Lucia Caminos y Jason Duval son cómplices en Grand Theft Auto VI, cuya acción se desarrolla en una Florida ficticia (Rockstar Games)

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Los protagonistas románticos de Grand Theft Auto VI, la vivaz Lucia Caminos y el chico de campo de voz ronca Jason Duval, pueden darse la mano con solo pulsar un botón.

La indicación aparece mientras caminas por una concurrida calle del centro, antes de hacer ejercicio en el gimnasio o después de ponerte un pasamontañas para robar un camión blindado. Esta simple interacción, quizás más que cualquiera de las innumerables cosas que puedes hacer en esta inmensa experiencia, distingue al último GTA de los anteriores . Este es un juego sobre el amor y las relaciones, sus alegrías y desamores, y el esfuerzo necesario para que tengan éxito.

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La sorprendente profundidad con la que se exploran estos temas crea una experiencia memorable y entrañable en Grand Theft Auto VI, que en gran medida cumple con las altísimas expectativas al invertir la reputación de destrucción de la serie. La historia, de 70 horas de duración, narra las aventuras de Lucia y Jason en una recreación geográficamente condensada del sur de Florida. El primer capítulo transcurre en la versión del juego de los Cayos de Florida, y la pareja también visitará versiones de los Everglades, la costa del Golfo y los parques nacionales del norte antes de llegar finalmente a Vice City, la ostentosa réplica de Miami.

Las primeras horas de Grand Theft Auto VI contienen momentos mágicos e ingeniosos en la versión del juego de los Cayos de Florida, los Everglades y la costa del Golfo (Rockstar Games)

Al principio, los acontecimientos se desarrollan lentamente, ya que la pareja comienza por separado. Lucia está encarcelada por hurto menor y Jason vaga por los Cayos, realizando pequeños trabajos de narcotráfico y jugando a videojuegos sorprendentemente elaborados con su amigo, un auténtico vagabundo. Pero incluso en estas primeras horas, hay momentos mágicos e ingeniosos de interacción que evidencian la singularidad del núcleo romántico del juego.

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En lugar de hacer trompos en medio de las intersecciones o pelearse a puñetazos con los transeúntes, Jason puede optar por arreglar su destartalado apartamento de soltero para la inminente liberación de Lucia. Hay numerosas tareas en la casa, como colocar paneles de yeso, pintar y arreglar el tejado, que consumen el tiempo del jugador y los recursos del personaje en el juego, pero que apuntan a un objetivo productivo y satisfactorio: una mejor relación.

Esto refleja la madurez de una saga que, por lo general, solo había contado historias de hombres que perseguían egocéntricamente su propio éxito. Aquí, tanto si controlas a Jason como, eventualmente, a Lucia, gran parte de lo que puedes hacer —aparte de las actividades habituales en GTA, como robar coches y atracar bancos— consiste en cuidar y cultivar a tu pareja.

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En Todo sobre el amor, bell hooks argumenta que “todos amaríamos mejor si usáramos el amor como verbo” en lugar de como sustantivo. En nuestras relaciones amorosas, escribe, “debemos elegir fomentar el crecimiento”. Esta idea se materializa en la interactividad romántica de Grand Theft Auto VI, donde los jugadores deben elegir activamente la cercanía y la intimidad.

Una persona sostiene una caja del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) que contiene un código de descarga para PlayStation 5 en Multi-Vest Video Games, antes del lanzamiento del título, en North Miami Beach, Florida, EE. UU., el 17 de noviembre de 2026 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Es perfectamente posible jugar por separado de tu compañero virtual, y hay muchas actividades, como rescatar a la amiga de Lucia de una secta de yoga e ir de caza con el compañero de Jason, que solo se pueden realizar individualmente. Sin embargo, la mayoría de las veces, prefiero pasar el día con mi compañero, cuya presencia enriquece la mayoría de las actividades. Pueden tener conversaciones divertidas mientras conducís, abrazarse, darse un beso rápido, tener citas, bailar y entrenar juntos en el gimnasio. Todas estas son acciones que el jugador debe elegir realizar. Jugar como en los GTA del pasado, priorizando la violencia y el caos y actuando de forma nihilista en solitario, perjudica la relación y puede llegar a destruirla.

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Elegir el romance es la parte fácil, gracias a la química y la profundidad de los personajes principales. La relación de Lucia y Jason se fortalece y se convierte en un apoyo constante. Esto también se refleja en las misiones de la historia, ya que tus personajes toman decisiones predefinidas que reflejan cómo te comportaste con el otro en los momentos de inactividad.

Pero el mundo ejerce presión sobre la relación. Grand Theft Auto VI es un juego denso y lleno de conflictos: sus policías son más despiadados y mucho más astutos que antes, enviando perros para rastrearte mientras te escondes en un callejón sin salida, o ordenando a un helicóptero que vigile tu descripción o la pintura de tu coche. La narrativa no se centra tanto en el ascenso social como en la desesperación y la supervivencia, y en la tensión de aliarse con aliados poco fiables.

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Una amplia variedad de arquetipos cómicos pueblan las misiones con guion y las viñetas que se pueden descubrir en el juego (Rockstar Games)

Incluso en lo que respecta a la conducción, la esencia de la saga, esta fricción es evidente. La idea de obedecer las leyes de tránsito y respetar el límite de velocidad siempre pareció una conducta atípica en los juegos anteriores, pero circular a toda velocidad por las autopistas y saltarse los semáforos en rojo es notablemente más arriesgado en Grand Theft Auto VI. Si bien algunos de mis momentos favoritos han sido recorrer las calles a toda velocidad con patrulleros pisándome los talones, también recuerdo con frecuencia chocar contra el paragolpe de un coche que se incorporaba a la vía, perder el control y volcar. Los accidentes automovilísticos son serios aquí, poniendo en entredicho la idea de una huida limpia con bolsas llenas de billetes marcados y joyas robadas.

Adquirir estos bienes robados es una de las actividades repetibles más interesantes del juego. Las joyerías y las casas de empeño son objetivos frecuentes para los atracos, pero el dinero de verdad, y el riesgo, está en los bancos. Entrar por la puerta principal a punta de pistola es una solución rápida. Otra opción es colarse por la puerta trasera, neutralizar discretamente a los guardias, borrar las grabaciones de seguridad y forzar las cajas fuertes más grandes. Sin embargo, inevitablemente, alguien oirá algo y la escena se convertirá en un caos. Será una carrera contrarreloj para recoger todo el dinero que puedas llevar, correr de vuelta a tu vehículo y huir a toda velocidad de la policía que se acerca.

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El mundo de Grand Theft Auto VI es un lugar bullicioso, repleto de la particular visión de Rockstar sobre la cultura estadounidense. Las conversaciones entre desconocidos se escuchan con facilidad. El viaje de Jason y Lucia los lleva a través de entornos radicalmente diferentes y les presenta una amplia variedad de arquetipos cómicos. Hay jubilados bronceados en scooters eléctricos, motociclistas vestidos de cuero, bailarinas exóticas de poca monta y más de un narcotraficante consumiendo su propia droga.

Carteles de Grand Theft Auto VI en Londres (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Muchos de estos personajes se presentan a través de misiones predefinidas, pero se pueden encontrar muchísimos otros simplemente paseando. Estaba robando una furgoneta cuando una mujer se me acercó y me ofreció malos consejos a cambio de dinero. En otra ocasión, me detuve en un paso elevado de la autopista para evitar que un vlogger cayera al vacío mientras practicaba parkour. Escenas como estas están por todas partes, haciendo que el mundo se sienta vivo y lleno de vida.

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El ritmo frenético del mundo del juego alcanza su punto máximo en Vice City. Eché de menos el ritmo más pausado y tranquilo de los pueblos pequeños. Desaparecieron esos momentos de calma y reflexión en los que Jason podía disfrutar de la pesca, jugar al billar en el bar o ayudar a su vecino a comprar licor. Vice City ofrece una cantidad abrumadora de cosas y llena el mapa de iconos y actividades.

Cuando las cosas vuelven a la normalidad, es un alivio. La historia principal rara vez decae, pero hay muchas actividades secundarias para entretenerse. Las misiones específicas de Lucia son una delicia. Puede ayudar a su madre a vender casas en ruinas mientras soporta comentarios sarcásticos sobre su físico con los que muchas se sentirán identificadas. También hay una trama memorable en la que rescata a una amiga de una estafa piramidal. Simplemente moverse por el mundo como ella es un placer. Es segura de sí misma y encantadora, pero no duda en reaccionar cuando la situación lo requiere. Sus atuendos y peinados son originales, lo que la convierte en un contrapunto brillante a la personalidad insípida de Jason.

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El arte del juego se aprecia mejor en su dúo al estilo de Bonnie y Clyde

En vista del grupo de misántropos antipáticos del juego anterior, es una grata sorpresa jugar una versión de GTA con personajes cuya existencia no se reduce a una broma pueril. Sin embargo, esto no está garantizado a pesar de la amplitud y el alcance del juego, su gigantesco presupuesto y un equipo de trabajo a menudo llevado al límite . GTA siempre ha representado una especie de cumbre en la producción de videojuegos.

Pero donde más se nota la inversión no es en los intrincados paisajes urbanos ni en las misiones, generalmente grandilocuentes, que se inspiran libremente en décadas de películas de crimen al estilo de Michael Mann, Scorsese y Michael Bay. Todo está realizado de forma impresionante y renderizado con gran destreza tecnológica, pero no es nada que no hayamos visto antes. En cambio, el arte del juego se aprecia mejor en su dúo al estilo de Bonnie y Clyde.

A mitad del juego, Lucia y Jason dan un paseo por la playa de arena blanca de su hotel. Como era de esperar, se toman de la mano. Las olas espumosas acarician sus pies con un realismo asombroso. Arriba no hay solo un cielo artificial, sino nubes esponjosas que flotan en un espacio volumétrico. Aquí no hay nada que hacer. Los tiroteos, las persecuciones de coches y las payasadas de gánsteres pueden esperar. Son distracciones del verdadero logro del juego: la merecida satisfacción de un vínculo humano auténtico.

Fuente: The New York Times