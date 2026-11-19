La obra que fue subastada en un precio récord

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La obra Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh, alcanzó el 18 de noviembre en Nueva York el precio de USD 190,4 millones en una subasta de Sotheby’s, una cifra récord para el artista neerlandés. El cuadro había permanecido fuera de la vista pública durante más de medio siglo, desde que la familia argentina Blaquier-Arrieta lo compró en 1975.

El óleo, pintado en mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, Francia, mide 70 por 58 centímetros y pertenece al último período de producción del artista. Van Gogh lo realizó pocas semanas antes de morir, luego de dejar el sanatorio de Saint-Rémy y establecerse en esa localidad próxima a París.

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La venta tuvo lugar después de un acuerdo entre los actuales propietarios y los descendientes de Samuel Fischer, un editor judeoalemán que había tenido el cuadro en su colección. Los términos del entendimiento no fueron divulgados. La casa de subastas indicó que la pieza se ofrecía conforme a ese pacto, tras reconocer la compleja historia de la obra durante el período nazi.

El cuadro pasó por la familia Fischer antes de salir de Europa en 1936

La procedencia documentada por Sotheby’s sitúa el origen de la obra en la familia de Van Gogh. Tras la muerte del pintor, pasó a su hermano Theo y luego a Johanna van Gogh-Bonger y Vincent Willem van Gogh, viuda e hijo de Theo.

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En 1905 fue adquirida por el comerciante de arte Paul Cassirer, en Berlín. Al año siguiente pasó al príncipe Alexandre Berthier de Wagram y, después de circular por galerías de París, fue comprada en 1909 por Samuel Fischer, fundador de la editorial S. Fischer Verlag. Tras la muerte del editor, en 1934, la obra quedó en manos de su viuda, Hedwig Fischer.

El lienzo había sido depositado en la galería de Cassirer en Ámsterdam por Gottfried Bermann Fischer, yerno de Samuel Fischer, entre 1932 y 1933. En 1936, Henriette y Marcel Kapferer lo compraron a través de esa firma. Los herederos de Fischer sostuvieron que aquella operación había ocurrido bajo las presiones económicas y políticas de la persecución nazi contra la familia judía.

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El reclamo se hizo público pocos días antes de la subasta. Los descendientes solicitaron que el lote fuera retirado, mientras que Sotheby’s afirmó que la transacción se había realizado fuera de la Alemania nazi y a un valor de mercado. Finalmente, la familia Fischer y los Blaquier-Arrieta alcanzaron una solución privada que permitió realizar la venta.

Sotheby's/Handout via REUTERS.

De Nueva York a Buenos Aires, el recorrido que terminó en la colección Blaquier-Arrieta

Luego de su salida de Europa, Castaños en flor fue consignado a Wildenstein & Co. en Nueva York. En 1945 lo adquirieron George “Buddy” Gard DeSylva y Marie DeSylva, y hacia 1953 pasó a Harriet Harris-Jonas. Tras la muerte de esta última, la obra volvió a Wildenstein & Co.

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La familia Blaquier-Arrieta compró el cuadro en 1975, según la ficha de procedencia publicada por Sotheby’s. Desde entonces permaneció en Argentina y no se exhibió públicamente durante décadas. La casa de subastas lo presentó nuevamente este año como la pieza central de un conjunto de 12 pinturas impresionistas, postimpresionistas y fauvistas de la colección familiar.

Además del Van Gogh, el grupo incluyó trabajos de Paul Cézanne, Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro y Pierre-Auguste Renoir. Antes de la venta, Sotheby’s estimaba que el conjunto podía alcanzar cerca de USD 450 millones.

A person looks at Vincent van Gogh’s "Chataigniers en fleurs" during a media preview ahead of its auction in New York, at Sotheby's Modern & Contemporary Auctions in New York, US, November 6, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Nelly Arrieta y Carlos Pedro Blaquier reunieron una de las grandes colecciones privadas argentinas

La colección fue formada por María Elena “Nelly” Arrieta de Blaquier y su esposo, Carlos Pedro Blaquier, durante varias décadas. Nelly Arrieta, fallecida en 2020, era heredera de la empresa agroindustrial Ledesma y desarrolló una actividad sostenida como coleccionista y mecenas.

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Presidió entre 1977 y 2011 la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y luego fue su presidenta honoraria. También integró espacios de apoyo a instituciones culturales argentinas e internacionales, entre ellas el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Orsay de París.

Carlos Pedro Blaquier, fallecido en 2023 a los 95 años, fue empresario y presidió Ledesma entre 1970 y 2013. La pareja tuvo cinco hijos, quienes consignaron las obras ofrecidas en Sotheby’s. El acervo familiar también incluyó platería francesa e inglesa, mobiliario europeo y arte latinoamericano.

La venta de Castaños en flor superó el récord previo de Van Gogh en una subasta y se ubicó entre los precios más altos obtenidos por una obra de arte en Sotheby’s.

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