Rosa Montero, pura vida. Desde México, habló con Infobae de su pasión por un personaje que apareció de manera imprevista. (Isabel Wagemann)

Guardar

No puede tener más energía, no puede ser más verborrágica, no puede irradiar más vida para todos lados Rosa Montero. La escritora española se dispone a hablar con Infobae cuando apenas ha dejado las valijas en su hotel en la Ciudad de México, después de 12 horas de vuelo y con 7 horas de diferencia horaria. Sin embargo, acá está, lista para hablar de Un día en la vida de Clarita, la novela que acaba de publicar y que ya figura entre los libros más vendidos. Y le espera una más que intensa actividad en el país al que acaba de llegar.

Entonces, a los 75 años Rosa Montero -autora de la saga de la androide Bruna Husky y de títulos como La ridícula idea de no volver a verte, La hija del caníbal, Historia del Rey Transparente y El peligro de estar cuerda- no puede ser más distinta de Clarita, el personaje que la tiene encandilada. Porque Clarita es empleada de banco, tiene una vida planificadamente rutinaria en cada detalle, sufre el maltrato hasta de sus compañeros en el trabajo y cuando empieza la novela se está por jubilar. Le queda un largo día con casi nada que hacer y dudando sobre si es peor que le hagan una de esas despedidas convencionales -para brindar con los que le hicieron bullying durante años- o que la dejen irse como si nunca hubiera estado allí. Eso es lo que nos espera al arrancar la lectura. Pero van a pasar cosas...

PUBLICIDAD

Montero, dijimos, cree que encontró un punto importante con Clarita. Que va a mostrar -como lo hizo en El peligro de estar cuerda- que no hay gente “normal”. Pero que igual se paga un precio por parecer diferente. Y que tenemos -los humanos- una tremenda capacidad para levantarnos cuando hemos caído y salir adelante. Hay algo de fuerza y de optimismo en esta novela, que se lee de un tirón y se termina con un buen gusto en la boca.

—Algo cambia de golpe en Clarita, por momentos me pareció como esas películas en que personajes poco centrales, grises, terminan siendo héroes. Me pareció una apuesta al deseo, más allá de la verosimilitud. Una persona así real, ¿podría hacer todo eso? Qué importa.

PUBLICIDAD

—Yo creo que sí podría, yo me la creo. Ella apareció y me obligó a escribir sobre ella, me obligó a dejar el libro que estaba haciendo. Yo no sabía ni quién era, como digo al final del libro, ni qué le pasaba en ese último día. Y cuando se mete en ese lío, pues la verdad es que fue muy inquietante escribirla. Pensé que no íbamos a poder salir de ahí y que iba a tener que tirar todo ese trabajo porque no iba a conseguir creérmelo. Todo dentro del registro de verosimilitud: verosímil es Pinocho y no hay niños de madera.

La trama de la novela sigue a una empleada de banco que afronta el acoso laboral de sus compañeros en su última jornada previa a la jubilación.

—¿Por qué se te impuso este personaje?

—Pues, cuando empiezas a hablar con la prensa es cuando empiezas a saber lo que has hecho, porque como escribes en la oscuridad y es algo que nace del inconsciente, realmente no sabes lo que estás haciendo. Yo creo que estaba y estoy muy preocupada, muy angustiada con el mundo que vivimos, que cada día es más negro, más oscuro y más terrorífico. Y creo que necesitaba contarme una historia que me demostrara algo que sé: que el ser humano tiene una capacidad increíble para volver a ponerse en pie cuando ha sido derribado y casi destruido. Que tiene, que tenemos, una capacidad increíble para reinventarnos, para recomenzar cuando parece que todo acaba. Entonces apareció ella y fue como una promesa de esa especie de futuro. En un momento en el que parece que no tenemos ningún futuro. La verdad es que parece que el mundo se acaba.

PUBLICIDAD

—¿Sí? ¿Se acaba?

—Al principio de su último libro, Koljós, Emmanuel Carrère dice algo como: “Pertenezco a ese grupo cada vez más numeroso de personas que creemos que estamos viviendo una crisis histórica, inigualable, incomparable con nada”. Que en el mejor de los casos nos va a llevar al fin de nuestra civilización y en el peor, al de nuestra especie. Y yo lo siento así también. Vivimos un tiempo tremendamente crepuscular. Entonces, necesitaba contarme que sí que puede haber un mañana

—¿Este tiempo es peor que otros?

—No hay ninguna comparación. El homo sapiens lleva 300.000 años en el planeta y sólo en los últimos 80 años nos hemos puesto tres veces en riesgo de extinción como especie, por nuestro mal uso de las tecnologías. Estamos en riesgo de extinción.

PUBLICIDAD

—¿Cuáles fueron esas tres veces?

—Por las bombas atómicas, calentamiento global e inteligencia artificial... en 80 míseros años todo eso.. si insistimos, lo vamos a conseguir. Pero yo quiero creer en esa capacidad del ser humano para hacer lo posible cuando todo parecía imposible.

El personaje central experimenta una transformación personal que la autora definió como una venganza compasiva frente a un historial de maltrato.

—Es interesante que para llevar adelante esa idea de resurrección tu personaje sea una señora gris, metódica, aburrida, que se está por jubilar.

—Bueno, a mí me parece deliciosa, yo la amo. No me parece ni aburrida ni nada, me parece brillante, es superdotada, es maravillosa. Pero es una persona a quien han machacado toda la vida solamente porque no se adapta a la norma, a la normativa, al pequeñísimo molde de lo normal. Nos engañan diciendo que la normalidad es sinónimo de lo más habitual, de lo que hace la gente, pero es mentira, viene de lo normativo y no es más que un molde obligatorio de comportamiento e, incluso, de pensamiento. Esa normalidad no representa verdaderamente a nadie. En la Universidad de Yale en 2015 hicieron un estudio y concluyeron que la normalidad no existe, que lo que llamamos “normalidad” no es más que la media estadística en el amplísimo marco de diversísimas respuestas que los seres humanos le dan a un hecho concreto. De manera que no debe haber ni una sola persona en el mundo que atine con esa media estadística en todos sus parámetros. Todos somos divergentes, en una cosa u otra, unos más divergentes que otros, pero todos somos divergentes.

PUBLICIDAD

—Mmm.

—Lo normal, en el sentido de lo más habitual, es ser raro en una amplísima gama de rarezas. Pero lo que pasa es que desde muy pequeños desarrollamos unas estrategias defensivas tremendas para que no se nos note nuestra divergencia, porque al niño que se le nota que es distinto de ese molde lo atizan, que es lo que le ha pasado a Clarita. Entonces, aunque en la novela hay una elipsis total del pasado, sabemos que ha sido maltratada desde niña, que sufre maltrato todo el rato y vemos que está sufriendo acoso laboral. Y, por cierto, el acoso laboral es un elefante en la habitación, porque nadie habla de él y es supersupercomún. Micro y macro humillaciones que destruyen a la gente, solamente por el hecho de que es distinta. A mí, ella no me parece ni aburrida, ni gris, ni nada. Ella se ha hecho una vida muy pequeñita, como hace el niño maltratado, para que no la vean. Pero no porque ella sea gris y aburrida, los grises aburridos e infumables e impresentables son los que la rodean. Ella no, ella a mí me parece maravillosa.

PUBLICIDAD

—A mí me pareció que Clarita lleva adelante una reivindicación de la posibilidad de no ser “cool”, de no ser tan refulgente, fashion, toda esa cosa que agota.

—No lo sé, yo no vivo eso, debo de ser muy mayor, estoy en otro registro del mundo. Por eso, como no lo veo y no lo sufro, pues verdaderamente no lo he hecho contra eso. Lo he hecho porque me parece una persona humanísima desde la punta de su último cabello hasta los pies. Y me parece que representa a tanta gente... Desde que ha salido la novela muchísima gente me ha dicho que se identifica con Clarita, cosa que te juro que me ha sorprendido, porque entre ellos hay muchísima gente joven.

PUBLICIDAD

La escritora comparó su proceso de creación con el método de Gustave Flaubert porque trabaja con personajes distantes de su propia biografía. (EFE/Carlos Ortega)

—¿Por qué se identifican?

—Yo creo que es por porque es simplemente humana, persona normal y porque ha sufrido, porque la vida es áspera y estamos muy sometidos al maltrato de gentuza que tiene poder y que abusa de él. Creo que, además, se sienten vengados por ella de alguna manera. Porque esta es, también, la historia de una venganza, de una venganza compasiva, por otro lado.

—¿Cómo sería una venganza compasiva?

—Clarita siempre tuvo dentro a esa otra Clarita que va a salir de repente. Pero la humillación te destruye realmente, porque somos animales sociales y nuestra identidad depende de cómo nos vemos reflejados en los ojos de quienes nos rodean. Y si te están mirando con ese desprecio... pues terminas creyéndotelo, interiorizándolo. Entonces, a mí me encanta que Clarita, cuando empieza a resurgir, habla en plural mayestático. Y dice: “Bueno, ¿y cómo somos?” Y decide: “Somos buenas personas”. Es una venganza compasiva porque podría haber terminado siendo como Carrie, pero a pesar de todo, ella es una buena persona.

PUBLICIDAD

—¿Por qué se llama Clarita?

—No lo sé, vino con el nombre, pero vamos, le pega increíblemente. Es Clarita porque es clarísima. Y es del club de las itas, porque con 65 años la siguen llamando con un diminutivo... Pobrecita mía. Si se lo hubiera tenido que buscar, creo que no le hubiera podido encontrar un nombre mejor.

—Es el inconsciente, que estaba trabajando mucho.

—El inconsciente trabaja todo el rato y es el que escribe. Tú lo que haces es adecuar esa idea a lo real. La artesanía la vas aprendiendo, a escribir se aprende escribiendo. Pero el remolino sale del inconsciente y tú no lo controlas nada. Como decía Julio Ramón Ribeyro: “Una novela madura exige la muerte del autor”, que es una muerte metafórica y es destruir el yo consciente, cegarlo, que no intervenga y dejarte atravesar por la historia.

—Es una novela con humor. ¿Te divertiste?

—Me divertía en partes. Hay escenas en las que las escribía a carcajadas, pero en parte lo pasé mal por eso que te decía, porque durante bastante rato no sabía lo que estaba haciendo y no sabía si realmente lo iba a tirar, francamente. Ya he tirado dos novelas, con dos años y pico de trabajo en cada una.

—Clarita tiene un bolígrafo al que llama con un nombre de varón... ¿es el único varón con el que se relaciona?

—No tiene muchos hombres y no creo que los tenga, pero bueno, no hace falta tener hombres para ser feliz. Está claro que ella ha tenido a Clemente, que no es nada clemente y que evidentemente la ha maltratado. Yo pienso que su padre también era un maltratador, por los pequeños indicios que deja la novela. Pero bueno, ha tenido una pareja que ha sido un maltratador y del que se ha salvado, no sabemos cómo, pero que la llevó hasta a intentar suicidarse. O sea, tiene un pasado. Como ella dice, hay 35 años de los que no quiere hablar. Todavía hay vidas peores que la del banco.

—Varias veces vi la tapa y me pareció que el personaje que se eras vos.

—Es preciosa la portada. Lo único que me parece es que a Clarita la han sacado demasiado mona y demasiado joven, pero bueno, vale. Y a lo lejos, así de por el pelo y tal, tiene un cierto parecido conmigo. Pero no tiene nada que ver conmigo Clarita.

—No, de lo que se ve, no. Pero no se sabe la imagen que cada uno tiene por dentro...

-No, pero no tiene nada que ver en nada. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando aparecen los personajes que yo escribo, que son normalmente muy lejanos a mí, los termino viviendo totalmente, eso es lo bonito, ¿no?

—¿Como si fueras una médium?

—No, como una médium no, lo terminas viviendo. Siempre digo que la novela es la autorización de la esquizofrenia. A los personajes los terminas viviendo porque entras dentro de sus vidas y empiezas a vivirlas. Si nos atenemos a la distancia con lo narrado, hay dos vías principales de, de los autores. Unos parten de su propia biografía, de su realidad, y la distancian tanto que terminan convirtiéndola en lo universal: sería el caso de Marcel Proust, por ejemplo, o el de Joseph Conrad, pensá que El corazón de las tinieblas, que es una novela tan tremendamente literaria, en realidad cuenta punto por punto lo que pasó Conrad en el Congo belga, pero hoy nos parece un invento. Y hay otros autores que parten de todo lo contrario, de personajes que no tienen nada que ver con ellos, que desconocen, de hecho, que incluso les parecen extravagantes, y terminan viviéndolos tan de adentro que vuelven a alcanzar la universalidad. Porque si te acercas a lo lejano es porque has profundizado y, al profundizar, muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos. Un ejemplo de esto sería Flaubert y Madame Bovary. Cuando estaba escribiendo esa novela, Flaubert le mandaba cartas a su amante, y le decía: “No sé por qué me he puesto a hablar de estos burgueses de mierda. Ni los entiendo ni me gustan, me aburren y es una estupidez”. Y al final, pues ya se sabe que no dijo eso de “Ma-Madame Bovary c’est moi”, pero seguro que lo pensó y lo sintió. Yo soy del segundo tipo, voy a personajes que están muy lejos de mí, pero me vivo dentro de ellos, claro.. Por ejemplo, con mis personajes masculinos he aprendido muchísimo más de los hombres que viviendo con, con ellos.

Rosa Montero disfruta de la forma actual de llegar a grande y no quiere ser una viejita que pasee a sus nietos. (EFE/Francisco Guasco)

—¿Y te vas a jubilar un día?

—Nunca, jamás. Otra cosa que en la que tampoco nos parecemos con Clarita.

—¿Los escritores se jubilan?

—Hombre, sí, hay escritores que se jubilan, los jubila la musa. Por ejemplo, mi gran maestra, la maravillosa Ursula K. Le Guin, a los 80 dejó de escribir, se murió con 88. Yo hablaba con ella, nos escribíamos y, y cuando la fui a ver, le decía: “Pero mujer, ¿por qué no intentas hacer de esto y tal?” Y ella: “Pues no, se ha ido, eso se ha ido, se ha ido”. Ese horror se, espero que no me pase.

—También pensé si eso de que “los 70 son los nuevos 50” no es un poco agobiante, si no vamos a terminar extrañando ser de 70 tranquilos como nuestros abuelos.

—Antes llegaban a la jubilación a los 65, en muy mala salud. Llegaban hechos un asco y paseaban un poquito y se morían a los 70. A mí me parece de puta madre que se llegue a los 70 con buena salud y que se pueda seguir haciendo viajes a no sé dónde y tal. Yo no tengo ninguna gana de ser la viejecita que pasea con los nietos. Entre otras cosas, no tengo ni nietos. Yo creo que conquistar salud y edad, como la vida es tan bella, es fenomenal.

—¿Cómo va a ser el día siguiente de Clarita?

—Ah, yo lo sé: maravilloso. Va a seguir teniendo sus manías, evidentemente, pero al día siguiente va a salir de su casa y en vez de estar viendo esos cielos tan pequeños, se va a dar un paseo y va a ver un cielo más grande, quizás se arriesgue a algo tan tremendo como no cenar lo que tiene apuntado para ese día e incluso hacer otra cosa. Y desde luego estoy convencida de que va a terminar yéndose de viaje con Yolanda. Se va a atrever a ser amiga de Yolanda fuera del banco y se va a ir con ella a Alicante, y van a quemar Alicante. Y van a ser superfelices.