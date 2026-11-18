Christie's retiró la pintura Congreso de los pueblos por la paz de Frida Kahlo de su subasta en Nueva York para revisar la legalidad de su salida de México. (EFE/ Sotheby's)

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La casa de subastas Christie’s retiró de su venta nocturna del 17 de noviembre en Nueva York una pintura de Frida Kahlo valuada en hasta USD 3,5 millones, luego de que autoridades culturales de México y activistas del patrimonio cuestionaran la legalidad de sacar la obra del país. El retiro se produjo horas antes de que comenzara la sesión, prevista para las 6:30 p.m.

“En colaboración con el vendedor, decidimos retirar el lote en este momento para realizar más investigaciones. Esperamos vender esta obra en una fecha posterior”, indicó una portavoz de Christie’s en declaraciones recogidas por ARTnews.

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Rivera inventarió la obra tras la muerte de Kahlo y ordenó que permaneciera en Casa Azul

La pintura en cuestión es Congreso de los pueblos por la paz (1952), un óleo sobre masonite de 18,7 x 24,8 centímetros. El colectivo Defendamos la Colección Gelman impulsó en los días previos una campaña que señalaba que la obra formaba parte del inventario que el muralista Diego Rivera elaboró tras la muerte de Kahlo en 1954, cuando estableció un fideicomiso administrado por el Banco de México para sostener dos museos: el Museo Frida Kahlo (Casa Azul) y el Museo Anahuacalli. Según el colectivo, Rivera dejó instrucciones explícitas de que las piezas permanecieran en las instalaciones tanto durante su vida como después de su muerte.

Diego Rivera ordenó en 1954 que las piezas del inventario permanecieran dentro de las instalaciones de la Casa Azul bajo la tutela del Banco de México. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Museo Frida Kahlo informó a ARTnews que la obra está bajo investigación de las autoridades mexicanas competentes y que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) ya solicitó a Christie’s documentación que pruebe la procedencia y titularidad del cuadro. La casa de subastas no respondió si entregó esa información.

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El INBAL sostiene que la pintura salió de México antes de ser declarada monumento artístico

La posición oficial del INBAL, expresada en un comunicado del 16 de noviembre, es que Kahlo donó la pintura en vida y que esta abandonó México antes del 25 de julio de 1984, fecha en que un decreto declaró su obra monumento artístico nacional. Desde esa declaratoria, las obras protegidas pueden comercializarse dentro del país, pero solo pueden salir de forma temporal o con una autorización excepcional del instituto.

El INBAL citó la investigación del historiador de arte Luis-Martín Lozano, quien colaboró en el catálogo de Christie’s. Según Lozano, Rivera llevó la pintura a Viena a finales de 1953, dato que sustentaría en las memorias de Emma Hurtado, esposa de Rivera desde 1955 hasta su muerte en 1957, y en la reproducción de la obra en el libro de Raquel Tibol Frida Kahlo: Crónica, testimonios y aproximaciones (1977).

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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura afirmó que la obra salió del país antes de su declaratoria como monumento artístico nacional en 1984.

El colectivo señala una imposibilidad cronológica en la versión oficial

Defendamos la Colección Gelman rechazó esa cronología. “El relato —atribuido al historiador Luis-Martín Lozano— de que la obra fue llevada al Congreso en 1953 es cronológicamente imposible, ya que el Congreso había concluido meses antes. Además, no hay pruebas de que Rivera regresara a Europa ese año; sus viajes estaban ampliamente documentados, en particular en los archivos que el FBI mantenía sobre él”, afirmaron en un comunicado del 16 de noviembre.

El Congreso de los Pueblos por la Paz se celebró en Viena en diciembre de 1952, dos meses después de que Kahlo terminara la pintura. ARTnews consultó al INBAL sobre esa contradicción, sin obtener respuesta antes del cierre de la edición.

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La exdirectora Hilda Trujillo denunció la ausencia de varias obras del inventario de Rivera y la inacción de los administradores del fideicomiso.

La proveniencia publicada por Christie’s levantó preguntas adicionales

La proveniencia que Christie’s publicó en su sitio web —y que luego retiró— ubicaba como propietario más antiguo conocido a la Galería Ramis Barquet, con sede en Monterrey y sucursal en Nueva York, sin especificar cuándo el galerista Ramis Barquet adquirió la obra. Un coleccionista anónimo la compró en esa galería y la llevó a subasta en Sotheby’s en 2020, donde el actual vendedor la adquirió por USD 2,6 millones.

La directora del Museo Anahuacalli y del Museo Frida Kahlo entre 2002 y 2020, Hilda Trujillo, había alertado sobre este cuadro en abril de 2025, cuando publicó una extensa nota señalando que varias obras del inventario de Rivera estaban sin paradero conocido. Trujillo afirmó que Congreso de los pueblos por la paz figura en ese listado bajo el número A.F. 18 y denunció que los administradores del fideicomiso descartaron, en 2009 y en 2013, indicios de que piezas de Casa Azul podrían haber sido vendidas a coleccionistas privados en Estados Unidos.

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Defendamos la Colección Gelman enmarcó el caso dentro de lo que describió como una tendencia preocupante de sacar del país obras declaradas monumentos artísticos con la anuencia del INBAL, en paralelo al traslado de la Colección Gelman —más de 300 obras de Kahlo, Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, entre otros— al museo Faro Santander en España.