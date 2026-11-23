La ciencia ficción lleva décadas anticipando crisis climáticas, colapsos sociales y revoluciones tecnológicas que el siglo XXI fue confirmando una a una (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial que miente, las pandemias que colapsan cadenas alimentarias y los regímenes que borran los derechos de las mujeres figuran entre las visiones literarias que, décadas después de ser escritas, la realidad fue confirmando con inquietante precisión.

La ciencia ficción lleva más de un siglo funcionando como laboratorio de ideas: un espacio donde escritores imaginaron tecnologías, crisis y transformaciones sociales que el tiempo convirtió, con frecuencia desconcertante, en noticias. Desde H.G. Wells hasta Philip K. Dick, el género construyó mundos alternativos que no eran evasión sino advertencia.

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Ahora, con motivo de su 70° aniversario, New Scientist rescató, en una selección elaborada por la columnista Emily H. Wilson, una serie de obras que, publicadas a lo largo de siete décadas, demostraron ser tanto proféticas como perdurables. El criterio no es el mérito literario en abstracto, sino la capacidad de cada libro para anticipar dilemas que hoy ocupan portadas de diarios y debates de política pública.

Un virus de los años 50 anticipó las crisis alimentarias del siglo XXI

La novela 'La muerte de la hierba' anticipó en 1956 la fragilidad de las cadenas de suministro de alimentos ante las pandemias agrícolas

Entre los títulos que rescata el medio figura La muerte de la hierba (The Death of Grass), del escritor británico John Christopher, publicada en 1956. La novela arranca con la propagación de un virus que destruye los pastos y, luego, todos los cultivos de cereales.

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En cuestión de horas, Inglaterra entra en un colapso social sin retorno: las reservas alimentarias se agotan, el orden público desaparece y los protagonistas —profesionales de clase media— huyen de Londres armados en busca de un valle remoto donde sobrevivir.

La obra anticipa con notable claridad fenómenos contemporáneos: la fragilidad de las cadenas de suministro de alimentos, la amenaza de las pandemias y el deterioro de la tierra por la agricultura intensiva.

La novela de 1966 que imaginó una IA que no siempre dice la verdad

Robert A. Heinlein concibió en 1966 una inteligencia artificial capaz de mentir y generar respuestas inexactas

La Luna es una cruel amante (The Moon Is a Harsh Mistress), del estadounidense Robert A. Heinlein (1966), transcurre en 2075 y sigue a un grupo de residentes lunares que conspira para liberarse del control terrestre. Pero lo que convirtió al libro en un clásico no fue su trama política, sino uno de sus personajes: Mike, una inteligencia artificial cuya descripción en la primera página resulta sorprendentemente actual.

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El narrador, Mannie, lo describe así, según recoge New Scientist: “Mike era un pensador auténtico, el computador más agudo que conocerás… Aunque no necesariamente daría la respuesta correcta; no era del todo honesto.” La coincidencia con los sistemas de IA actuales —capaces de alucinar datos y generar respuestas incorrectas con aparente seguridad— es difícil de ignorar.

Le Guin construyó en 1974 un futuro que todavía describe el presente

'Los desposeídos' exploró en 1974 los contrastes de dos modelos de organización política frente a la desigualdad y el cambio climático.

Los desposeídos (The Dispossessed), de Ursula K. Le Guin, publicado en 1974, sigue a Shevek, un físico brillante que navega entre dos colonias humanas con sistemas de organización opuestos: una anárquica y otra gobernada por una élite.

El telón de fondo incluye cambio climático, represión, desigualdad y agotamiento moral. El medio lo describe como una obra que “sigue tan fresca como el primer día”, destacando la capacidad de Le Guin para combinar personajes, política, ideas y escritura de calidad en un mismo volumen.

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Atwood retrató en 1985 una teocracia que hoy tiene ecos reconocibles

'El cuento de la criada' proyectó en 1985 la imposición de un régimen teocrático que anula los derechos de las mujeres

Margaret Atwood publicó El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) en 1985, una distopía en la que Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de ultraderecha religioso que renombra el país como la República de Gilead y elimina los derechos de las mujeres. La protagonista, Offred, es asignada como criada a una familia leal al régimen, con la única función de concebir un hijo para su comandante.

New Scientist se abstiene de trazar conexiones explícitas con el presente, pero señala que el lector no necesita que se las expliquen.

Gibson imaginó el ciberespacio en una máquina de escribir, sin saber nada de computadoras

William Gibson ideó los conceptos de ciberespacio e internet en su obra 'Neuromante' mediante una máquina de escribir

Neuromante (Neuromancer), de William Gibson (1984), cierra la selección de los años 80. Su protagonista, Case, es un ex hacker que opera en Japón e intenta sobrevivir luego de que le quitaron el acceso al ciberespacio.

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La paradoja central del libro es conocida: Gibson escribió la novela en una máquina de escribir y no era experto en computación, y aun así anticipó con precisión la arquitectura conceptual de internet y la cultura digital que vino después.

“Parábola del sembrador” describió en 1993 el colapso climático y social que hoy se teme

'Parábola del sembrador' describió en 1993 el colapso social ante el avance de la crisis climática y la violencia urbana.

Octavia E. Butler publicó Parábola del sembrador (Parable of the Sower) en 1993. Su protagonista, Lauren Olamina, es una adolescente que vive en una comunidad cerrada de un Estados Unidos en desintegración, donde el cambio climático avanza y las calles están dominadas por la violencia. Ante el derrumbe, Lauren funda su propia religión —Earthseed— cuyo propósito es que la humanidad colonice las estrellas.

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Butler escribió una secuela, Parábola de los talentos (Parable of the Talents), aunque la tercera entrega de la serie quedó inconclusa tras su muerte. El libro es, en esencia, un himno a la responsabilidad individual frente al cambio, y el medio espera que, como La muerte de la hierba, parte de esa visión siga siendo ficción.

Liu Cixin construyó una amenaza de siglos que obliga a repensar la ciencia

Publicado en 2008, "El problema de los tres cuerpos", de Cixin Liu, explora los desafíos de la humanidad ante la amenaza de una invasión extraterrestre y el papel de la ciencia en su supervivencia

El problema de los tres cuerpos (The Three-Body Problem), del escritor chino Cixin Liu, publicado en 2008, narra la llegada de una civilización alienígena hostil a la Tierra, aunque el viaje llevará cientos de años. El dilema que plantea es si la ciencia humana podrá avanzar lo suficiente durante ese tiempo para garantizar la supervivencia de la especie.

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El medio ubica la novela en la categoría de los libros que probablemente serán reconocidos como proféticos con el paso del tiempo. Es el primero de una trilogía y fue adaptada por Netflix. Sus paralelismos con debates actuales sobre preparación tecnológica y cooperación científica global son, señala New Scientist, difíciles de soslayar.

“Estación Once” predijo en 2014 una pandemia que arrasó con la civilización

Publicada en 2014, la novela de Emily St. John Mandel retrató una pandemia que arrasó con la civilización seis años antes de que el covid-19 paralizara el mundo

Emily St. John Mandel publicó Estación Once (Station Eleven) en 2014, seis años antes de que el covid-19 paralizara el mundo. En su versión, la pandemia dejó la civilización en ruinas. La novela sigue a un grupo itinerante de actores y músicos que recorren comunidades post-apocalípticas bajo el lema de que “sobrevivir no es suficiente”: la humanidad necesita el arte, la cultura y la historia para existir plenamente. Sus ideas, subraya el medio, “siguen siendo extremadamente relevantes doce años después” de su publicación.

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Robinson apostó en 2020 por un futuro optimista sobre el cambio climático

'El ministerio del futuro' abordó en 2020 las respuestas institucionales de la humanidad frente al cambio climático

La selección cierra con El ministerio del futuro (The Ministry for the Future), de Kim Stanley Robinson (2020). La novela describe los esfuerzos de la humanidad para enfrentar la crisis climática en las próximas décadas. Su estructura es poco convencional: aunque tiene una protagonista identificable —Mary Murphy, directora del ministerio del título—, buena parte del libro consiste en testimonios ficticios de eventos futuros.

New Scientist la describe como una obra ambiciosa y de lectura exigente, pero esencialmente optimista, y concluye con una advertencia: es posible que, en el futuro, se desee que hubiera sido más profética, no menos.