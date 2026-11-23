La inteligencia artificial que miente, las pandemias que colapsan cadenas alimentarias y los regímenes que borran los derechos de las mujeres figuran entre las visiones literarias que, décadas después de ser escritas, la realidad fue confirmando con inquietante precisión.
La ciencia ficción lleva más de un siglo funcionando como laboratorio de ideas: un espacio donde escritores imaginaron tecnologías, crisis y transformaciones sociales que el tiempo convirtió, con frecuencia desconcertante, en noticias. Desde H.G. Wells hasta Philip K. Dick, el género construyó mundos alternativos que no eran evasión sino advertencia.
PUBLICIDAD
Ahora, con motivo de su 70° aniversario, New Scientist rescató, en una selección elaborada por la columnista Emily H. Wilson, una serie de obras que, publicadas a lo largo de siete décadas, demostraron ser tanto proféticas como perdurables. El criterio no es el mérito literario en abstracto, sino la capacidad de cada libro para anticipar dilemas que hoy ocupan portadas de diarios y debates de política pública.
Un virus de los años 50 anticipó las crisis alimentarias del siglo XXI
Entre los títulos que rescata el medio figura La muerte de la hierba (The Death of Grass), del escritor británico John Christopher, publicada en 1956. La novela arranca con la propagación de un virus que destruye los pastos y, luego, todos los cultivos de cereales.
PUBLICIDAD
En cuestión de horas, Inglaterra entra en un colapso social sin retorno: las reservas alimentarias se agotan, el orden público desaparece y los protagonistas —profesionales de clase media— huyen de Londres armados en busca de un valle remoto donde sobrevivir.
La obra anticipa con notable claridad fenómenos contemporáneos: la fragilidad de las cadenas de suministro de alimentos, la amenaza de las pandemias y el deterioro de la tierra por la agricultura intensiva.
La novela de 1966 que imaginó una IA que no siempre dice la verdad
La Luna es una cruel amante (The Moon Is a Harsh Mistress), del estadounidense Robert A. Heinlein (1966), transcurre en 2075 y sigue a un grupo de residentes lunares que conspira para liberarse del control terrestre. Pero lo que convirtió al libro en un clásico no fue su trama política, sino uno de sus personajes: Mike, una inteligencia artificial cuya descripción en la primera página resulta sorprendentemente actual.
PUBLICIDAD
El narrador, Mannie, lo describe así, según recoge New Scientist: “Mike era un pensador auténtico, el computador más agudo que conocerás… Aunque no necesariamente daría la respuesta correcta; no era del todo honesto.” La coincidencia con los sistemas de IA actuales —capaces de alucinar datos y generar respuestas incorrectas con aparente seguridad— es difícil de ignorar.
Le Guin construyó en 1974 un futuro que todavía describe el presente
Los desposeídos (The Dispossessed), de Ursula K. Le Guin, publicado en 1974, sigue a Shevek, un físico brillante que navega entre dos colonias humanas con sistemas de organización opuestos: una anárquica y otra gobernada por una élite.
El telón de fondo incluye cambio climático, represión, desigualdad y agotamiento moral. El medio lo describe como una obra que “sigue tan fresca como el primer día”, destacando la capacidad de Le Guin para combinar personajes, política, ideas y escritura de calidad en un mismo volumen.
PUBLICIDAD
Atwood retrató en 1985 una teocracia que hoy tiene ecos reconocibles
Margaret Atwood publicó El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) en 1985, una distopía en la que Estados Unidos ha sido tomado por un grupo de ultraderecha religioso que renombra el país como la República de Gilead y elimina los derechos de las mujeres. La protagonista, Offred, es asignada como criada a una familia leal al régimen, con la única función de concebir un hijo para su comandante.
New Scientist se abstiene de trazar conexiones explícitas con el presente, pero señala que el lector no necesita que se las expliquen.
Gibson imaginó el ciberespacio en una máquina de escribir, sin saber nada de computadoras
Neuromante (Neuromancer), de William Gibson (1984), cierra la selección de los años 80. Su protagonista, Case, es un ex hacker que opera en Japón e intenta sobrevivir luego de que le quitaron el acceso al ciberespacio.
PUBLICIDAD
La paradoja central del libro es conocida: Gibson escribió la novela en una máquina de escribir y no era experto en computación, y aun así anticipó con precisión la arquitectura conceptual de internet y la cultura digital que vino después.
“Parábola del sembrador” describió en 1993 el colapso climático y social que hoy se teme
Octavia E. Butler publicó Parábola del sembrador (Parable of the Sower) en 1993. Su protagonista, Lauren Olamina, es una adolescente que vive en una comunidad cerrada de un Estados Unidos en desintegración, donde el cambio climático avanza y las calles están dominadas por la violencia. Ante el derrumbe, Lauren funda su propia religión —Earthseed— cuyo propósito es que la humanidad colonice las estrellas.
PUBLICIDAD
Butler escribió una secuela, Parábola de los talentos (Parable of the Talents), aunque la tercera entrega de la serie quedó inconclusa tras su muerte. El libro es, en esencia, un himno a la responsabilidad individual frente al cambio, y el medio espera que, como La muerte de la hierba, parte de esa visión siga siendo ficción.
Liu Cixin construyó una amenaza de siglos que obliga a repensar la ciencia
El problema de los tres cuerpos (The Three-Body Problem), del escritor chino Cixin Liu, publicado en 2008, narra la llegada de una civilización alienígena hostil a la Tierra, aunque el viaje llevará cientos de años. El dilema que plantea es si la ciencia humana podrá avanzar lo suficiente durante ese tiempo para garantizar la supervivencia de la especie.
PUBLICIDAD
El medio ubica la novela en la categoría de los libros que probablemente serán reconocidos como proféticos con el paso del tiempo. Es el primero de una trilogía y fue adaptada por Netflix. Sus paralelismos con debates actuales sobre preparación tecnológica y cooperación científica global son, señala New Scientist, difíciles de soslayar.
“Estación Once” predijo en 2014 una pandemia que arrasó con la civilización
Emily St. John Mandel publicó Estación Once (Station Eleven) en 2014, seis años antes de que el covid-19 paralizara el mundo. En su versión, la pandemia dejó la civilización en ruinas. La novela sigue a un grupo itinerante de actores y músicos que recorren comunidades post-apocalípticas bajo el lema de que “sobrevivir no es suficiente”: la humanidad necesita el arte, la cultura y la historia para existir plenamente. Sus ideas, subraya el medio, “siguen siendo extremadamente relevantes doce años después” de su publicación.
PUBLICIDAD
Robinson apostó en 2020 por un futuro optimista sobre el cambio climático
La selección cierra con El ministerio del futuro (The Ministry for the Future), de Kim Stanley Robinson (2020). La novela describe los esfuerzos de la humanidad para enfrentar la crisis climática en las próximas décadas. Su estructura es poco convencional: aunque tiene una protagonista identificable —Mary Murphy, directora del ministerio del título—, buena parte del libro consiste en testimonios ficticios de eventos futuros.
New Scientist la describe como una obra ambiciosa y de lectura exigente, pero esencialmente optimista, y concluye con una advertencia: es posible que, en el futuro, se desee que hubiera sido más profética, no menos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD