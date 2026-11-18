En Ángel Responde, su ciclo en Bondi, el conductor brindó información sobre el esposo de Mariana Fabbiani

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Ángel de Brito informó este miércoles que Mariano Chihade fue operado de una lesión cerebral y salió bien de la intervención. El conductor dio la novedad durante Ángel Responde, el ciclo de Bondi, y señaló que el productor continuará internado algunos días en terapia intensiva.

De Brito precisó que Chihade ingresó al quirófano a las 8 de la mañana y que, al momento de dar la información, acababa de finalizar la cirugía. “Recién salió del quirófano, salió todo bien”, afirmó sobre el marido de Mariana Fabbiani, según le comunicaron personas que lo acompañan.

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“Va a estar unos días internado en terapia intensiva como cualquier persona que atraviesa una operación de cerebro”, agregó el periodista. También sostuvo que, más adelante, pasará a una habitación común y luego continuará la recuperación en su casa, de acuerdo con las indicaciones médicas que reciba.

Los detalles de la salud de Mariano Chihade

El conductor reconstruyó cómo se inició el cuadro de salud de Chihade. Según relató, el productor había comenzado con estudios neurológicos el viernes y el lunes se realizó una resonancia magnética en una clínica, donde quedó internado ante la posibilidad de una cirugía.

“El martes decidieron el traslado al Fleni porque ahí había que operarlo”, explicó De Brito. El parte difundido el martes por el centro médico había indicado que Chihade ingresó a la sede Belgrano para estudios programados, luego de que una resonancia detectara una imagen nodular en el cerebro.

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La sede de Fleni en Belgrano informó sobre la salud de Mariano Chihade en un parte médico

El comunicado, firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano, señaló que el paciente se encontraba estable y acompañado por su familia. En ese momento, la institución no había precisado la fecha de la intervención ni el alcance del procedimiento.

“Estaba absolutamente normal”, dijo De Brito tras visitarlo

De Brito contó que visitó a Chihade el martes por la tarde, después de su programa en Bondi, y remarcó que no había advertido señales evidentes de lo que atravesaba. “Estaba absolutamente normal”, sostuvo.

“O sea, en él no tuvo ningún síntoma notorio. A ver, uno puede estar cansado, estresado, cualquier cosa, por cosas que pasan, pero no había ningún síntoma concreto que diera a entender que esto estaba ocurriendo”, relató el conductor.

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Según explicó de Brito, Fabbiani acompaña a Chihade durante su internación y no conducirá DDM hasta que se recupere (Instagram)

El periodista evitó dar más detalles sobre el diagnóstico y aclaró que se trata de un asunto privado. “No quiero contar de más tampoco porque es un tema de salud y es privado, pero bueno, ya se hizo público”, expresó.

Mariana Fabbiani se había ausentado de DDM por la internación

De Brito también explicó que la ausencia de Fabbiani en DDM estuvo vinculada con la situación de su marido. “Era esto lo que pasaba con Mariana, por eso no estuvo en DDM y la reemplazó Martín Candalaft de urgencia, porque esto fue una urgencia”, dijo.

El emotivo mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la internación de Mariano Chihade

También recordó que la difusión del primer parte médico, la conductora había compartido un mensaje en Instagram: “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, leyó sobre los dichos de Fabbiani.

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De Brito expresó que el episodio fue “un momento dramático” para Chihade, Fabbiani y sus hijos, y anticipó que la conductora se abocará a acompañarlo durante la recuperación.

Chihade es productor de televisión y fundador de Mandarina Contenidos, empresa detrás de ciclos como LAM, DDM, BTV y SQP, además de la serie El amor después del amor. A fines de octubre, Grupo Octubre acordó la compra de Mandarina y Bondi Live, una operación que contemplaba su llegada como director ejecutivo integral de El Nueve.