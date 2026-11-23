El libro del día: "Promise Me, America", de Joe Biden

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A los 84 años, Biden defiende en Promise Me, America su decisión inicial de continuar en la carrera presidencial de 2024, pese a la presión por su edad y sus capacidades que terminó con su retiro y el respaldo a Kamala Harris. El exmandatario sostiene que su partido reaccionó con pánico después de un debate fallido y que todavía podía derrotar a Donald Trump.

El libro, puesto a la venta el jueves, aborda también el diagnóstico de cáncer del expresidente con una franqueza que contrasta con su explicación sobre el final de su gobierno. Biden considera que el episodio que precipitó su salida no fue una prueba de incapacidad, sino una maniobra política impulsada por dirigentes alarmados.

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La actuación de junio de 2024 ocupó un lugar central en aquella crisis. Durante el debate, cuando tenía 81 años, Biden parpadeó, tartamudeó y quedó en silencio ante las cámaras; en uno de sus tropiezos afirmó: “Finalmente vencimos a… Medicare”.

El exmandatario escribe que en realidad quiso referirse a las grandes farmacéuticas y atribuye su desempeño a un fuerte resfrío. “Sabía que el debate había salido mal. Pero también sabía que los debates habían salido mal para muchos presidentes en ejercicio, especialmente los primeros”, sostiene.

Joe Biden y Donald Trump durante el primer debate (REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Biden esperaba enfrentarse otra vez con Trump antes de las elecciones. “Salí del escenario pensando que debatiría con Trump una vez más antes de que terminara la elección. Me equivocaba. Este no era solo el primer debate, era el último”, afirma.

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El debate y la decisión de abandonar la campaña

El expresidente compara aquella noche con el primer debate de Barack Obama frente a Mitt Romney en 2012. Entonces, Biden era vicepresidente y Obama tuvo una actuación considerada débil, pero se preparó para el siguiente encuentro y obtuvo la reelección.

La diferencia, según el relato, fue que la campaña de 2024 no le concedió una segunda oportunidad. Jill Biden lo alentó después del debate con una frase que el libro reproduce: “Levántate. No vamos a dejar que 90 minutos definan tu carrera”.

La influencia de la entonces primera dama durante ese verano también es examinada en The East Wing, de Azadeh Moaveni. El libro retrata su papel mientras crecía la presión para que el presidente aceptara que su candidatura se había vuelto insostenible.

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Biden cuestiona además la entrevista que mantuvo con el fiscal especial Robert Hur, encargado de investigar su retención de documentos clasificados. Hur lo describió como “un hombre mayor con mala memoria”, una definición que el exmandatario califica como un ataque político.

Jill Biden (REUTERS/Mike Blake)

El libro repasa los problemas judiciales de su hijo Hunter Biden y el posterior indulto presidencial. Biden también perdonó a otros familiares como medida de protección ante una eventual persecución de Donald Trump, una decisión que vuelve a poner en discusión el alcance de esa facultad presidencial.

Promise Me, America es el tercer libro de Biden con la palabra “promesa” en el título. Promises to Keep fue publicado en 2007, cuando era senador por Delaware y preparaba su segunda campaña presidencial, mientras que Promise Me, Dad relató la muerte de su hijo Beau Biden al final de sus ocho años como vicepresidente de Obama.

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La experiencia legislativa y el vínculo con el Senado

El exmandatario presenta su período en la Casa Blanca como el de un político formado durante 36 años en el Senado. Fue elegido por Delaware en 1972, a los 29 años, y recibió el apodo de “Amtrak Joe” por sus viajes en tren entre su estado y Washington.

Aquellos desplazamientos respondían a una tragedia familiar: su esposa, Neilia Biden, y su hija Naomi murieron en un accidente automovilístico, mientras sus hijos pequeños quedaron sin madre. Cuando llegó a la vicepresidencia, Biden tenía 66 años.

El libro describe las negociaciones que permitieron aprobar el American Rescue Plan Act, uno de los grandes paquetes legislativos de su gobierno junto con el Inflation Reduction Act. Ambas normas buscaron ayudar a Estados Unidos a salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 e incluyeron programas de vacunación con alcance internacional.

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Joe Manchin (REUTERS/Nathan Howard)

Joe Manchin, senador de Virginia Occidental, fue decisivo para aprobar el plan de rescate. Biden recuerda una reunión en el Despacho Oval y relata que le advirtió que recorrería cada condado del estado para responsabilizarlo si impedía que sus votantes recibieran ayuda.

“Los dos éramos políticos católicos de la vieja escuela. Orgullosos. Obstinados. Pero era hora de poner las cartas sobre la mesa”, escribe Biden. Tras una discusión, Manchin aceptó votar a favor de la iniciativa.

La relación se deterioró en diciembre de 2021, cuando Manchin anunció en Fox News que no apoyaría el proyecto Build Back Better. Biden presenta aquella decisión como una traición política que frustró una de las principales propuestas de su administración.

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El expresidente también recupera una anécdota sobre William Scranton, exgobernador de Pensilvania, a quien su abuelo describía como un político que daba una palmada amistosa y solo después dejaba advertir el daño causado. La imagen resume la cultura de acuerdos y rivalidades que marcó su larga carrera legislativa.

El libro 'Promise Me, America' del expresidente de Estados Unidos Joe Biden durante su lanzamiento en Washington (EFE/ Octavio Guzmán)

Las decisiones exteriores y los costos de la presidencia

La guerra en Gaza figura entre los asuntos que tensaron la relación de Biden con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El libro sostiene que el presidente estadounidense se irritó por la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Sin embargo, el Jerusalem Post informó que una transcripción de la última conversación entre ambos mostró un tono afectuoso de Biden. “No puedo decirte cuánto te aprecio y por todo lo que has pasado… Todavía te quiero, amigo… eres un buen hombre… te admiro. Hizo falta mucho valor para hacer lo que hiciste”, le dijo.

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Biden también reconstruye la invasión rusa de Ucrania y su esfuerzo para reunir apoyo internacional para Kiev. Viajó en secreto a la capital ucraniana, aunque en el libro critica a Volodymyr Zelenskyy por no haber sido “agradecido”, una expresión similar a los reproches que Trump y JD Vance dirigieron al presidente ucraniano en el Despacho Oval.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy (AP Foto/Efrem Lukatsky)

La retirada estadounidense de Afganistán, después de 20 años de guerra, es presentada como una decisión correcta cuya ejecución tuvo graves fallas. Biden recuerda el impacto de la muerte de 13 militares estadounidenses en un atentado suicida en Kabul.

El expresidente no se detiene en la polémica que surgió cuando las cámaras lo registraron mirando su reloj durante el traslado de los restos en la base aérea de Dover, Delaware. Padres de soldados fallecidos también cuestionaron que hablara más de Beau Biden que de sus propios hijos.

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Dos años después de su salida de la Casa Blanca, el libro aparece mientras los demócratas se reordenan tras una fuerte victoria en las elecciones legislativas y comienzan a surgir aspirantes presidenciales. En noviembre de 2020, poco antes de que Biden derrotara a Trump, el exembajador británico Kim Darroch resumió su impresión sobre él ante New Statesman: “Lo que solíamos decir dentro de la embajada sobre Joe Biden, para ser indiscretos, era que sin duda ya había pasado su mejor momento, y su mejor momento nunca fue gran cosa”.