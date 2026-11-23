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Plautilla Bricci (1616-1705) fue una pintora y arquitecta romana cuya carrera transcurrió en un ámbito profesional reservado casi por completo a los hombres. Formada en el taller de su padre, obtuvo encargos de instituciones religiosas y mecenas de alto rango, diseñó la capilla de San Luis IX en San Luigi dei Francesi y dirigió la construcción de Villa Benedetta, conocida como Il Vascello. Su trayectoria la sitúa entre las primeras mujeres que ejercieron la arquitectura de manera profesional en Italia.

La atención sobre su obra se renovó a partir de estudios recientes y de una restauración prevista para su lienzo Nacimiento de la Virgen, conservado en Santa Maria in Campo Marzio. El proyecto busca recuperar la lectura de la pintura y aportar datos técnicos que ayuden a precisar las condiciones de su encargo y su autoría.

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Bricci nació el 13 de agosto de 1616 en Roma, hija de Giovanni Bricci y Chiara Recupita. Su padre era pintor, músico y dramaturgo; en ese entorno familiar recibió su primera formación. Los registros parroquiales documentan que tuvo siete hermanos, aunque solo tres alcanzaron la edad adulta. Entre ellos estuvo Basilio Bricci, pintor y arquitecto que colaboró con ella en distintos trabajos.

"Madonna con el Niño", fechada hacia 1630 y conservada en la iglesia de Santa Maria in Montesanto

Giovanni Bricci facilitó la inserción de su hija en los círculos artísticos romanos y, según la reconstrucción de los especialistas, pudo haberle permitido asistir a la academia de Cavalier d’Arpino, amigo suyo. También existen referencias a una posible relación formativa con la carmelita y pintora Eufrasia Benedetti della Croce.

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La primera obra conocida de Plautilla Bricci es una Madonna con el Niño, fechada hacia 1630 y conservada en la iglesia de Santa Maria in Montesanto. Una tradición posterior atribuyó la conclusión del rostro de la Virgen a un hecho milagroso, relato que ayudó a consolidar el carácter devocional de la imagen. En 1659 recibió una corona de oro del Capítulo de San Pedro, distinción reservada a representaciones marianas vinculadas con milagros.

Antes de consolidarse como arquitecta, Bricci desarrolló una actividad sostenida como pintora. Los libros de cuentas del cardenal Francesco Barberini registran en 1644 un pago de 30 escudos por dos obras: San Francisco y un ángel y una naturaleza muerta floral. Otros inventarios de la época mencionan puertas decoradas con armas heráldicas realizadas por la artista.

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"Nacimiento de la Virgen" para una capilla lateral de la iglesia de Santa Maria in Campo Marzio

En 1655 figura como pittrice en la Accademia di San Luca, institución romana que admitía mujeres desde principios del siglo XVII. Su nombre volvió a aparecer en los registros de 1671. La participación en la academia le dio presencia en uno de los principales espacios de formación, intercambio y legitimación artística de la ciudad.

Su trayectoria avanzó además mediante la relación con el abad Elpidio Benedetti, agente en Roma del cardenal Jules Mazarino. Benedetti se convirtió en su principal mecenas y le abrió la puerta a encargos de pintura, decoración y arquitectura. Esa protección resultó decisiva para que Bricci accediera a obras de una escala inusual para una mujer de su tiempo.

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Hacia 1660, Bricci pintó Nacimiento de la Virgen para una capilla lateral de la iglesia de Santa Maria in Campo Marzio. La obra presenta a la Virgen recién nacida junto a una partera, mientras santa Ana permanece al fondo. La abadesa del templo era Anna Maria Mazzarino, sobrina del cardenal Mazarino, por lo que los investigadores consideran posible que haya intervenido en el encargo.

"San Luis entre la Historia y la Fe"

Entre 1663 y 1668, Bricci estuvo a cargo del proyecto de Villa Benedetta, residencia de Elpidio Benedetti en las afueras de Roma. El edificio fue conocido como Il Vascello por una configuración exterior que evocaba la forma de una embarcación. De la construcción sobreviven planos y grabados, ya que gran parte fue destruida durante el asedio francés de Roma de 1849.

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La documentación vinculada con la villa atribuye a la artista tareas de diseño y dirección de obra. Benedetti publicó en 1677 una guía del edificio bajo el seudónimo de Matteo Mayer, aunque en ese texto el proyecto se vinculó públicamente con Basilio Bricci. Los contratos, pagos y dibujos que estudiaron los historiadores sostienen la participación central de Plautilla Bricci en la concepción del conjunto.

La villa combinaba áreas residenciales, decoración escultórica, jardines y una gruta artificial en el acceso. El proyecto permitió que Bricci reuniera las disciplinas que había practicado durante su carrera: pintura, diseño ornamental y arquitectura. Los dibujos conservados muestran la distribución de los interiores y las soluciones previstas para distintos niveles del edificio.

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La intervención arquitectónica más accesible de Bricci se encuentra en la iglesia de San Luigi dei Francesi, en Roma. Allí proyectó la capilla de San Luis IX, cuya construcción comenzó en 1670 y concluyó hacia 1680. Además de diseñar el espacio, realizó el retablo San Luis entre la Historia y la Fe.

El lienzo está firmado en el borde inferior derecho con la inscripción “Plautilla Bricci Romana Invenit”. La documentación sobre el encargo es incompleta porque los archivos de la capilla se perdieron en un incendio a comienzos del siglo XIX. La obra quedó ubicada cerca de las pinturas de Caravaggio, que concentran buena parte de las visitas al templo.

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La artista recibió otros encargos religiosos en sus últimos años de actividad. En 1675, los canónigos de San Juan de Letrán le encomendaron una gran pintura curva sobre la Presentación del Sagrado Corazón de Jesús. Ese mismo año elaboró un estandarte procesional con escenas del nacimiento y la decapitación de san Juan Bautista para el Oratorio de San Juan Bautista de Poggio Mirteto, por el que recibió 100 escudos.

Estandarte de la Compañía de la Misericordia representando el “Nacimiento y martirio de San Juan Bautista

Bricci presentó una pintura en una muestra celebrada en San Salvatore in Lauro en 1686. Tras la muerte de Basilio, en 1692, se trasladó al monasterio de Santa Margherita, en Trastévere. Murió el 13 de diciembre de 1705 y fue enterrada junto a su hermano en la basílica de Santa Maria in Trastévere.

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La historiadora del arte Consuelo Lollobrigida publicó en 2017 una monografía dedicada a la artista. Dos años más tarde, la escritora Melania G. Mazzucco editó la novela histórica L’architettrice, inspirada en su vida.

Entre 2021 y 2022, el Palazzo Corsini de Roma presentó la exposición Una rivoluzione silenziosa, Plautilla Bricci, pittrice e architettrice, centrada en su producción y en los documentos que permitieron reconstruir su carrera.