Luego de cumplirse una semana de su quinta internación, Denisse González mostró cómo se prepara físicamente en el gimnasio (Instagram)

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Después de atravesar su quinta internación del año, Denisse González intenta retomar de manera gradual algunas actividades de su rutina. La exparticipante de Gran Hermano, diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática, recibió el alta médica hace una semana y decidió compartir con sus seguidores uno de los primeros pasos de su regreso al ejercicio físico. Con humor y una rutina adaptada a sus necesidades, mostró parte del entrenamiento que realizó y habló sobre los avances que notó durante los últimos meses.

“Acompáñenme a un entrenamiento de cuerpo completo. Aparentemente, sufrir también es un estilo de vida”, expresó Denisse frente a la cámara. En el mismo posteo, explicó cómo se van modificando los ejercicios. “Vamos armando las rutinas según lo que mi cuerpo necesita cada semana y es increíble lo que gané en fuerza en estos últimos tres meses”, escribió junto al video.

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La influencer mostró distintos ejercicios y detalló el peso y la cantidad de repeticiones que realizó en cada uno y lo comparó con sus últimos meses, que repartió entre su casa y el hospital.

La influencer mostró los detalles de su rutina de ejercicios que inició luego de su quinta internación (Captura de video)

El primer ejercicio que mostró fue press de hombros. Denisse completó seis repeticiones con mancuernas de seis kilos y acompañó la secuencia con una reflexión sobre su evolución física. “Recordemos que hace tres meses no levantaba nada y hace una semana estaba internada”, señaló mientras realizaba el ejercicio.

Después, Denisse realizó abdominales bolita. Más adelante, mostró el jalón al pecho, un ejercicio realizado con polea en el que tiró de una barra hacia la parte superior del torso. En esa parte del entrenamiento, completó diez repeticiones con 20 kilos. La influencer registró cada una de las actividades y explicó los detalles del peso utilizado en su regreso al gimnasio.

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El último ejercicio que compartió fue una serie de bíceps a un brazo. En ese caso, trabajó cada lado por separado con una mancuerna de cinco kilos y realizó seis repeticiones. De esa manera, cerró la secuencia con una rutina que combinó ejercicios de fuerza y trabajo de distintas zonas del cuerpo.

Agotada por su entrenamiento físico, Denisse dejó ver su logro en medio de su tratamiento (Captura de video)

“Sufrir también es un estilo de vida”, expresó. Luego insistió con la diferencia entre su estado actual y el momento en el que comenzó a atravesar este proceso: “Recordemos que hace tres meses no levantaba absolutamente nada y que hace una semana estaba internada”.

A una semana de haber recibido su quinta alta médica, la influencer también había elegido el humor para anunciar que podía regresar a su casa. En aquella oportunidad, realizó una parodia de “Superestrella”, la canción de la cantante española Aitana. Denisse adaptó la letra original, que cuenta la historia de una joven que entra a una discoteca y llama la atención de un desconocido, para narrar sus propias experiencias con las internaciones, los controles y los tratamientos.

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Denisse cambió por completo la situación planteada en la canción. “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando. ¡Mierda! Ya me conocen en recepción. Ya vienen mis amigas, tengo un novio filmándome. Queda tan bien la habitación 406”, cantó. “La doc dice que pronto me da el alta, cuando tenga plaquetas”, expresó en la adaptación.

Denisse González parodió "Superestrella" de Aitana para anunciar el alta de su quinta internación del año (Video: Instagram)

“Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole la mejor a la vida”, escribió. “El camino es largo, o lloramos o reímos... en mi caso hago ambas”, expresó. Con esas palabras, reconoció que el humor convive con los momentos difíciles y que ambas emociones forman parte de su experiencia.

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La publicación recibió rápidamente comentarios de personas cercanas y de figuras del espectáculo. Su pareja, el cantante y ganador de Gran Hermano 2023, Bautista Mascia, escribió “Súperplaquetas” y “El hit del verano”. Daniela Celis, por su parte, le dejó un mensaje afectuoso: “Te amo, Denu cantante”.

Esta quinta internación fue el, hasta ahora, último tramo de un año en el que Denisse pasó buena parte del tiempo entre su casa y la Clínica Bazterrica. Todo comenzó el 31 de julio, cuando decidió adelantar cuatro días un chequeo médico debido a un presentimiento. El estudio reveló que tenía apenas 3.000 plaquetas en sangre, un valor muy por debajo del rango normal, que se ubica entre 110.000 y 450.000 unidades.

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Desde su primera internación, la influencer comparte todos los detalles de su tratamiento ante sus seguidores (Instagram)

Desde entonces, Denisse compartió distintos momentos de su experiencia y mantuvo informados a sus seguidores sobre sus internaciones y altas médicas. Ahora, con el regreso gradual al ejercicio y una rutina adaptada a sus necesidades, busca recuperar fuerza mientras continúa a la espera del tratamiento indicado. Entre el humor, el entrenamiento y la incertidumbre, la exparticipante de Gran Hermano intenta retomar su vida cotidiana sin dejar de contar cómo atraviesa cada etapa.