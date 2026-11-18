La novela debut Yesteryear vendió 3,5 millones de copias en el mundo durante sus primeros meses en el mercado. (Time Caro Claire Burke)

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Cinco semanas después de dar a luz a su primer hijo, Caro Claire Burke atiende a TIME desde el sillón de su casa en la costa de Massachusetts mientras observa a su marido alimentar al bebé.

Tiene 33 años, acaba de atravesar el parto y lleva encima un año que la transformó por completo: su novela debut, Yesteryear, vendió 3,5 millones de copias en el mundo, convirtió a su protagonista en disfraz viral de Halloween y la llevó a firmar ejemplares en la cama de un hospital horas después de alumbrar a su hijo, ante las enfermeras de maternidad que, por coincidencia, tenían programado ese día discutir el libro en su club de lectura.

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La trama de la obra sigue a una influencer del movimiento tradwife que despierta en el año 1855. (Editorial AdN)

Tres millones y medio de copias vendidas en siete meses

Publicada en abril por Knopf, Yesteryear vendió 3,5 millones de copias en todo el mundo en menos de ocho meses. La novela sigue a Natalie Heller Mills, una influencer del movimiento tradwife —mujeres que promueven en redes sociales un estilo de vida de roles de género tradicionales— que despierta en el año 1855 y se ve obligada a vivir en carne propia la existencia que vendía a sus seguidores. La premisa, según el medio, es “el elevator pitch más ajustado y delicioso para una novela literaria en años recientes.”

Antes de que saliera a la venta, Anne Hathaway ya había manifestado su respaldo público al libro y confirmado su participación como productora y protagonista de la adaptación cinematográfica que producirá Amazon MGM Studios.

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Good Morning America la eligió como selección de su club de lectura en abril. En mayo, Burke apareció en Late Night With Seth Meyers, en uno de los escasos espacios que el programa reserva a novelistas. Recorrió 30 ciudades en su gira de presentación y, tras una pausa por maternidad, continuará en Australia, Nueva Zelanda y varios países de Europa.

La actriz Anne Hathaway protagonizará y producirá la adaptación de la novela para Amazon MGM Studios. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El éxito llegó después de una década de rechazos

La trayectoria de Burke hasta Yesteryear estuvo marcada por años de tropiezos. Abandonó una carrera preméd en la Universidad de Virginia tras reprobar química, desechó la idea de estudiar derecho sin llegar a revisar su puntaje del LSAT y obtuvo un máster en Escritura Creativa (MFA) en el Bennington College. Publicó ensayos y cuentos, completó dos novelas que nunca encontraron editorial y trabajó como editora en Katie Couric Media entre 2022 y 2024.

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Tras el rechazo de su segunda novela en 2023, Burke decidió tomarse un descanso de la ficción. Fue entonces cuando descubrió en TikTok la comunidad tradwife y comenzó a publicar videos analizando ese fenómeno. La respuesta del público la llevó a crear junto a Katie Gatti Tassin el pódcast Diabolical Lies, centrado en crítica cultural feminista, y, casi en simultáneo, le dio la idea central de su novela. Escribió el primer borrador en dos meses.

Días después de que Yesteryear se convirtiera en un éxito instantáneo, Burke publicó en sus redes sociales una galería de cartas de rechazo de editoriales, revistas literarias y programas de residencia. “Solo quería alentar a escritores a recordar que el camino nunca es llano”, dijo al medio, “y que el rechazo que están recibiendo no significa que no puedan terminar teniendo su propio yesteryear”.

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Caro Claire Burke presentó su libro en el programa Late Night With Seth Meyers y completó una gira por 30 ciudades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guerra de pujas de 12 editoriales terminó en un contrato de siete cifras

Cuando el manuscrito llegó al mercado en 2024, generó una subasta entre 12 sellos editoriales —Viking, Simon & Schuster, Avid Reader, Crown, Dutton y Atria, entre otros— que concluyó con un acuerdo de siete cifras con Knopf, un resultado poco frecuente para una autora sin obra publicada. Jenny Jackson, directora editorial de ficción del sello y editora de autores como Kevin Kwan y Emily St. John Mandel, ya había intentado en dos ocasiones adquirir el libro antes de que saliera a subasta.

“Personalmente, pierdo el sueño cada vez que gasto siete cifras en un libro, y si es una autora sin ningún historial, da más miedo todavía”, reconoció Jackson en declaraciones recogidas por TIME. La multiplicidad de sellos interesados fue para ella una señal: “Todos estos editores tenían una visión de cómo publicar este libro, lo que significa que podría encajar en muchos tipos de estanterías distintas. Y eso significa que tenemos un éxito”.

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Doce sellos editoriales disputaron el manuscrito en una subasta que concluyó con un acuerdo de siete cifras con Knopf.

El libro divide lectores sin importar su posición política

El impacto cultural de Yesteryear radica en parte en su resistencia a ser apropiada por una sola lectura ideológica. Algunos lectores la interpretan como una crítica al conservadurismo; otros, como una mirada igualmente severa sobre el progresismo. Algunos cuestionan la precisión con la que Burke retrató la secta religiosa de su protagonista; otros ven en esa vaguedad una decisión deliberada sobre género y control. Natalie fue leída como personaje moralmente repudiable y como víctima simpática al mismo tiempo.

Burke fue acusada, entre otras cosas, de haber capitalizado una tendencia viral, de publicar cifras de ventas infladas y de ser un “producto de la industria”. Hubo un período en el que no podía ingresar a Substack porque estaba etiquetada en demasiadas publicaciones críticas. “Hubo muchos momentos en los que pensé: ‘Este libro fracasó totalmente. La gente lo odia. Me odia a mí. Las ventas son fraudulentas’”, admitió ante TIME.

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La autora enfrentó una década de rechazos editoriales antes de redactar el borrador definitivo en dos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tassin describió la recepción de la novela como “arte performático extendido de Yesteryear”: una recreación irónica de las mismas dinámicas que enfrenta Natalie cuando su presencia en línea se vuelve tan grande que las personas comienzan a tratarla como un objeto de debate.

“La gran actuación de ser mujer”, la frase que guía su obra

La frase que sintetiza el eje temático de Yesteryear la acuñó Jackson durante el proceso de edición: “la gran actuación de la feminidad” (the grand performance of womanhood). La expresión alude a la vigilancia constante a la que están sometidas las mujeres en su desempeño de roles sociales, una presión que Burke plantea como tan poderosa que termina internalizándose.

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“La idea de si Natalie es buena o mala persona me aburre profundamente, y está totalmente al margen del punto”, dijo la autora en la entrevista. “Pero por qué Natalie opera como opera, por qué se vigila constantemente a sí misma y cuestiona sus pensamientos... eso es relevante para el fundamentalismo, pero también para simplemente ser mujer”.

Burke y la editora Jenny Jackson firmaron un nuevo acuerdo editorial para la publicación de su segunda novela. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para Burke, la novela no ofrece una salida ideológica clara: “Realmente no hay una sola forma correcta de ser mujer”. “Ya seas conservadora o liberal, muchas veces tienes que lidiar con opciones que no son ideales”, agregó.

Burke y Knopf firmaron un contrato para su segunda novela

Cinco semanas después del nacimiento de su hijo, Burke vive en su casa de la costa de Massachusetts lo que describe como un regreso a la normalidad. “Me siento una persona normal de nuevo”, dijo al semanario, “y quiero intentar conservar eso”. Su objetivo con el próximo libro no es replicar el fenómeno de Yesteryear. Menciona a Ann Patchett, Sally Rooney y Maggie O’Farrell como modelos de carrera: escritoras que publican con regularidad y mantienen una base de lectores fiel.

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En exclusiva para TIME, Burke y Jackson confirmaron que ya firmaron un contrato para la segunda novela de la autora. “Su idea es del tipo donde escuchas la frase y dices: ‘Ah, claro’”, señaló la editora. Jackson adquirió el nuevo libro basándose únicamente en el concepto.