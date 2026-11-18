El Collins English Dictionary designó a mogging como su palabra del año 2026 tras registrar un incremento del 210 % en su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Collins English Dictionary eligió “mogging” como su palabra del año 2026, tras registrar un aumento del 210 % en su uso a lo largo del año. Pero la dinámica que describe —hombres que buscan superar y eclipsar a otros para afirmar su dominio— tiene raíces que se remontan, al menos, al teatro isabelino y a los manuales de conducta del siglo XVI.

La elección fue anunciada por Collins, que definió el término como la acción de superar, opacar o eclipsar a otra persona. Alex Beecroft, director general de la editorial, señaló que la selección demuestra cómo “cada generación deja su huella en el lenguaje”.

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El vocablo proviene del acrónimo AMOG —alpha male of the group, “macho alfa del grupo”—, originado en foros de culturismo y luego adoptado por la cultura incel y la manósfera, aunque en su uso cotidiano actual el término adquirió un matiz más amplio y menos cargado ideológicamente.

El Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa documenta acepciones del verbo mog vinculadas al movimiento y a los juegos de naipes desde 1674. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diccionario registra cuatro significados históricos del verbo “mog”

El Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa documenta cuatro acepciones del verbo raíz “mog”. La más antigua data de 1674 y hace referencia a los juegos de naipes: intercambiar una carta con el crupier. Los usos posteriores incluyen “avanzar o partir” y, hacia mediados del siglo XIX, dos nuevos sentidos: “caminar despacio pero con paso firme” y “desplazar a una persona o animal para que avance”.

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Lo que une estas definiciones, según los investigadores, es un denominador común: el movimiento y la acción como formas de demostrar posición y poder.

Esa conexión entre el desplazamiento físico y la afirmación de la masculinidad es, precisamente, el eje de una nueva investigación de la historiadora teatral Eleanor Rycroft, publicada en la revista English Literary Renaissance. El estudio analiza obras de dramaturgos como Shakespeare y Ben Jonson, junto con manuales de conducta y guías de administración doméstica de principios de la Edad Moderna en Inglaterra, y concluye que la postura y la forma de andar de un hombre tenían una carga cultural enorme en aquella época.

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Una investigación de la historiadora teatral Eleanor Rycroft analiza el vínculo entre la postura física y el estatus social en la Edad Moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías de etiqueta del siglo XVI ya enseñaban a los hombres a “eclipsar” a sus pares

Las publicaciones prácticas y los libros de conducta de la época dictaban normas precisas sobre cómo comportarse en sociedad, distinguiendo lo respetable de lo impropio. En la traducción inglesa de 1566 de Deliciosas preguntas y agradables interrogantes, del autor Ortensio Landi, los lectores recibían instrucciones sobre cómo superar a otros hombres en ingenio y conducta. Sin embargo, el texto también exponía la fragilidad de ese ideal: al codificar las reglas del dominio, ponía en evidencia cuán precario era el estatus masculino.

El concepto que mejor sintetiza ese ideal es la sprezzatura, definida por el cortesano y diplomático italiano Baldassare Castiglione en su influyente Libro del Cortesano (1528) como “una cierta indiferencia que oculta las intenciones y muestra que lo que se hace y se dice se hace sin esfuerzo y casi sin pensar”. La obra fue traducida al inglés por primera vez en 1561 por Sir Thomas Hoby y ejerció una influencia determinante en la cultura inglesa de la época.

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La traducción de 1566 del manual de Ortensio Landi prescribía normas para que los hombres superaran a sus pares en ingenio y conducta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En “Mucho ruido y pocas nueces”, Benedick debe superar verbalmente a Beatriz para no quedar en ridículo

El teatro de principios de la Edad Moderna ofrece varios ejemplos de esta lógica competitiva. En Mucho ruido y pocas nueces (1598), la “divertida guerra” verbal entre Beatriz y Benedick —un intercambio de insultos e ironías mientras ambos ocultan sus sentimientos— era motivo de entretenimiento para el público isabelino.

Pero bajo la comedia operaba una expectativa clara: Benedick debía igualar, e idealmente superar, la habilidad retórica de Beatriz para preservar su virilidad ante los espectadores.

La propia Beatriz parece consciente de esa dinámica al observar que Benedick “no obtiene nada” de sus intercambios verbales, y que “cuatro de sus cinco sentidos se desvanecieron”. Las escenas funcionan, según el análisis de Rycroft, como una prueba de masculinidad donde el lenguaje se convierte en el campo de batalla.

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El enfrentamiento entre el príncipe Hal y Harry Hotspur en Enrique IV escenifica la imposibilidad de coexistencia entre dos figuras que buscan eclipsarse mutuamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El duelo entre el príncipe Hal y Harry Hotspur anticipa la lógica del “mogging” digital

Un caso más directo aparece en la penúltima escena de Enrique IV, Parte 1 (1597). El príncipe Hal —futuro Enrique V— y el joven caballero Henry Percy, conocido como Harry Hotspur, se preparan para un enfrentamiento definitivo en el que uno consolidará su masculinidad y su reputación, mientras el otro perderá ambas. Hal lo enuncia con precisión: “Dos estrellas no mantienen su movimiento en una misma esfera, ni una Inglaterra puede soportar un doble reinado”. La coexistencia es imposible cuando ambos aspiran a eclipsarse mutuamente.

La ironía del “mogging” contemporáneo, señala la investigación, reside en su autoconciencia: mientras la sprezzatura de Castiglione exigía que el dominio pareciera natural y sin esfuerzo, la pose digital actual delata con frecuencia la misma inseguridad que intenta disimular. El estudio de Rycroft fue publicado en English Literary Renaissance con el título “La masculinidad de élite y las representaciones del caminar en la Edad Moderna”.

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