luego de una serie de agradecimientos, Altuna afirmó: “Este reconocimiento es una historia de amor correspondido porque yo amo esta ciudad y la ciudad me devuelve esto, que es fantástico”. Por último, Altuna resaltó que Argentina tiene “grandes maestros” en el rubro y que el hecho de ser argentino le “abrió muchas puertas”, y recordó a los reconocidos Roberto Fontanarrosa, Carlos Trillo, Alberto Breccia, Caloi y Héctor Germán Oesterheld.

Quién es Horacio Altuna

Nacido en Argentina, la relación de Altuna con el dibujo se inició en la infancia, aunque durante años no consideró que esa vocación pudiera convertirse en una profesión. El impulso de colegas del sector lo llevó a dedicarse de lleno a la historieta y, en 1965, publicó su primer trabajo. Más tarde se incorporó a Editorial Columba, donde ilustró guiones de autores como Héctor Germán Oesterheld y Robin Wood para revistas centrales de la época. También colaboró en Misterix, Patoruzito y Satiricón, publicación en la que obtuvo por primera vez el reconocimiento de sus derechos de autor.

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Gran parte de los personajes dibujados por Altuna y que hicieron historia en la historieta nacional

Su encuentro con el guionista Carlos Trillo representó un momento decisivo en su trayectoria. De esa sociedad surgieron títulos como El Loco Chávez, Las puertas del señor López y El último recreo, obras de amplia circulación en Argentina y otros países. En paralelo, desarrolló una producción como autor integral con series y libros como Ficcionario, Chances, Time Out, El Nene Montanaro, Hot L.A., Familia Tipo, Es lo que hay y Voyeur.

En esos trabajos abordó la vida urbana, los vínculos personales y las transformaciones sociales, con Buenos Aires como escenario recurrente. Su obra fue publicada en más de quince países y recibió distinciones como el Yellow Kid, en Italia, y el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Su trayectoria también contribuyó al reconocimiento de los derechos de autor y a la valorización de la historieta como expresión cultural.

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