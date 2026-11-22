Arte, ciencia y vigilancia en Buenos Aires: 24 artistas de 8 provincias desafían a la inteligencia artificial con sus cuerpos

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Presente Continuo inaugurará seis obras colectivas el jueves 26 de noviembre a las 19:00 en Planta Inclán, en CABA, como cierre de un año de formación interdisciplinaria que reunió a 24 participantes de ocho distritos argentinos para explorar los vínculos entre arte, ciencia y tecnología. La exposición permanecerá abierta hasta el domingo 29 de noviembre en Inclán 2661.

Los participantes provienen de Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires. Sus proyectos abordan transformaciones tecnológicas contemporáneas, conflictos territoriales, sistemas de vigilancia y crisis ecológica mediante instalaciones, dispositivos móviles y experiencias inmersivas.

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El programa federal está dirigido a artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos. Fundación Bunge y Born y Fundación Williams lo organizan en alianza con el Centro Cultural de España en Buenos Aires, con el acompañamiento de Fundación Andreani y Finnegans Impacto.

La instalación Niveles de opacidad investiga estrategias corporales frente a sistemas de visión computacional basados en inteligencia artificial. Roma Blanco, Juan Ignacio Cabruja, Andrés Di Martino y Lourdes Rivadeneyra proponen una situación experimental en la que el público puede observar y alterar las traducciones digitales de sus propios cuerpos.

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El programa federal está dirigido a artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos

El punto de partida es un relevamiento de cámaras de seguridad realizado por Amnistía Internacional Argentina en un perímetro de ocho cuadras alrededor del Congreso Nacional. La pieza busca ensayar tecnologías de resistencia dentro de un entorno urbano marcado por la vigilancia, con comportamientos individuales y colectivos que excedan la lógica predictiva de las máquinas.

Hipertejido, de Javier Bustos, Sofía Desuque, Iván Ferrero y Victoria Pastrana, construye un espacio de inhibición visual y sonora a partir de dispositivos móviles, modulares y autoportantes. Los elementos funcionan como filtros y modifican los recorridos mediante zonas de pasaje, interrupción, resonancia, ocultamiento y encuentro.

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La propuesta busca desacelerar la percepción para volver perceptibles aspectos que suelen quedar relegados: la distancia entre los cuerpos, los sonidos del desplazamiento, la respiración, la reverberación, las sombras y las relaciones de proximidad. La disposición variable de los dispositivos convierte el espacio en una experiencia de orientación incierta.

El barrio de Parque Patricios es el territorio elegido por Anverso, una instalación transmedial y laboratorio performático en desarrollo permanente. Cecilia Lis García, Damián Monti Falicoff y Sebastián Seifert, junto con la curadora Tania Puente, cruzan artes mediales, archivo, curaduría crítica y performance.

Planta Inclán

El proyecto funciona como una exploración anarqueológica, una perspectiva que cuestiona las formas tradicionales de construir la historia. Su primer capítulo busca escanear las dimensiones históricas, sociales, políticas, culturales y ambientales del barrio porteño, atravesado en las últimas décadas por procesos de transformación vinculados al uso de la naturaleza como agente civilizatorio.

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Entre los cielos y los suelos, de Ana Laura Cantera, Belén Céspedes, Santiago Fernández e Iván Rivelli, presenta dispositivos móviles para explorar el territorio desde la percepción. La obra se inspira en los gabinetes de curiosidades, antiguas habitaciones donde los reyes reunían objetos exóticos para reflexionar sobre la diversidad del mundo.

Sus registros permanecen abiertos a la mutación, la contaminación y la coexistencia. El recorrido incorpora materialidades, sonidos, señales electromagnéticas, olores e imágenes para ampliar la atención sobre fenómenos que suelen quedar fuera de los sistemas convencionales de observación y conservación.

La supervivencia de organismos vivos ante condiciones extremas guía Dormancia. Posibilidades de una existencia, una investigación de Alfio Demestre, Carla Pucci, Gonzalo Maciel y Celeste Martínez Aburrá. La obra se concentra en la dormancia, un estado adaptativo en el que se detiene el crecimiento y disminuye la actividad metabólica hasta que el entorno vuelve a ser favorable para la vida.

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La instalación permanece activa y en movimiento cuando no hay observadores. Cuando detecta la proximidad de una persona, queda inmóvil como una forma de repliegue defensivo: la presencia humana modifica el comportamiento de la pieza y condiciona el acceso a su actividad.

La adaptación ante contingencias ambientales también atraviesa Arquitectura de la contingencia, de Adriana Baldani, Juan Desteract, Natalia Rizzo y Augustín Rodríguez. La instalación inmersiva se organiza alrededor de un habitáculo que reproduce las estrategias de endurecimiento y protección dérmica de los gliptodontes, mamíferos acorazados ya extinguidos.

Un mecanismo neumático representa un proceso de mecanotransducción, mediante el cual las células transforman estímulos mecánicos en respuestas biológicas. La narración de la obra imagina un hallazgo en el estuario de Bahía Blanca: pescadores capturan un cangrejo ermitaño que habita una estructura híbrida entre un fósil y un envase plástico tubular.

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Nicolás Kisic, uno de los referentes internacionales que pasó por el programa

Esa criatura sería resultado de una metamorfosis de subsistencia provocada por los residuos plásticos que sobrepueblan el planeta. La pieza vincula la protección biológica de especies desaparecidas con formas hipotéticas de vida adaptadas a un ambiente transformado por desechos.

Durante el primer año, los becarios participan de instancias de formación y producción junto a referentes internacionales. En 2026, el programa contó con Nicolas Kisic Aguirre, de Perú y Estados Unidos; Tania Candiani, de México; y Solimán Lopez, de España.

El segundo año ofrece residencias de trabajo en instituciones asociadas de la región: la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil; la Universidad del Valle, en Colombia; y la Universidad de los Andes, también en Colombia.

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