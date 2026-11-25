El libro del día: "Pedid y se os dará",de Camila Gutiérrez

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El veinticinco de abril de 2021, una mujer sube una historia a Instagram. Su cara, cubierta por un filtro de sticker de Garfield, anuncia que horas más tarde abrirá una cuenta de OnlyFans donde mostrará, por fin, su rostro sin ningún filtro. Ese gesto, mitad chiste y mitad confesión, es la puerta de entrada a Pedid y se os dará (Editorial Tránsito, 2026), la novela en la que la escritora chilena Camila Gutiérrez se inspira en su propia experiencia como creadora de contenido en esa plataforma para construir una narradora que comparte su nombre de usuario, Estimada Vecina, pero no necesariamente cada hecho de su biografía.

El libro se presenta como una autoficción, no como una memoria literal. En una entrevista con El País, Gutiérrez explicó que comprimió cinco años de experiencia real en la plataforma en ciento cincuenta y dos páginas y que fusionó a tres personas distintas de su vida en un solo personaje, el de Lucio, su pareja durante buena parte del relato.

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La idea de escribir sobre esos años surgió de una sugerencia de la escritora argentina Sofía Valbuena, luego de que la autora ya llevara un tiempo radicada en Barcelona. “La narradora, que en realidad soy yo, estaba muy enojada porque una compañera que generaba solo contenido de pies estaba ganando mucho dinero”, reconoció Gutiérrez, en alusión a uno de los conflictos centrales del libro.

La trama arranca con una protagonista aburrida, con deudas y sumida como en un letargo sexual con su novio. Es 2021. La narradora intenta dedicarse a la escritura, pero el oficio no le resulta como esperaba, y la inestabilidad económica, agravada por la monotonía pandémica, la lleva a cumplir una promesa de año nuevo: abrir un perfil en OnlyFans. Pronto empieza a ganar cantidades de dinero insospechadas y se ve envuelta en la vorágine de ese nuevo mundo, marcado por filtraciones de contenido, envíos de ropa interior por correo y críticas de sectores abolicionistas del trabajo sexual.

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Camila Gutiérrez

El libro está dividido en cuatro partes tituladas Optimismo, Indulgencia, Justicia y Templanza. Cada una organiza un tramo distinto de la etapa de la narradora en la plataforma: el impulso inicial para abrir la cuenta, el período de mayor éxito económico, la exposición pública tras la filtración y, finalmente, el intento de poner distancia con las redes sociales. La estructura no sigue una cronología estricta, sino que avanza por asociación de escenas, deudas bancarias, conversaciones familiares y mensajes de suscriptores.

El contexto chileno atraviesa buena parte del relato. La acción transcurre durante la pandemia de COVID-19 y el proceso constituyente posterior al estallido social, con una mención directa al plebiscito del 25 de octubre de 2020, en el que el país votó por redactar una nueva Constitución en reemplazo de la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

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La narradora recuerda ese domingo porque le correspondía ser vocal de mesa el mismo día en que moría el padre de su pareja, Lucio. “Ni mi propia muerte podría haberme hecho faltar al plebiscito es una frase de mal gusto que no quiero borrar”, escribe, en uno de los pasajes donde el libro expone su propio proceso de edición.

La crianza en una iglesia evangélica estricta aparece como otro eje central, en sintonía con lo que ya había explorado en su libro anterior Joven y alocada, sobre su infancia en una comunidad evangélica que restringía el acceso a literatura y música no religiosas. En Pedid y se os dará, Gutiérrez describe un sistema de vigilancia religiosa construido sobre la ausencia de confesión y recupera un sermón sobre el llamado espíritu de Jezabel, figura bíblica asociada a la seducción femenina y castigada con la muerte y la desaparición de su cuerpo. La autora conecta esa educación con la lógica de las redes sociales, que describe como un espacio donde la libertad prometida termina generando nuevas formas de control y escarmiento.

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El 90% de las cuentas de OnlyFans gana menos de doscientos dólares al mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero ocupa un lugar explícito en el relato, sin eufemismos. La narradora detalla precios de fotos y videos, el veinte por ciento que retiene la plataforma, y la cifra exacta de sus primeras horas de actividad: 460 suscriptores y 5.055 dólares brutos en cuatro horas. “4.004 dólares en cuatro horas”, anota, tras restar la comisión de la empresa. El libro también cita un dato que la propia autora remarcó en entrevistas: el 90% de las cuentas de OnlyFans gana menos de doscientos dólares al mes, cifra que contrasta con el éxito inicial de la narradora.

Con el tiempo, la protagonista acaba trabajando casi en exclusiva para El Mecenas, un suscriptor anónimo —identificado primero bajo el nombre Moser— que demanda atención y un tipo particular de intimidad a cambio de un dinero que ningún otro cliente ofrece. “¿Usted podría mandarme una foto de su cara?”, le pregunta él en una de las primeras interacciones. La relación se sostiene durante cinco años, sin que la narradora conozca jamás su identidad real, hasta que un día él desaparece.

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El texto también aborda la reacción pública cuando un video de la autora con otra trabajadora de la plataforma, identificada como Mazzy S., se filtra en internet. Gutiérrez reproduce comentarios de redes sociales y construye, a partir de ellos, un listado irónico de estrategias para insultar a una trabajadora sexual en plataformas digitales.

En ese tramo admite una reacción propia que contradice su postura pública: la tristeza por haber sido dejada de seguir en Instagram por una lectora, antes de su ingreso a OnlyFans, por razones que nada tenían que ver con el trabajo sexual. “No voy a llorar porque la culpa es mía”, escribe, en un pasaje donde reconoce el carácter desproporcionado de ese dolor frente a la violencia real de la filtración.

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◆ Camila Gutiérrez Berner (Santiago de Chile, 1985) estudió Literatura en la Universidad de Chile y cursó una maestría en periodismo escrito en la Universidad Católica. Colaboró en medios como El Sábado, Gatopardo y The Clinic. Creó el pódcast El amor según, dedicado a los discursos amorosos en la música hispanohablante. Fue coguionista de Joven y alocada, película dirigida por Marialy Rivas e inspirada en su vida, ganadora del Premio al mejor guion en el Festival de Sundance de 2012. El libro homónimo, Joven y alocada, fue un éxito de ventas. Es autora también de No te ama (2015), Ni la música me consuela (2022) y Reggaetón, religión (2024). Vive actualmente en Barcelona.