Carmen Barbieri se mostró en una cantina y cantó un tango en lo que fue su primera salida pública tras su internación. Al video, que se conoció hace un par de días, lo acompañó ahora con un mensaje de agradecimiento por su recuperación

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Carmen Barbieri agradeció en sus redes sociales poder volver a disfrutar de la vida tras superar una dura internación de seis días por COVID-19 y una infección urinaria grave, y compartió los detalles de su primera salida nocturna desde el alta: una cena con amigos hace un par de días, cuyo video ya se había viralizado, que terminó con ella cantando un tango en el salón.

“Después de seis días de internación, atravesando COVID y una infección urinaria muy severa, volver a disfrutar de estos momentos tiene un sabor muy especial”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, donde publicó el registro de la feliz velada. La frase resume el tono de un posteo cargado de agradecimiento y alivio que subió este miércoles, días después de haber reaparecido al aire en su programa.

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La publicación: una cena, amigos y un tango inesperado

En su posteo, Barbieri detalló que fue a cenar acompañada por amigos —entre ellos Juan Curubeto y Flor Jhazz— al restaurante Cantina Bruno, un lugar al que definió como un espacio donde siempre la reciben con cariño y la hacen sentir como en su propia casa. Lo que empezó como una noche tranquila entre charlas derivó en un momento que la propia conductora describió como inesperado: se sumó al micrófono y cantó el tango “Dicha pasada”, con el acompañamiento en acordeón del músico Franco.

Carmen Barbieri

“Tuve el placer de compartirlo con un gran artista que me acompañó con su acordeón”, escribió. Y cerró el texto con una reflexión que sintetiza su estado de ánimo tras la recuperación: “La vida es hoy, y hay que celebrarla”.

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Seis días internada por COVID y una infección urinaria grave

La publicación llega pocos días después de que Barbieri regresara a la conducción de Con Carmen (El Nueve) el lunes 16 de noviembre, luego de una ausencia que preocupó a su entorno y a sus seguidores. Al volver al aire, fue recibida con una ovación y relató en detalle lo que había vivido durante la internación.

“Tuve un COVID y cuando se estaba yendo, entró una bacteria. Me dio una infección urinaria”, explicó ante las cámaras. La conductora describió cómo ambos cuadros afectaron su cuerpo al mismo tiempo: “Entre el COVID y la bacteria pelearon en este cuerpo que Dios me dio y yo lo mantengo”. Llegó a registrar 41°C de fiebre y reconoció haber quedado anémica y muy debilitada. “El viernes creí que me moría”, admitió.

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Luego de semanas alejada de la televisión por temas de salud, Carmen Barbieri regresó a su lugar como conductora de su ciclo (Con Carmen – El Nueve)

A pesar del tono humorístico con el que abordó parte del relato —usando la palabra “casi” para describir lo que estuvo a punto de ocurrir—, Barbieri fue clara respecto a la gravedad del cuadro. “Estoy débil, estoy anémica. Pero estoy feliz de volver a trabajar”, dijo al reencontrarse con su equipo. También agradeció a los médicos del hospital Zabala y al doctor Espina por su atención durante los días de internación.

Tiene pendiente una nueva internación breve para controles

Pese a la mejoría evidente, la conductora anticipó al volver al aire que su recuperación todavía no estaba del todo cerrada. “El sábado me interno otra vez, pero cinco horitas nada más, para que me hagan todos los estudios”, señaló, según informó Infobae. El objetivo es controlar su estado de salud tras el tratamiento con antibióticos y sueros que recibió durante la internación.

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Con la salida a la Cantina Bruno y la publicación en redes sociales, Barbieri dio una señal concreta de que su recuperación avanza a buen ritmo. “Qué lindo es volver a disfrutar, compartir y celebrar la vida”, escribió, en lo que puede leerse como el balance personal de una conductora que atravesó uno de los momentos de salud más difíciles de los últimos tiempos.