La National Gallery de Londres inaugura una muestra compuesta por diez obras que reúne la mitad de la producción retratística de Jan van Eyck

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El pintor flamenco Jan van Eyck, precursor del retrato moderno en el arte europeo, protagoniza en la National Gallery londinense una muestra que recoge la mitad de la obra retratística que dejó.

La muestra, de solo diez cuadros, incluye el archifamoso El matrimonio Arnolfini (1434), una composición en la que el pintor inmortalizó al marchante italiano Giovanni di Nicolao Arnolfini y su esposa embarazada en el interior de una habitación en la ciudad de Brujas, apenas iluminada con la tenue luz del cercano mar del Norte.

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La exquisita precisión en los detalles -los bordados de los ropajes, los zuecos en el suelo, el perro que los acompaña y del que puede contarse cada pelo de su cuerpo- demuestra la habilidad técnica de un pintor que era muy consciente de su maestría y que tuvo buen cuidado de dejar su firma en cada pieza.

Ese cuadro, que forma parte de la colección permanente del museo, ha pasado a la historia también por el espejo situado al fondo y que recoge la espalda de los protagonistas, junto a dos personas más cuya identidad nunca quedó clara. Dos siglos después, Velázquez recurriría al mismo juego del espejo en Las Meninas.

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Otra de las joyas de la muestra es el Retrato de un hombre ejecutado en 1434: la textura del turbante rojo que porta el protagonista, las arrugas en las comisuras de los ojos, la penetrante mirada frontal hacen de esta obra una de las cumbres del arte flamenco.

Los comisarios han subtitulado prudentemente la obra como ¿Autorretrato?, con interrogantes, pues muchos especialistas creen que se trata del mismo artista, que tuvo a bien poner su nombre en grandes caracteres sobre el marco dorado. Si alguna vez se confirma, constituiría el primer autorretrato conocido (o conservado) del arte europeo.

De lo que no cabe duda es del retrato de la esposa del artista, Margaret van Eyck, retratada con un realismo pocas veces visto en la pintura europea pues incluye una cicatriz junto al ojo izquierdo. Además, es uno de los primeros retratos conocidos de una mujer que no pertenece a la realeza o la nobleza.

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Van Eyck, precursor también en retratar a personas ajenas a la aristocracia, gozó en vida de gran reconocimiento. Felipe el Bueno, duque de Borgoña que gobernaba entonces Flandes y que tenía al artista como pintor de cámara, multiplicó su salario por siete en 1435 para garantizar que quedaba a su servicio.

Todos los retratos -algunos acompañados de un boceto previo- son de pequeño formato, con lo que los visitantes tienen que acercar su rostro a pocos centímetros de cada obra para observar los pequeños detalles que definen la maestría del pintor: el brillo en los ojos, los cabellos desordenados, el perfil de las uñas o los broches en la ropa.

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La muestra Van Eyck: The Portraits se podrá visitar hasta el 11 de abril de 2027, a un precio de 18 libras (21 euros por persona). Como es habitual en los museos británicos, la colección permanente es gratuita pero no así las exposiciones especiales.

Fuente: EFE.

Foto: EFE/ Javier Otazu.