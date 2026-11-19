Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

El término sendos significa ‘uno para cada uno’ (no ‘ambos’ ni ‘dos’), va antepuesto a un sustantivo plural y no lleva determinante («Los tres equipos consiguieron sendas victorias», no «… las sendas victorias»).

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Sin embargo, es bastante habitual encontrar ejemplos como estos en los medios: «El Huesca se reencuentra con la victoria con sendos goles de penalti», «Nigrán ofrece sendos talleres de cocina de Navidad para niños» o «Más de 5000 personas han participado en sendos encierros».

De acuerdo con la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , sendos (acabado en s ) es un cuantificador distributivo que siempre antecede a un sustantivo plural y significa ‘uno (a o para) cada una de las personas o cosas que se mencionan’ . Toma su referencia de una expresión plural que aparezca en su entorno, antes o después. Por ejemplo, la oración «Visitaron tres casas con sendos jardines» expresa que cada una de las tres casas (el referente plural de sendos ) tenía un jardín, por lo que en total hay tres jardines. Como se ve, no es necesario que los elementos a los que alude sendos sean siempre dos .

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De este modo, la obra antes mencionada indica que no es apropiado utilizar esta palabra como equivalente de ambos o de dos .

En consecuencia, en los titulares del principio, en los que se quiere decir que hubo dos goles, dos talleres y dos encierros, respectivamente, lo indicado habría sido «El Huesca se reencuentra con la victoria con dos goles de penalti», «Nigrán ofrece dos talleres de cocina de Navidad para niños» y «Más de 5000 personas han participado en ambos encierros».

Igualmente, por el propio sentido de sendos (‘uno para/en/de/a cada uno’), no es adecuado combinarlo con cada uno , como se hace en este ejemplo: «Los incrementos salariales serán de un 4 % para este 2026 y de sendos 3 % para cada uno de los años que restan de vigencia del convenio», en lugar de simplemente «… y de un 3 % para cada uno de los años…».

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Además, el Diccionario panhispánico de dudas señala que sendos se emplea sin artículo (u otro determinante): sendos jardines , no los sendos jardines . Por tanto, en una frase como «El vuelo partirá el lunes por la mañana tras los sendos entrenamientos de las plantillas», habría sido recomendable escribir, por ejemplo, «… los respectivos entrenamientos de las plantillas».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.