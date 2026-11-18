Un informe televisivo aborda la internación del productor Mariano Chihade en la sede Belgrano del Instituto Fleni. La cobertura incluye un móvil en vivo desde las puertas del centro médico, declaraciones de Beto Casella y la lectura del parte médico institucional, en el que se informa sobre la realización de estudios programados y una intervención quirúrgica debido a una imagen nodular detectada en el cerebro.

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La internación de Mariano Chihade generó preocupación entre sus colegas y en distintos sectores de la televisión. En medio de esa inquietud, Beto Casella interrumpió el tono habitual de su programa, BTV, para referirse al estado de salud del productor y enviarle un mensaje de acompañamiento. El conductor también incluyó a Mariana Fabbiani y a toda la familia en sus palabras, y pidió que quienes fueran creyentes rezaran por la intervención quirúrgica que Chihade deberá atravesar.

El mensaje fue compartido el martes por la noche, durante los últimos minutos de su ciclo, realizado por la productora Mandarina. “Les quiero contar que no sólo el universo de este programa, sino de todo el canal está preocupado, sería el término, por la salud de nuestro amigo Mariano Chihade”, expresó. “Un joven empresario, un hombre de Mandarina, ahora justo en un momento de cambios, que eso ahora no importa”, señaló.

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“Importa que está atravesando un trance de salud embromado, está en el Fleni, en muy buenas manos”, agregó Casella. “Los que somos creyentes, rezaremos esta noche para que mañana, que se hace una operación, salga todo bien”, afirmó. “Así que a Mariano, a Mariana, su pareja, y toda su familia, nuestro respeto desde acá y saben que cuentan con nosotros para lo que sea”, aseguró. Con esa frase, dejó en claro que el equipo del programa quería acompañar a la familia durante las horas previas a la operación.

El conductor de BTV expresó su preocupación por la salud del productor y esposo de Mariana Fabbiani (Instagram)

El mensaje de Casella se conoció poco después de que Fleni difundiera un parte médico sobre el productor. Según informó la institución, Chihade había ingresado a la sede Belgrano para realizarse estudios que ya estaban programados. Las evaluaciones se relacionaban con una imagen nodular detectada previamente en una resonancia magnética de cerebro.

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“En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, explicó el comunicado. La información fue firmada por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico del centro de salud.

El comunicado sobre el estado de salud de Mariano Chihade (Instagram)

El parte también confirmó que el productor continuaba internado y que debía ser operado. “Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes”, detalló Fleni. “El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, indicó.

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Según pudo saber Infobae, el productor permanecía acompañado por Mariana Fabbiani y por otros integrantes de su familia. La conductora eligió expresarse en redes sociales para agradecer los mensajes recibidos, aunque evitó brindar detalles sobre el cuadro de salud de su marido. En su publicación, prefirió centrarse en el acompañamiento y en la esperanza.

La estampita que eligió la conductora luego de conocerse el estado de salud de su pareja (Instagram)

En paralelo, a pocas horas de conocerse el comunicado de la entidad médica, la esposa del productor se pronunció en las redes sociales. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió Fabbiani en sus historias de Instagram.

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“Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, junto a un emoji de manos rezando y un corazón rojo, que luego fue seguido por una estampita de la Virgen Desatanudos, una advocación mariana que suele estar vinculada con la búsqueda de ayuda espiritual frente a problemas difíciles, confusiones y situaciones que parecen no tener salida.

La noticia de su internación generó mensajes de apoyo entre colegas y trabajadores de la televisión. Mientras permanece en Fleni a la espera de la intervención quirúrgica, el productor continúa acompañado por su esposa y sus familiares. Y por su parte, Casella eligió dejar de lado el humor de su programa para transmitir un pedido de acompañamiento y expresar el apoyo de todo su equipo.

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